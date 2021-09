Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE D: LA 2^ GIORNATA

I risultati di Serie D tornano a farci compagnia domenica 26 settembre: la seconda giornata del campionato di quarta divisione scatta alle ore 15:00, e sarà molto interessante scoprire come andranno queste partite. Sicuramente si tratta di una stagione ricca di squadre “nobili”: la scorsa settimana si era parlato di Novara e Varese, ma in questi risultati di Serie D sono protagoniste altre realtà come Ravenna e Sambenedettese, Carpi e Fc Messina, e poi ancora Legnano e Casertana. La presenza di queste società contribuisce a rendere appassionante un campionato molto lungo, iniziato già con qualche risultato a sorpresa e nel quale si lotta per vincere il girone e guadagnare la promozione in Serie C.

RISULTATI SERIE D/ 1^ giornata: Varese e Ravenna vincono in trasferta, Novara fermato

Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci, abbiamo vissuto una sola giornata ma intanto possiamo anche riferire che oggi le sfide di cartello non mancheranno, per esempio nel girone F abbiamo una Notaresco Trastevere che potrebbe benissimo essere un match valido per la promozione. Vedremo dunque quello che succederà tra poco con i risultati di Serie D, intanto possiamo approfondire qualche altro concetto legato alla stagione.

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: Aglianese ko, il Fiorenzuola sorpassa!

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Uno dei grandi temi legati ai risultati di Serie D per questa stagione riguarda la composizione dei gironi: avevamo già parlato del fatto che Arconatese, Castellanzese e Legnano siano state separate dal girone A per andare a sistemarsi nel B, il che significa dover affrontare trasferte anche in Veneto ed Emilia Romagna e allungare di parecchio i viaggi. Non solo, perchè nel girone C si trova clamorosamente il Cattolica, che dalla Romagna si deve recare ogni due settimane nella zona Est del Veneto e addirittura nel bellunese; insomma, qualche confusione c’è stata e anche questo naturalmente potrebbe essere un fattore per definire l’andamento della stagione. Resta che per i risultati di Serie D si è finalmente iniziato a giocare, e come già dicevamo in precedenza la prima giornata ha regalato conferme e sorprese; in attesa di scoprire come si svilupperanno le classifiche dei nove gironi non possiamo fare altro che metterci comodi e vivere un’altra domenica dedicata a questo entusiasmante campionato di quarta divisione, sperando che la regolarità delle partite sia maggiore rispetto a quanto accaduto – anche per ovvi problemi – lo scorso anno…

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: Gozzano, Campobasso e Taranto promossi!

GIRONE A

Asti Gozzano

Borgosesia Novara

Bra PDHAE

Città di Varese Fossano

Derthona Chieri

Imperia Lavagnese

Ligorna Saluzzo

Sanremese Vado

Sestri Levante Casale

Ticino Caronnese

CLASSIFICA GIRONE A

Casale, Chieri, Ligorna, Città di Varese, PDHAE 3

Derthona, Vado, Novara, Sanremese, Asti, Imperia, Bra, Caronnese, Gozzano, Saluzzo 1

Lavagnese, Sestri Levante, Borgosesia, Fossano, Ticino 0

GIRONE B

Breno Caravaggio

Brusaporto Leon

Castellanzese Vis Nova Giussano

Crema Arconatese

Desenzano Calvina Villa Valle

Legnano Folgore Caratese

Olginatese Real Calepina

Ponte San Pietro Ciserano-Bergamo

City Nova Sona

Casatese Franciacorta

CLASSIFICA GIRONE B

Ponte San Pietro, Folgore Caratese, Caravaggio, Arconatese, City Nova, Sona, Leon 3

Legnano, Ciserano-Bergamo, Brusaporto, Real Calepina 1

Breno, Vis Nova Giussano, Desenzano Calvina, Villa Valle, Casatese, Crema, Castellanzese, Franciacorta, Olginatese 0

GIRONE C

Adriese Cjarlins Muzane

ArzignanoChiampo Montebelluna

Cattolica Ambrosiana

Este Union Clodiense

Levico Terme Cartigliano

Luparense Dolomiti Bellunesi

Mestre Delta Porto Tolle

San Martino Speme Campodarsego

Spinea Caldiero Terme

CLASSIFICA GIRONE C

Campodarsego, Dolomiti Bellunesi, ArzignanoChiampo, Delta Porto Tolle, San Martino Speme, Cartigliano 3

Mestre, Cjarlins Muzane, Luparense, Union Clodiense, Adriese, Caldiero Terme 1

Montebelluna, Spinea, Cattolica, Este, Levico Terme, Ambrosiana 0

GIRONE D

Forlì Aglianese

Bagnolese Rimini

Lentigione Ghivizzano Borgo

Prato Alcione Milano

Ravenna Seravezza Pozzi

Sammaurese Correggese

San Donnino Real Forte Querceta

Sasso Marconi Athletic Carpi

Progresso Mezzolara

Tritium Fanfulla

CLASSIFICA GIRONE D

Aglianese, Sasso Marconi, Ravenna, Rimini, Fanfulla, Bagnolese, Lentigione, Forlì 3

Correggese, Progresso, Mezzolara, San Donnino 1

Seravezza Pozzi, Alcione Milano, Sammaurese, Athletic Carpi, Ghivizzano Borgo, Prato, Real Forte Querceta 0

GIRONE E

Cascina Pianese

Cannara Pro Livorno

Flaminia Tiferno Lerchi

Lornano Badesse San Donato

Montespaccato Follonica Gavorrano

Rieti Foligno

Scandicci Poggibonsi

Trestina Sangiovannese

Unipomezia Arezzo

CLASSIFICA GIRONE E

San Donato, Follonica Gavorrano, Pro Livorno, Arezzo, Poggibonsi, Pianese, Montespaccato 3

Sangiovannese, Rieti, Lornano Badesse, Tiferno Lerchi 1

Trestina, Foligno, Scandicci, Cannara, Flaminia, Cascina, Unipomezia 0

GIRONE F

Castelfidardo Porto d’Ascoli

Castelnuovo Vomano Fano

Chieti Fiuggi

Matese Nereto

Montegiorgio Pineto

Notaresco Trastevere

Sambenedettese Recanatese

Tolentino Alto Casertano

Vastese Vastogirardi

CLASSIFICA GIRONE F

Tolentino, Chieti, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Porto d’Ascoli, Notaresco 3

Fano, Vastese, Montegiorgio, Alto Casertano 1

Sambenedettese, Trastevere, Vastogirardi, Pineto, Matese, Fiuggi, Nereto, Recanatese 0

GIRONE G

Afragolese Carbonia

Aprilia Vis Artena

Atletico Uri Nuova Florida

Giugliano Ostia Mare

Cynthialbalonga Cassino

Insieme Formia Arzachena

Lanusei Torres

Latte Dolce Muravera

Monterotondo Gladiator

CLASSIFICA GIRONE G

Afragolese, Nuova Florida, Cassino, Muravera, Giugliano 3

Aprilia, Gladiator, Arzachena, Lanusei, Latte Dolce, Carbonia, Cynthialbalonga, Ostia Mare 1

Monterotondo, Atletico Uri, Torres, Insieme Formia, Vis Artena 0

GIRONE H

Altamura Gravina

Brindisi Bitonto

Casarano Bisceglie

Città di Fasano Casertana

Molfetta Audace Cerignola

Nocerina Francavilla

Rotonda Mariglianese

San Giorgio Lavello

Sorrento Virtus Matino

Nola Nardò

CLASSIFICA GIRONE H

Nardò, Audace Cerignola, Sorrento, Casarano, Francavilla, Casertana 3

Bitonto, Molfetta, Lavello, Virtus Matino, San Giorgio, Ncoerina, Bisceglie 1

Brindisi, Nola, Gravina, Altamura, Città di Fasano, Mariglianese 0

Rotonda -7

GIRONE I

Biancavilla Licata

Castrovillari San Luca

Cittanovese S. Agata

Fc Messina Acireale

Giarre Gelbison Cilento

Rende Paternò

Sancataldese Real Aversa

Santa Maria Cilento Lamezia Terme

Trapani Cavese

Troina Portici

CLASSIFICA GIRONE I

Santa Maria Cilento, Cavese, Gelbison Cilento, Lamezia Terme, Portici, Trapani, San Luca, Acireale, Licata, Paternò 0

Giarre, Biancavilla, S. Agata, Fc Messina, Sancataldese, Cittanovese, Rende, Castrovillari, Real Aversa, Troina 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA