Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il nuovo campionato prosegue con la seconda giornata (oggi domenica 14 settembre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO LA SECONDA GIORNATA
Nei risultati Serie D siamo davvero curiosi oggi, domenica 14 settembre 2025, di scoprire tutti gli spunti che arriveranno dalla seconda giornata, tra desideri di conferme e rivincite in base a quanto successo settimana scorsa nel via di questo campionato nel quale apprezziamo il fatto che l’organico sia quello regolare, con i nove gironi tutti a 18 squadre.
Dando qualche cenno su alcune piazze illustri, il Varese ha cominciato con una vittoria nel girone A, lo stesso si può dire anche per il Chievo nel girone B e per il Treviso nel girone C, sempre citando formazioni che vantino trascorsi anche in Serie A. Nel girone D sono due: il Piacenza ha vinto a sua volta, esordio con pareggio invece per la Pistoiese.
Nel girone E purtroppo è cominciata con una sconfitta l’avventura del Siena e lo stesso dobbiamo dire dell’Ancona, che sarebbe il nome più nobile del girone F, però anche i marchigiani sono stati sconfitti nella loro partita d’esordio in questo nuovo campionato di Serie D 2025-2026.
Scendendo al Sud, il blasone per i risultati Serie D è incarnato in maniera particolare da Reggina e Messina, ma non ci sono buone notizie. I calabresi hanno perso e i siciliani invece pareggiato, ma per il Messina c’è l’enorme fardello dei 14 punti di penalizzazione che renderanno il campionato una difficile rincorsa anche per raggiungere semplicemente la salvezza.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: FOCUS SUL MILAN FUTURO
I risultati Serie D inoltre quest’anno ospitano anche un nome molto particolare, cioè quello del Milan Futuro. La seconda squadra dei rossoneri è attesa al debutto stagionale a Pavia dal momento che era stata rinviata la partita della prima giornata contro il Leon, c’è voglia di ripartire dopo la grande amarezza della retrocessione dalla scorsa Serie C, prima volta per una seconda squadra che si ritrova così adesso a dover giocare nell’ambito del calcio dilettantistico.
La stagione di debutto è stata molto difficile per il Milan Futuro, che ha chiuso al diciottesimo posto nel girone B ed è stato poi sconfitto ai playout contro la Spal, incassando così la retrocessione. Il progetto ha subito così una battuta d’arresto, perché giocare in Serie D è un passo indietro anche in termini del valore dell’esperienza che possono fare i giovani appena usciti dalla Primavera, ma naturalmente il campo ha dato questo verdetto che va accettato e magari riscattato cercando ora la promozione nel girone B per i risultati Serie D…
RISULTATI SERIE D
GIRONE A
Asti Vado
Biellese Valenzana
Cairese Lavagnese
Celle Varazze Club Milano
Derthona Sestri Levante
NovaRomentin Gozzano
Saluzzo Imperia
Sanremese Ligorna
Varese Chisola
GIRONE B
Brusaporto Real Calepina
Castellanzese Caldiero Terme
Pavia Milan Futuro
Scanzorosciate Sondrio
USD Casatese Chievo
Varesina Oltrepo
Villa Valle Folgore Caratese
GIRONE C
Cjarlins Muzane Calvi Noale
Legnago Salus Adriese
Obermais Mestre
San Luigi Conegliano
Treviso Vigasio
Union Clodiense Bassano
Luparense Portogruaro
GIRONE D
Cittadella Vis Modena Piacenza
Crema Tuttocuoio
Desenzano Pro Palazzolo
Pro Sesto Lentigione
Rovato Vertovese Pistoiese
Sasso Marconi Sant’Angelo
Trevigliese SCD Progresso
Tropical Coriano Correggese
GIRONE E
Camaiore Prato
Cannara Seravezza Pozzi
Grosseto Foligno
Montevarchi San Donato
Orvietana Siena
Poggibonsi Follonica Gavorrano
Scandicci Terranuova Traiana
Tau Vivi Altotevere
Trestina Ghiviborgo
GIRONE F
Fossombrone Unipomezia
L’Aquila San Marino
Notaresco Atletico Ascoli
Ostiamare Maceratese
Sammaurese Recanatese
Sora Chieti
Teramo Castelfidardo
Termoli Ancona
Vigor Senigallia Giulianova
GIRONE G
Ischia Budoni
Anzio Albalonga
Atletico Lodigiani Sarrabus Ogliastra
Flaminia Cassino
Latte Dolce Real Monterotondo
Monastir Montespaccato
Olbia Valmontone
Scafatese Nocerina
GIRONE H
Afragolese Sarnese
Ferrandina Acerrana
Pompei Francavilla
Barletta Fidelis Andria
Gravina Città di Fasano
Manfredonia Virtus Francavilla
Paganese Heraclea
Real Normanna Nola
Martina Nardò
GIRONE I
Acireale Savoia
Athletic Palermo Vigor Lamezia
Gela Ragusa
Milazzo Igea Virtus
Paternò Gelbison
Reggina Nissa
Sambiase Castrumfavara
Sancataldese Messina
Enna Vibonese