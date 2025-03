RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: CURIOSIAMO TRA I GIRONI

Arriva il mese di marzo, si avvicina la primavera e diventa sempre più importante anche la posta in palio nei risultati Serie D oggi, domenica 2 marzo 2025. Andiamo a curiosare qua e là in alcuni gironi, in attesa delle partite che inizieranno in linea di massima alle ore 14.30, dal momento che per ora vige ancora l’orario invernale. Parliamo innanzitutto del girone B, dove la capolista Ospitaletto ha sicuramente rallentato nelle ultime settimane, riaprendo i giochi in classifica per la promozione.

Una sola vittoria a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime cinque giornate sono una frenata molto evidente, eppure dietro ne stanno approfittando poco, per cui l’Ospitaletto ha ancora cinque punti di vantaggio sulla seconda posizione della Folgore Caratese e sei lunghezze sulla Pro Palazzolo, che è terza, poi seguono anche un altro paio di squadre che potenzialmente potrebbero ancora a loro volta crederci, ma l’Ospitaletto ha ancora conservato un discreto margine, a patto di riprendersi al più presto.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UN GIRONE MOLTO INCERTO

Un girone ancora più incerto per i risultati Serie D è senza ombra di dubbio il girone G, quello con squadre laziali, sarde e campane, dal momento che addirittura le prime sei sono racchiuse nello spazio di soli sette punti e in particolare naturalmente c’è una coppia al comando a quota 49 punti, formata da Cassino e Gelbison perché settimana scorsa i laziali hanno perso e i campani ne hanno approfittato per agganciare la rivale in vetta alla classifica di un girone nel quale potrebbe ancora succedere di tutto.

Ci spingiamo poi ancora un po’ più a Sud per parlare anche del girone I nella nostra panoramica settimanale sui risultati Serie D. Anche questo infatti è un girone nel quale la capolista arriva da una sconfitta: il Siracusa però in questo caso resta primo con 57 punti, avvicinato dalla Reggina che ora ha solamente tre lunghezze di ritardo, mentre provano a risalire anche Scafatese e Sambiase, che tuttavia sono staccate rispettivamente di sei e otto punti dal vertice.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Fossano

Bra Cairese

Chisola Vogherese

Derthona Città di Varese

Lavagnese Ligorna

NovaRomentin Imperia

Oltrepo Gozzano

Saluzzo Borgaro

Vado Sanremese

GIRONE B

Arconatese Casatese

Breno Ciliverghe Mazzano

Chievo Crema

Desenzano Pro Sesto

Fanfulla Folgore Caratese

Pro Palazzolo Castellanzese

Sangiuliano City Vigasio

Sant’Angelo Ospitaletto

Sondrio Magenta

Varesina Club Milano

GIRONE C

Bassano Adriese

Campodarsego Treviso

Caravaggio Chions

CiseranoBergamo Brian Lignano

Cjarlins Muzane Brusaporto

Este Montecchio Maggiore

Lavis Luparense

Mestre Calvi Noale

Portogruaro Real Calepina

Villa Valle Dolomiti Bellunesi

GIRONE D

Corticella Sammaurese

Forlì SCD Progresso

Imolese Prato

Piacenza Tuttocuoio

Pistoiese Sasso Marconi

San Marino Ravenna

Tau Cittadella Vis Modena

United Riccione Lentigione

Zenith Prato Fiorenzuola

GIRONE E

Figline Montevarchi

Flaminia Fezzanese

Follonica Gavorrano Ostiamare

Fulgens Foligno San Donato

Livorno Orvietana

Poggibonsi Seravezza Pozzi

Sangiovannese Siena

Terranuova Traiana Ghiviborgo

Trestina Grosseto

GIRONE F

Atletico Ascoli Castelfidardo

Civitanovese Vigor Senigallia

Fermana Roma City

L’Aquila Avezzano

Recanatese Ancona

SN Notaresco Fossombrone

Sambenedettese Isernia

Sora Teramo

Termoli Chieti

GIRONE G

Anzio Atletico Uri

Atletico Lodigiani Sarrabus Ogliastra

Cassino Sarnese

Guidonia Gelbison

Ilvamaddalena Latte Dolce

Paganese Savoia

Puteolana Olbia

Real Monterotondo Cynthialbalonga

Trastevere Terracina

GIRONE H

Acerrana ASD Ugento

Brindisi Virtus Francavilla

Casarano Nocerina

Costa d’Amalfi Città di Fasano

Fidelis Andria Manfredonia

Gravina Nardò

Ischia Francavilla

Martina Matera

Palmese Angri

GIRONE I

Akragas Acireale

Licata Enna

Locri Castrumfavara

Nissa Igea Virtus

Pompei Scafatese

Sambiase Ragusa

Siracusa Sancataldese

Vibonese Sant’Agata

Paternò Reggina

