RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: CHI SI AGGIUNGE AL LIVORNO?

Abbiamo già festeggiato la matematica certezza della promozione per il Livorno, oggi domenica 13 aprile 2025 i risultati Serie D ci faranno compagnia con una nuova giornata del massimo campionato dilettantistico e potrebbero magari arrivare altri verdetti. Ricordato che in linea di massima le partite avranno inizio alle ore 15.00, ci sembra giusto spendere innanzitutto qualche parola proprio sulla società toscana che dominando il girone E si è già presa il primato e la promozione grazie a ben 14 lunghezze di vantaggio sul secondo posto quando mancano ormai solamente quattro giornate alla fine del campionato.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Livorno promosso! Il Teramo spera ancora, il Forlì allunga! (6 aprile 2025)

Il ritorno fra i professionisti è una grande soddisfazione per una città che con il calcio dilettantistico non ha molto a che spartire, pensando ai diciotto campionati di Serie A (con un secondo posto nel 1943), alla finale scudetto nel 1920, ancora prima che nascesse il format a girone unico, ma anche alla partecipazione alla Coppa Uefa 2006-2007, per citare una soddisfazione molto più recente. La promozione è stata meritatissima per il Livorno, ma i risultati Serie D naturalmente hanno altri otto posti in C ancora da assegnare.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ L'Ospitaletto si salva, Gelbison batte Cassino con allungo! (30 marzo 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI GIRONI

Scopriamo allora come sono messe le squadre che ambiscono a imitare il Livorno negli altri gironi per i risultati Serie D. La festa potrebbe essere vicinissima anche per il Bra, che ha otto punti di vantaggio sulla seconda nel girone A, mentre nel girone B potrebbe essere più emozionante la lotta, con l’Ospitaletto favorito ma almeno altre tre squadre potenzialmente ancora in corsa. Il Treviso invece domenica scorsa ha perso un’occasione per avvicinarsi alla capolista Dolomiti Bellunesi, che è quindi favorita per la promozione dal girone C. Forlì invece può essere vicina alla festa nel girone D, anche perché il Ravenna ha rallentato parecchio nelle ultime giornate.

Risultati Serie D, classifiche/ Il Forlì vede la promozione, il Livorno va ancora ko! (23 marzo 2025)

Saltiamo naturalmente il gruppo del Livorno e passiamo adesso al girone F, nel quale la Sambenedettese settimana scorsa ha perso un paio di punti dal Teramo, ma è comunque vicina all’agognato traguardo, che potrebbe anche arrivare già oggi con risultati favorevoli. Nel girone G invece il Guidonia ha agganciato il Gelbison, quindi ci vorrà sicuramente più tempo per giungere al verdetto. In questa alternanza, un’altra squadra vicina al traguardo è il Casarano, salda capolista del girone H nel quale tutte le altre big hanno parecchio rallentato di recente. Infine il girone I con il grande duello fra Siracusa e Reggina, che vede un +4 per i siciliani che potrebbe essere fondamentale.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Vado

Borgaro Lavagnese

Fossano Derthona

Imperia Bra

Ligorna Chieri

Saluzzo Oltrepo

Sanremese NovaRomentin

Vogherese Gozzano

GIRONE B

Arconatese Fanfulla

Castellanzese Chievo

Ciliverghe Mazzano Sant’Angelo

Club Milano Folgore Caratese

Magneta Sangiuliano City

Ospitaletto Pro Sesto

Sondrio Pro Palazzolo

USD Casatese Breno

Vigasio Varesina

GIRONE C

Adriese Cjarlins Muzane

Bassano Lavis

Brian Lignano Caravaggio

Brusaporto Campodarsego

Calvi Noble Villa Valle

Dolomiti Bellunesi Chions

Luparense CiseranoBergamo

Portogruaro Este

Real Calepina Mestre

Treviso Montecchio Maggiore

GIRONE D

Imolese United Riccione

Piacenza Forlì

Prato Cittadella Vis Modena

Ravenna Fiorenzuola

Sammaurese San Marino

Sasso Marconi Tau

Tuttocuoio Corticella

GIRONE E

Livorno Flaminia

Montevarchi Trestina

Ostiamare Grosseto

Poggibonsi Terranuova Traiana

San Donato Fezzanese

Seravezza Pozzi Sangiovannese

Siena Follonica Gavorrano

GIRONE F

Ancona SN Notaresco

Avezzano Fossombrone

Castelfidardo Roma City

Chieti Recanatese

Isernia L’Aquila

Sora Civitanovese

Teramo Sambenedettese

Termoli Fermana

Vigor Senigallia Atletico Ascoli

GIRONE G

Savoia Sarrabus Ogliastra

Anzio Puteolana

Atletico Uri Real Monterotondo

Cynthialbalonga Atletico Lodigiani

Gelbison Trastevere

Ilvamaddalena Guidonia

Latte Dolce Cassino

Sarnese Paganese

Terracina Olbia

GIRONE H

AC Nardò Palmese

Angri Città di Fasano

ASD Ugento Martina

Fidelis Andria Gravina

Francavilla Casarano

Ischia Costa d’Amalfi

Manfredonia Acerrana

Matera Virtus Francavilla

Nocerina Brindisi

GIRONE I

Acireale Sambiase

Enna Vibonese

Igea Virtus Sancataldese

Licata Paternò

Reggina Nissa

Sant’Agata Pompei

Scafatese Castrumfavara

USD Ragusa Locri

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE D