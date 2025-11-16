Risultati Serie D, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 16 novembre per la dodicesima giornata.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI VA PER LA 12^ GIORNATA

Siamo pronti a una nuova domenica dedicata ai risultati Serie D, la 12^ giornata del campionato di quarta divisione prosegue infatti il 16 novembre con le partite che iniziano alle ore 14:30, e alcuni “posticipi”, per un quadro come sempre molto interessante e i nove gironi che presentano situazioni molto diverse.

Sicuramente la grande storia di questa stagione, tra le altre, è quella dell’Ostiamare: il suo presidente Daniele De Rossi è andato ad allenare il Genoa, ma ha già fatto sapere che sarà sempre vicino a una squadra che nel girone F sta viaggiando a 10 vittorie e un solo pareggio, arrivato dopo nove successi.

Si potrebbe pensare che l’Ostiamare abbia fatto il vuoto, e invece no: l’Ancona rispetto alla capolista ha una vittoria in meno e una sconfitta in più, è dunque a -3 e sta benissimo, poi attenzione a Teramo e Notaresco che possono sempre provare a dire la loro, e che tra l’altro oggi si incrociano in un match molto atteso.

Nel girone B invece è molto bello vedere il Chievo al primo posto in classifica: presa in mano da Sergio Pellissier, una società che nel nuovo millennio ha passato circa 20 anni in Serie A, arrivando anche in Europa, ha fretta di tornare nel calcio che conta e dominare nei risultati Serie D.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA CRISI DEL VARESE

Per due squadre che stanno facendo molto bene, i risultati Serie D presentano anche qualche big in difficoltà: è questo il caso del Varese, che nel girone A era partito a vele spiegate presentandosi come prima rivale del Vado e finalmente competitivo per la promozione, invece ha perso cinque delle ultime sei partite e clamorosamente si ritrova ottavo in classifica, già con 12 punti da recuperare a una capolista che nel frattempo continua a volare (due punti di vantaggio sul Chisola), il Varese per ora ha confermato l’allenatore ma c’è aria di tempesta, e la partita contro la Sanremese – in zona playout – sarà decisiva.

Fa addirittura peggio la Reggina, altra società nobile che dopo il gran campionato di Serie B con Pippo Inzaghi come allenatore è dovuta ripartire da qui: lo scorso anno competitiva per la promozione, in questa stagione tredicesima in classifica con 12 punti in undici giornate, soprattutto una difficoltà nel trovare la via della rete visto che i gol all’attivo sono appena 9, in questo girone I nei risultati Serie D fanno peggio solo Paternò e Ragusa, quest’ultima con appena 3 reti, poi da citare l’Acr Messina che sarebbe in zona playoff ma ha purtroppo 14 punti di penalizzazione.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI DOMENICA

GIRONE A

Celle Varazze Asti

Club Milano Lavagnese

Derthona NovaRomentin

Ligorna Valenzana

Saluzzo Biellese

Sestri Levante Chisola

Vado Gozzano

Varese Sanremese

Imperia Cairese

GIRONE B

Breno Oltrepò

Caldiero Terme Folgore Caratese

Chievo Brusaporto

Ciserano-Bergamo Sondrio

Leon Varesina

Pavia Vogherese

Scanzorosciate Castellanzese

Casatese Villa Valle

GIRONE C

Adriese Bassano

Altavilla Cjarlins Muzane

Conegliano Legnago Salus

Obermais Treviso

Portogruaro Campodarsego

San Luigi Luparense

Vigasio Calvi Noale

GIRONE D

Correggese Tuttocuoio

Desenzano Tropical Coriano

Imolese Pro Sesto

Piacenza Lentigone

Pistoiese Sant’Angelo

Pro Palazzolo Progresso

Rovato Vertovese Crema

Sangiuliano City Trevigliese

Sasso Marconi Cittadella Vis Modena

GIRONE E

Cannara Orvietana

Follonica Gavorrano Grosseto

Poggibonsi Montevarchi

Prato Ghiviborgo

Scandicci Trestina

Siena San Donato

Tau Camaiore

Terranuova Traiana Seravezza Pozzi

Vivi Altotevere Foligno

GIRONE F

Ancona Vigor Senigallia

Atletico Ascoli Giulianova

Castelfidardo Unipomezia

L’Aquila Fossombrone

Notaresco Teramo

Ostiamare Sammaurese

Recanatese Chieti

San Marino Calcio Maceratese

Termoli Sora

GIRONE G

Nocerina Sarrabus Ogliastra

Albalonga Atletico Lodigiani

Anzio Latte Dolce

Montespaccato Real Monterotondo

Olbia Monastir

Palmese Valmontone

Scafatese Ischia

Trastevere Flaminia

GIRONE H

Acerrana Fidelis Andria

Afragolese Martina

Città di Fasano Pompei

Gravina Manfredonia

Heraclea Francavilla

Paganese Ferrandina

Real Normanna Barletta

Nola Sarnese

Nardò Virtus Francavilla

GIRONE I

Castrumfavara Igea Virtus

Gelbison Acr Messina

Milazzo Enna

Nissa Sancataldedese

Paternò Gela

Reggina Athletic Palermo

Sambiase Acireale

Ragusa Savoia

Vibonese Vigor Lamezia

