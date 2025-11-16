Risultati Serie D, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 16 novembre per la dodicesima giornata.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI VA PER LA 12^ GIORNATA
Siamo pronti a una nuova domenica dedicata ai risultati Serie D, la 12^ giornata del campionato di quarta divisione prosegue infatti il 16 novembre con le partite che iniziano alle ore 14:30, e alcuni “posticipi”, per un quadro come sempre molto interessante e i nove gironi che presentano situazioni molto diverse.
Sicuramente la grande storia di questa stagione, tra le altre, è quella dell’Ostiamare: il suo presidente Daniele De Rossi è andato ad allenare il Genoa, ma ha già fatto sapere che sarà sempre vicino a una squadra che nel girone F sta viaggiando a 10 vittorie e un solo pareggio, arrivato dopo nove successi.
Si potrebbe pensare che l’Ostiamare abbia fatto il vuoto, e invece no: l’Ancona rispetto alla capolista ha una vittoria in meno e una sconfitta in più, è dunque a -3 e sta benissimo, poi attenzione a Teramo e Notaresco che possono sempre provare a dire la loro, e che tra l’altro oggi si incrociano in un match molto atteso.
Nel girone B invece è molto bello vedere il Chievo al primo posto in classifica: presa in mano da Sergio Pellissier, una società che nel nuovo millennio ha passato circa 20 anni in Serie A, arrivando anche in Europa, ha fretta di tornare nel calcio che conta e dominare nei risultati Serie D.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA CRISI DEL VARESE
Per due squadre che stanno facendo molto bene, i risultati Serie D presentano anche qualche big in difficoltà: è questo il caso del Varese, che nel girone A era partito a vele spiegate presentandosi come prima rivale del Vado e finalmente competitivo per la promozione, invece ha perso cinque delle ultime sei partite e clamorosamente si ritrova ottavo in classifica, già con 12 punti da recuperare a una capolista che nel frattempo continua a volare (due punti di vantaggio sul Chisola), il Varese per ora ha confermato l’allenatore ma c’è aria di tempesta, e la partita contro la Sanremese – in zona playout – sarà decisiva.
Fa addirittura peggio la Reggina, altra società nobile che dopo il gran campionato di Serie B con Pippo Inzaghi come allenatore è dovuta ripartire da qui: lo scorso anno competitiva per la promozione, in questa stagione tredicesima in classifica con 12 punti in undici giornate, soprattutto una difficoltà nel trovare la via della rete visto che i gol all’attivo sono appena 9, in questo girone I nei risultati Serie D fanno peggio solo Paternò e Ragusa, quest’ultima con appena 3 reti, poi da citare l’Acr Messina che sarebbe in zona playoff ma ha purtroppo 14 punti di penalizzazione.
RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI DOMENICA
GIRONE A
Celle Varazze Asti
Club Milano Lavagnese
Derthona NovaRomentin
Ligorna Valenzana
Saluzzo Biellese
Sestri Levante Chisola
Vado Gozzano
Varese Sanremese
Imperia Cairese
GIRONE B
Breno Oltrepò
Caldiero Terme Folgore Caratese
Chievo Brusaporto
Ciserano-Bergamo Sondrio
Leon Varesina
Pavia Vogherese
Scanzorosciate Castellanzese
Casatese Villa Valle
GIRONE C
Adriese Bassano
Altavilla Cjarlins Muzane
Conegliano Legnago Salus
Obermais Treviso
Portogruaro Campodarsego
San Luigi Luparense
Vigasio Calvi Noale
GIRONE D
Correggese Tuttocuoio
Desenzano Tropical Coriano
Imolese Pro Sesto
Piacenza Lentigone
Pistoiese Sant’Angelo
Pro Palazzolo Progresso
Rovato Vertovese Crema
Sangiuliano City Trevigliese
Sasso Marconi Cittadella Vis Modena
GIRONE E
Cannara Orvietana
Follonica Gavorrano Grosseto
Poggibonsi Montevarchi
Prato Ghiviborgo
Scandicci Trestina
Siena San Donato
Tau Camaiore
Terranuova Traiana Seravezza Pozzi
Vivi Altotevere Foligno
GIRONE F
Ancona Vigor Senigallia
Atletico Ascoli Giulianova
Castelfidardo Unipomezia
L’Aquila Fossombrone
Notaresco Teramo
Ostiamare Sammaurese
Recanatese Chieti
San Marino Calcio Maceratese
Termoli Sora
GIRONE G
Nocerina Sarrabus Ogliastra
Albalonga Atletico Lodigiani
Anzio Latte Dolce
Montespaccato Real Monterotondo
Olbia Monastir
Palmese Valmontone
Scafatese Ischia
Trastevere Flaminia
GIRONE H
Acerrana Fidelis Andria
Afragolese Martina
Città di Fasano Pompei
Gravina Manfredonia
Heraclea Francavilla
Paganese Ferrandina
Real Normanna Barletta
Nola Sarnese
Nardò Virtus Francavilla
GIRONE I
Castrumfavara Igea Virtus
Gelbison Acr Messina
Milazzo Enna
Nissa Sancataldedese
Paternò Gela
Reggina Athletic Palermo
Sambiase Acireale
Ragusa Savoia
Vibonese Vigor Lamezia