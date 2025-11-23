Risultati Serie D, classifiche: diretta gol live score dei nove gironi per le partite della 13^ giornata, domenica 23 novembre 2025.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: VINCONO VADO E REGGINA!

Com’è andata la giornata dei risultati Serie D? Scopriamolo subito, perché nel girone A c’era la sfida tra prima e seconda della classifica e il Vado, che ha anche una partita in meno, ha fatto il grande colpo sul campo del Chisola allungando, seconda vittoria consecutiva per il Varese che prova a rilanciarsi, mentre nel girone B il Milan Futuro perde sul campo del Villa Valle e il Chievo si prende una bella vittoria a Voghera proseguendo così la sua marcia, e guadagnando anche sul Pavia che perde in casa contro il Leon. Vittoria invece nel girone C per il Treviso che supera di misura l’Altavilla, risponde anch’esso per 1-0 il Cjarlins Muzane contro l’Adriese. Nel girone D la Pro Sesto batte la Pro Palazzolo, bellissimo successo per 3-2 del Piacenza a Treviglio; festeggia fuori casa anche il Sangiuliano City contro il Tropical Coriano.

Nel girone E il Follonica Gavorrano segna quattro gol sul campo del Camaiore mentre Grosseto Siena finisce 1-1, il girone F ci dice dell’ennesima vittoria del dominante Ostiamare, è 3-1 A Chieti e si allunga sull’Ancona che crolla per 3-0 a Teramo, per il girone G i risultati Serie D parlano della vittoria per 3-0 della Nocerina sul campo del Latte Dolce e del pareggio della Scafatese contro il Trastevere, poi il girone H dove l’Heraclea perde ancora (contro il Manfredonia) e il Città di Fasano pareggia contro la Ferrandina, ma non ne approfittano Afragolese e Fidelis Andria, bloccate sullo 0-0 dalle due Francavilla – una è la Virtus. Infine il girone I: la Reggina finalmente torna a vincere sbancando Enna, il Savoia si prende la vittoria a Messina e la Vibonese pareggia contro la Sancataldese. (agg. di Claudio Franceschini)

QUANTI TEMI INTERESSANTI!

Sono davvero tanti, come sempre, i temi che per i risultati Serie D ci fanno compagnia anche oggi, domenica 23 novembre, quando prendono vita le partite per la 13^ giornata: i match dei nove gironi cominciano alle ore 14:30 e appunto possiamo parlare realmente di parecchi argomenti per il turno.

Ancora una volta per esempio bisogna mettere sotto i riflettori l’Ostiamare, la squadra il cui presidente è Daniele De Rossi: un cammino straordinario per la capolista del girone F, che ha messo insieme 11 vittorie e un solo pareggio, è ancora imbattuta e ha miglior attacco e difesa (qui insieme all’Ancona) del raggruppamento.

L’Ostiamare dunque sta vivendo un sogno, che lo stesso Ancona (già a -5, comunque) e il Teramo stanno provando a contrastare; queste le principali inseguitrici mentre il Notaresco si trova già a 10 punti dall’Ostiamare, che oggi nei risultati Serie D fa visita a un Chieti quartultimo in classifica.

Possiamo poi parlare del girone H, dove settimana scorsa hanno perso sia Città di Fasano che Heraclea, mentre la Paganese seconda non ne ha approfittato pareggiando: il rallentamento delle prime tre della classe ha permesso a Fidelis Andria e Afragolese di tornare a soli tre punti dalla vetta…

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SCONTRO AL VERTICE

Con i risultati Serie D possiamo poi dire che avremo un bellissimo scontro al vertice nel girone A: si gioca qui Chisola Vado, in casa è la seconda in classifica che tra l’altro ha giocato una partita in più ma nonostante questo ha un punto in meno del Vado che ha vinto nove partite su undici perdendo soltanto una volta, le due squadre hanno subito appena 5 gol (come Ostiamare e Ancona, già citate) e pur non segnando tantissimo stanno provando ad andare in fuga, ma attenzione alla terza forza del girone che è il Ligorna che nelle ultime tre giornate ha fatto 7 punti, dunque è particolarmente in forma.

Nel girone A troviamo anche il Varese, del quale avevamo già parlato: l’incredibile vittoria sulla Sanremese, con due gol i pieno recupero per rimontare lo svantaggio, non ha fermato la forte protesta da parte di una tifoseria che si sta sempre più staccando dalle vicende di una società che non riesce a risalire la corrente, anche in questi risultati Serie D fatica enormemente e, sesta in classifica, è già a -9 dal Vado (con una partita in più) con il forte rischio che anche per questa stagione la promozione in Serie C sia destinata a rimanere un miraggio. Lo scopriremo strada facendo…

RISULTATI SERIE D: 13^ GIORNATA

GIRONE A

Biellese Club Milano

Asti Imperia

Cairese Ligorna

Celle Varazze Derthona

Chisola Vado

Lavagnese Gozzano

NovaRomentin Sestri Levante

Sanremese Saluzzo

Valenzana Varese

GIRONE B

Brusaporto Caldiero Terme

Castellanzese Casatese

Folgore Caratese Scanzorosciate

Pavia Leon

Real Calepina Oltrepò

Sondrio Breno

Varesina Ciserano-Bergamo

Villa Valle Milan Futuro

Vogherese Chievo

GIRONE C

Bassano Portogruato

Brian Lignano Mestre

Calvi Noale Este

Campodarsego Vigasio

Cjarlins Muzane Adriese

Legnago Salus San Luigi

Luparense Obermais

Treviso Altavilla

Union Clodiense Conegliano

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Imolese

Crema Pistoiese

Desenzano Rovato Vertovese

Lentigione Sasso Marconi

Pro Sesto Pro Palazzolo

Sant’Angelo Correggese

Progresso Tuttocuoio

Trevigliese Piacenza

Tropical Coriano Sangiuliano City

GIRONE E

Camaiore Follonica Gavorrano

Foligno Ghiviborgo

Grosseto Siena

Montevarchi Vivi Altotevere

Orvietana Poggibonsi

San Donato Cannara

Seravezza Pozzi Prato

Tau Scandicci

Trestina Terranuova Traiana

GIRONE F

Chieti Ostiamare

Fossombrone San Marino Calcio

Giulianova Unipomezia

Maceratese Castelfidardo

Notaresco L’Aquila

Sammaurese Termoli

Sora Atletico Ascoli

Teramo Ancona

Vigor Senigallia Recanatese

GIRONE G

Atletico Lodigiani Montespaccato

Flaminia Palmese

Ischia Albalonga

Latte Dolce Nocerina

Monastir Anzio

Real Monterotondo Olbia

Sarrabus Ogliastra Cassino

Scafatese Trastevere

Valmontone Budoni

GIRONE H

Barletta Nola

Ferrandina Città di Fasano

Francavilla Fidelis Andria

Manfredonia Heraclea

Martina Gravina

Paganese Real Normanna

Pompei Nardò

Sarnese Acerrana

Virtus Francavilla Afragolese

GIRONE I

Acr Messina Savoia

Acireale Castrumfavara

Athletic Palermo Gelbison

Enna Reggina

Gela Nissa

Igea Virtus Ragusa

Paternò Sambiase

Sancataldese Vibonese

Vigor Lamezia Milazzo

