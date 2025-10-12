Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato prosegue con la settima giornata (oggi domenica 12 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SIAMO ALLA SETTIMA GIORNATA

Oggi domenica 12 ottobre 2025 il cammino dei risultati Serie D ci porta alla settima giornata del massimo campionato dilettantistico italiano, ricordiamo innanzitutto che le partite in linea di massima cominceranno alle ore 15.00, anche se potrebbero essere possibili delle eccezioni. In copertina mettiamo innanzitutto l’Ostiamare e ora scopriamo il perché.

Il motivo è in realtà molto semplice: la capolista del girone F è l’unica squadra ancora a punteggio pieno in tutto il campionato, sei vittorie su altrettante partite disputate fino a questo momento per la formazione del litorale romano, che nella propria storia vanta al massimo due partecipazioni nell’allora campionato di Serie C2 tra il 1989 e il 1991.

Sono passati moltissimi anni da allora, l’obiettivo adesso è quello di tornare in Serie C, che sarebbe anche il livello più alto di sempre per l’Ostiamare. Il cammino naturalmente sarà ancora molto lungo, ma le premesse sono al momento ottime. Più a Sud invece c’è la partita che sarà il big-match della domenica.

Dobbiamo infatti scendere nel girone I per il derby dello stretto, cioè ACR Messina Reggina. Per entrambe le formazioni sono lontani gli anni più felici, anche in Serie A, una partita del genere comunque non può che prendersi la copertina quando si parla di risultati Serie D, considerando l’importanza delle due piazze per questo campionato.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: IL BIG-MATCH

Sono tempi difficili non soltanto perché troviamo nei risultati Serie D una partita che avrebbe potuto essere anche di categorie ben superiori in passato, ma perché pure il cammino nella stagione attuale è cominciato in modo assai difficile, in campo o anche fuori. Per la Reggina il bilancio finora è di due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, per un totale di 8 punti che ci dicono come i calabresi siano a centro gruppo, in una posizione di classifica abbastanza anonima che richiederebbe una scossa, come un successo esterno nel derby dello stretto.

Per quanto riguarda la situazione a Messina, ovviamente tutto è ancora più complicato a causa dei problemi della società. Si potrebbe dire che è già una buona notizia il fatto che si giochi questa partita, perché il calcio a Messina nelle scorse settimane è stato davvero sull’orlo del baratro. Poi è arrivato un sospiro di sollievo, ma ci sono 14 punti di penalizzazione che naturalmente sono un macigno, sebbene la squadra stia lottando con onore nei risultati Serie D, avendo raccolto sul campo due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

RISULTATI SERIE D, 7^ GIORNATA

GIRONE A

Biellese Sanremese

Cairese Celle Varazze

Chisola Derthona

Gozzano Sestri Levante

Lavagnese Saluzzo

Ligorna Varese

NovaRomentin Asti

Vado Club Milano

Valenzana Imperia

GIRONE B

Brusaporto Pavia

Caldiero Terme Scanzorosciate

Folgore Caratese Chievo

Oltrepo CiseranoBergamo

Real Calepina Casatese

Sondrio Leon

Varesina Vogherese

Villa Valle Castellanzese

GIRONE C

Adriese San Luigi

Bassano Obermais

Brian Lignano Luparense

Calvi Noale Treviso

Campodarsego Altavilla

Cjarlins Muzane Este

Portogruaro Conegliano

Union Clodiense Legnago Salus

GIRONE D

Correggese Pro Palazzolo

Crema Tropical Coriano

Lentigione Sangiuliano City

Piacenza Sasso Marconi

Pro Sesto Cittadella Vis Modena

Sant’Angelo Rovato Vertovese

SCD Progresso Imolese

Trevigliese Desenzano

Tuttocuoio Pistoiese

GIRONE E

Foligno Poggibonsi

Ghiviborgo Terranuova Traiana

Grosseto Tau

Montevarchi Orvietana

Prato Vivi Altotevere

San Donato Follonica Gavorrano

Seravezza Pozzi Scandicci

Siena Cannara

Trestina Camaiore

GIRONE F

Castelfidardo Atletico Ascoli

Chieti Ancona

Fossombrone Teramo

Giulianova Termoli

Maceratese L’Aquila

Recanatese Ostiamare

Sora Sammaurese

Unipomezia San Marino

Vigor Senigallia Notaresco

GIRONE G

Budoni Nocerina

Atletico Lodigiani Scafatese

Cassino Palmese

Flaminia Ischia

Montespaccato Olbia

Real Monterotondo Albalonga

Sarrabus Ogliastra Anzio

Valmontone Trastevere

Latte Dolce Monastir

GIRONE H

Acerrana Heraclea

Francavilla Gravina

Pompei Paganese

Sarnese Real Normanna

Virtus Francavilla Città di Fasano

AC Nardò Afragolese

Barletta Ferrandina

Manfredonia Martina

Fidelis Andria Nola

GIRONE I

ACR Messina Reggina

Acireale Gela

Sancataldese Paternò

Savoia Castrumfavara

USD Ragusa Gelbison

Vibonese Milazzo

Vigor Lamezia Nissa

Athletic Palermo Enna

Igea Virtus Sambiase

