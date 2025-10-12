Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato prosegue con la settima giornata (oggi domenica 12 ottobre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SIAMO ALLA SETTIMA GIORNATA
Oggi domenica 12 ottobre 2025 il cammino dei risultati Serie D ci porta alla settima giornata del massimo campionato dilettantistico italiano, ricordiamo innanzitutto che le partite in linea di massima cominceranno alle ore 15.00, anche se potrebbero essere possibili delle eccezioni. In copertina mettiamo innanzitutto l’Ostiamare e ora scopriamo il perché.
Il motivo è in realtà molto semplice: la capolista del girone F è l’unica squadra ancora a punteggio pieno in tutto il campionato, sei vittorie su altrettante partite disputate fino a questo momento per la formazione del litorale romano, che nella propria storia vanta al massimo due partecipazioni nell’allora campionato di Serie C2 tra il 1989 e il 1991.
Sono passati moltissimi anni da allora, l’obiettivo adesso è quello di tornare in Serie C, che sarebbe anche il livello più alto di sempre per l’Ostiamare. Il cammino naturalmente sarà ancora molto lungo, ma le premesse sono al momento ottime. Più a Sud invece c’è la partita che sarà il big-match della domenica.
Dobbiamo infatti scendere nel girone I per il derby dello stretto, cioè ACR Messina Reggina. Per entrambe le formazioni sono lontani gli anni più felici, anche in Serie A, una partita del genere comunque non può che prendersi la copertina quando si parla di risultati Serie D, considerando l’importanza delle due piazze per questo campionato.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: IL BIG-MATCH
Sono tempi difficili non soltanto perché troviamo nei risultati Serie D una partita che avrebbe potuto essere anche di categorie ben superiori in passato, ma perché pure il cammino nella stagione attuale è cominciato in modo assai difficile, in campo o anche fuori. Per la Reggina il bilancio finora è di due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, per un totale di 8 punti che ci dicono come i calabresi siano a centro gruppo, in una posizione di classifica abbastanza anonima che richiederebbe una scossa, come un successo esterno nel derby dello stretto.
Per quanto riguarda la situazione a Messina, ovviamente tutto è ancora più complicato a causa dei problemi della società. Si potrebbe dire che è già una buona notizia il fatto che si giochi questa partita, perché il calcio a Messina nelle scorse settimane è stato davvero sull’orlo del baratro. Poi è arrivato un sospiro di sollievo, ma ci sono 14 punti di penalizzazione che naturalmente sono un macigno, sebbene la squadra stia lottando con onore nei risultati Serie D, avendo raccolto sul campo due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.
RISULTATI SERIE D, 7^ GIORNATA
GIRONE A
Biellese Sanremese
Cairese Celle Varazze
Chisola Derthona
Gozzano Sestri Levante
Lavagnese Saluzzo
Ligorna Varese
NovaRomentin Asti
Vado Club Milano
Valenzana Imperia
GIRONE B
Brusaporto Pavia
Caldiero Terme Scanzorosciate
Folgore Caratese Chievo
Oltrepo CiseranoBergamo
Real Calepina Casatese
Sondrio Leon
Varesina Vogherese
Villa Valle Castellanzese
GIRONE C
Adriese San Luigi
Bassano Obermais
Brian Lignano Luparense
Calvi Noale Treviso
Campodarsego Altavilla
Cjarlins Muzane Este
Portogruaro Conegliano
Union Clodiense Legnago Salus
GIRONE D
Correggese Pro Palazzolo
Crema Tropical Coriano
Lentigione Sangiuliano City
Piacenza Sasso Marconi
Pro Sesto Cittadella Vis Modena
Sant’Angelo Rovato Vertovese
SCD Progresso Imolese
Trevigliese Desenzano
Tuttocuoio Pistoiese
GIRONE E
Foligno Poggibonsi
Ghiviborgo Terranuova Traiana
Grosseto Tau
Montevarchi Orvietana
Prato Vivi Altotevere
San Donato Follonica Gavorrano
Seravezza Pozzi Scandicci
Siena Cannara
Trestina Camaiore
GIRONE F
Castelfidardo Atletico Ascoli
Chieti Ancona
Fossombrone Teramo
Giulianova Termoli
Maceratese L’Aquila
Recanatese Ostiamare
Sora Sammaurese
Unipomezia San Marino
Vigor Senigallia Notaresco
GIRONE G
Budoni Nocerina
Atletico Lodigiani Scafatese
Cassino Palmese
Flaminia Ischia
Montespaccato Olbia
Real Monterotondo Albalonga
Sarrabus Ogliastra Anzio
Valmontone Trastevere
Latte Dolce Monastir
GIRONE H
Acerrana Heraclea
Francavilla Gravina
Pompei Paganese
Sarnese Real Normanna
Virtus Francavilla Città di Fasano
AC Nardò Afragolese
Barletta Ferrandina
Manfredonia Martina
Fidelis Andria Nola
GIRONE I
ACR Messina Reggina
Acireale Gela
Sancataldese Paternò
Savoia Castrumfavara
USD Ragusa Gelbison
Vibonese Milazzo
Vigor Lamezia Nissa
Athletic Palermo Enna
Igea Virtus Sambiase