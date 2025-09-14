Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il nuovo campionato prosegue con la seconda giornata (oggi domenica 14 settembre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO LA SECONDA GIORNATA

Nei risultati Serie D siamo davvero curiosi oggi, domenica 14 settembre 2025, di scoprire tutti gli spunti che arriveranno dalla seconda giornata, tra desideri di conferme e rivincite in base a quanto successo settimana scorsa nel via di questo campionato nel quale apprezziamo il fatto che l’organico sia quello regolare, con i nove gironi tutti a 18 squadre.

Dando qualche cenno su alcune piazze illustri, il Varese ha cominciato con una vittoria nel girone A, lo stesso si può dire anche per il Chievo nel girone B e per il Treviso nel girone C, sempre citando formazioni che vantino trascorsi anche in Serie A. Nel girone D sono due: il Piacenza ha vinto a sua volta, esordio con pareggio invece per la Pistoiese.

Nel girone E purtroppo è cominciata con una sconfitta l’avventura del Siena e lo stesso dobbiamo dire dell’Ancona, che sarebbe il nome più nobile del girone F, però anche i marchigiani sono stati sconfitti nella loro partita d’esordio in questo nuovo campionato di Serie D 2025-2026.

Scendendo al Sud, il blasone per i risultati Serie D è incarnato in maniera particolare da Reggina e Messina, ma non ci sono buone notizie. I calabresi hanno perso e i siciliani invece pareggiato, ma per il Messina c’è l’enorme fardello dei 14 punti di penalizzazione che renderanno il campionato una difficile rincorsa anche per raggiungere semplicemente la salvezza.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: FOCUS SUL MILAN FUTURO

I risultati Serie D inoltre quest’anno ospitano anche un nome molto particolare, cioè quello del Milan Futuro. La seconda squadra dei rossoneri è attesa al debutto stagionale a Pavia dal momento che era stata rinviata la partita della prima giornata contro il Leon, c’è voglia di ripartire dopo la grande amarezza della retrocessione dalla scorsa Serie C, prima volta per una seconda squadra che si ritrova così adesso a dover giocare nell’ambito del calcio dilettantistico.

La stagione di debutto è stata molto difficile per il Milan Futuro, che ha chiuso al diciottesimo posto nel girone B ed è stato poi sconfitto ai playout contro la Spal, incassando così la retrocessione. Il progetto ha subito così una battuta d’arresto, perché giocare in Serie D è un passo indietro anche in termini del valore dell’esperienza che possono fare i giovani appena usciti dalla Primavera, ma naturalmente il campo ha dato questo verdetto che va accettato e magari riscattato cercando ora la promozione nel girone B per i risultati Serie D…

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Vado

Biellese Valenzana

Cairese Lavagnese

Celle Varazze Club Milano

Derthona Sestri Levante

NovaRomentin Gozzano

Saluzzo Imperia

Sanremese Ligorna

Varese Chisola

GIRONE B

Brusaporto Real Calepina

Castellanzese Caldiero Terme

Pavia Milan Futuro

Scanzorosciate Sondrio

USD Casatese Chievo

Varesina Oltrepo

Villa Valle Folgore Caratese

GIRONE C

Cjarlins Muzane Calvi Noale

Legnago Salus Adriese

Obermais Mestre

San Luigi Conegliano

Treviso Vigasio

Union Clodiense Bassano

Luparense Portogruaro

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Piacenza

Crema Tuttocuoio

Desenzano Pro Palazzolo

Pro Sesto Lentigione

Rovato Vertovese Pistoiese

Sasso Marconi Sant’Angelo

Trevigliese SCD Progresso

Tropical Coriano Correggese

GIRONE E

Camaiore Prato

Cannara Seravezza Pozzi

Grosseto Foligno

Montevarchi San Donato

Orvietana Siena

Poggibonsi Follonica Gavorrano

Scandicci Terranuova Traiana

Tau Vivi Altotevere

Trestina Ghiviborgo

GIRONE F

Fossombrone Unipomezia

L’Aquila San Marino

Notaresco Atletico Ascoli

Ostiamare Maceratese

Sammaurese Recanatese

Sora Chieti

Teramo Castelfidardo

Termoli Ancona

Vigor Senigallia Giulianova

GIRONE G

Ischia Budoni

Anzio Albalonga

Atletico Lodigiani Sarrabus Ogliastra

Flaminia Cassino

Latte Dolce Real Monterotondo

Monastir Montespaccato

Olbia Valmontone

Scafatese Nocerina

GIRONE H

Afragolese Sarnese

Ferrandina Acerrana

Pompei Francavilla

Barletta Fidelis Andria

Gravina Città di Fasano

Manfredonia Virtus Francavilla

Paganese Heraclea

Real Normanna Nola

Martina Nardò

GIRONE I

Acireale Savoia

Athletic Palermo Vigor Lamezia

Gela Ragusa

Milazzo Igea Virtus

Paternò Gelbison

Reggina Nissa

Sambiase Castrumfavara

Sancataldese Messina

Enna Vibonese

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICA DEI GIRONI SERIE D