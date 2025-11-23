Risultati Serie D, classifiche: diretta gol live score dei nove gironi per le partite della 13^ giornata, domenica 23 novembre 2025.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: VINCONO VADO E REGGINA!
Com’è andata la giornata dei risultati Serie D? Scopriamolo subito, perché nel girone A c’era la sfida tra prima e seconda della classifica e il Vado, che ha anche una partita in meno, ha fatto il grande colpo sul campo del Chisola allungando, seconda vittoria consecutiva per il Varese che prova a rilanciarsi, mentre nel girone B il Milan Futuro perde sul campo del Villa Valle e il Chievo si prende una bella vittoria a Voghera proseguendo così la sua marcia, e guadagnando anche sul Pavia che perde in casa contro il Leon. Vittoria invece nel girone C per il Treviso che supera di misura l’Altavilla, risponde anch’esso per 1-0 il Cjarlins Muzane contro l’Adriese. Nel girone D la Pro Sesto batte la Pro Palazzolo, bellissimo successo per 3-2 del Piacenza a Treviglio; festeggia fuori casa anche il Sangiuliano City contro il Tropical Coriano.
Nel girone E il Follonica Gavorrano segna quattro gol sul campo del Camaiore mentre Grosseto Siena finisce 1-1, il girone F ci dice dell’ennesima vittoria del dominante Ostiamare, è 3-1 A Chieti e si allunga sull’Ancona che crolla per 3-0 a Teramo, per il girone G i risultati Serie D parlano della vittoria per 3-0 della Nocerina sul campo del Latte Dolce e del pareggio della Scafatese contro il Trastevere, poi il girone H dove l’Heraclea perde ancora (contro il Manfredonia) e il Città di Fasano pareggia contro la Ferrandina, ma non ne approfittano Afragolese e Fidelis Andria, bloccate sullo 0-0 dalle due Francavilla – una è la Virtus. Infine il girone I: la Reggina finalmente torna a vincere sbancando Enna, il Savoia si prende la vittoria a Messina e la Vibonese pareggia contro la Sancataldese. (agg. di Claudio Franceschini)
QUANTI TEMI INTERESSANTI!
Sono davvero tanti, come sempre, i temi che per i risultati Serie D ci fanno compagnia anche oggi, domenica 23 novembre, quando prendono vita le partite per la 13^ giornata: i match dei nove gironi cominciano alle ore 14:30 e appunto possiamo parlare realmente di parecchi argomenti per il turno.
Ancora una volta per esempio bisogna mettere sotto i riflettori l’Ostiamare, la squadra il cui presidente è Daniele De Rossi: un cammino straordinario per la capolista del girone F, che ha messo insieme 11 vittorie e un solo pareggio, è ancora imbattuta e ha miglior attacco e difesa (qui insieme all’Ancona) del raggruppamento.
L’Ostiamare dunque sta vivendo un sogno, che lo stesso Ancona (già a -5, comunque) e il Teramo stanno provando a contrastare; queste le principali inseguitrici mentre il Notaresco si trova già a 10 punti dall’Ostiamare, che oggi nei risultati Serie D fa visita a un Chieti quartultimo in classifica.
Possiamo poi parlare del girone H, dove settimana scorsa hanno perso sia Città di Fasano che Heraclea, mentre la Paganese seconda non ne ha approfittato pareggiando: il rallentamento delle prime tre della classe ha permesso a Fidelis Andria e Afragolese di tornare a soli tre punti dalla vetta…
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SCONTRO AL VERTICE
Con i risultati Serie D possiamo poi dire che avremo un bellissimo scontro al vertice nel girone A: si gioca qui Chisola Vado, in casa è la seconda in classifica che tra l’altro ha giocato una partita in più ma nonostante questo ha un punto in meno del Vado che ha vinto nove partite su undici perdendo soltanto una volta, le due squadre hanno subito appena 5 gol (come Ostiamare e Ancona, già citate) e pur non segnando tantissimo stanno provando ad andare in fuga, ma attenzione alla terza forza del girone che è il Ligorna che nelle ultime tre giornate ha fatto 7 punti, dunque è particolarmente in forma.
Nel girone A troviamo anche il Varese, del quale avevamo già parlato: l’incredibile vittoria sulla Sanremese, con due gol i pieno recupero per rimontare lo svantaggio, non ha fermato la forte protesta da parte di una tifoseria che si sta sempre più staccando dalle vicende di una società che non riesce a risalire la corrente, anche in questi risultati Serie D fatica enormemente e, sesta in classifica, è già a -9 dal Vado (con una partita in più) con il forte rischio che anche per questa stagione la promozione in Serie C sia destinata a rimanere un miraggio. Lo scopriremo strada facendo…
RISULTATI SERIE D: 13^ GIORNATA
GIRONE A
Biellese Club Milano
Asti Imperia
Cairese Ligorna
Celle Varazze Derthona
Chisola Vado
Lavagnese Gozzano
NovaRomentin Sestri Levante
Sanremese Saluzzo
Valenzana Varese
GIRONE B
Brusaporto Caldiero Terme
Castellanzese Casatese
Folgore Caratese Scanzorosciate
Pavia Leon
Real Calepina Oltrepò
Sondrio Breno
Varesina Ciserano-Bergamo
Villa Valle Milan Futuro
Vogherese Chievo
GIRONE C
Bassano Portogruato
Brian Lignano Mestre
Calvi Noale Este
Campodarsego Vigasio
Cjarlins Muzane Adriese
Legnago Salus San Luigi
Luparense Obermais
Treviso Altavilla
Union Clodiense Conegliano
GIRONE D
Cittadella Vis Modena Imolese
Crema Pistoiese
Desenzano Rovato Vertovese
Lentigione Sasso Marconi
Pro Sesto Pro Palazzolo
Sant’Angelo Correggese
Progresso Tuttocuoio
Trevigliese Piacenza
Tropical Coriano Sangiuliano City
GIRONE E
Camaiore Follonica Gavorrano
Foligno Ghiviborgo
Grosseto Siena
Montevarchi Vivi Altotevere
Orvietana Poggibonsi
San Donato Cannara
Seravezza Pozzi Prato
Tau Scandicci
Trestina Terranuova Traiana
GIRONE F
Chieti Ostiamare
Fossombrone San Marino Calcio
Giulianova Unipomezia
Maceratese Castelfidardo
Notaresco L’Aquila
Sammaurese Termoli
Sora Atletico Ascoli
Teramo Ancona
Vigor Senigallia Recanatese
GIRONE G
Atletico Lodigiani Montespaccato
Flaminia Palmese
Ischia Albalonga
Latte Dolce Nocerina
Monastir Anzio
Real Monterotondo Olbia
Sarrabus Ogliastra Cassino
Scafatese Trastevere
Valmontone Budoni
GIRONE H
Barletta Nola
Ferrandina Città di Fasano
Francavilla Fidelis Andria
Manfredonia Heraclea
Martina Gravina
Paganese Real Normanna
Pompei Nardò
Sarnese Acerrana
Virtus Francavilla Afragolese
GIRONE I
Acr Messina Savoia
Acireale Castrumfavara
Athletic Palermo Gelbison
Enna Reggina
Gela Nissa
Igea Virtus Ragusa
Paternò Sambiase
Sancataldese Vibonese
Vigor Lamezia Milazzo