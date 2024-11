RISULTATI SERIE D: PER LA 12^ OPPURE LA 14^ GIORNATA

Continuano naturalmente a farci compagnia i risultati Serie D, perché oggi domenica 17 novembre 2024 ci attendono le partite valide per la dodicesima oppure la quattordicesima giornata del massimo campionato dilettantistico. Naturalmente sono più avanti i gironi A-B-C, che avendo 20 squadre dovranno disputare ben 38 giornate in totale, mentre gli altri gruppi sono composti da 18 squadre ciascuno.

Fin qui tutto è ben noto ai tifosi, ma è importante ribadirlo perché già una buona fetta del cammino è stata compiuta e anche le classifiche dei gironi della Serie D 2024-2025 cominciano ad essere assai significative. Adesso quindi è tempo per una breve analisi della lotta per la promozione in tutti i gironi, che poi cederà il passo al programma di tutte le partite di oggi per i risultati Serie D, indicativamente con fischio d’inizio alle ore 14.30, salvo eccezioni.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE IN TUTTI I GIRONI

Come al solito, adesso facciamo un sintetico punto della situazione per i risultati Serie D, alla luce dei verdetti di settimana scorsa. Nel girone A registriamo la frenata del Bra (un punto nelle ultime due partite), per cui le inseguitrici si sono avvicinate, soprattutto il Ligorna che ora è a -4. Nel girone B invece l’ultimo pareggio della capolista Ospitaletto ha consentito alla Varesina di portarsi a una sola lunghezza di ritardo. Prosegue la marcia a braccetto di Campodarsego e Dolomiti Bellunesi al comando del girone C, con il Treviso staccato di due punti. Nel girone D il Tau è reduce da due sconfitte consecutive, per cui il Ravenna ora si è riportato a tre soli punti.

Ecco poi il girone E, nel quale il Livorno è tornato alla vittoria, conservando così quattro lunghezze di vantaggio sul Ghiviborgo. Si è formata una coppia in testa al girone F, perché il pareggio della Sambenedettese ha consentito l’aggancio al vertice da parte del Fossombrone. Coppa al primo posto anche nel girone G, ma in questo caso Puteolana e Paganese erano già appaiate e domenica scorsa hanno vinto entrambe. Nel girone H la Nocerina ha perso, ma il Casarano ha pareggiato riducendo quindi solo da 4 a 3 punti il suo ritardo. Infine, i risultati Serie D si chiudono con il girone I, nel quale si è formato un terzetto al comando perché Scafatese e Vibonese hanno raggiunto il Siracusa, che ha pareggiato domenica scorsa.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE

GIRONE A

Bra Albenga

Chieri Vogherese

Chisola Imperia

Derthona Sanremese

Gozzano Cairese

Lavagnese Città di Varese

NovaRomentin Ligorna

Saluzzo Fossano

Vado Borgaro

Oltrepo Asti

GIRONE B

Arconatese Magenta

Breno Vigasio

Desenzano Ospitaletto

Fanfulla Sondrio

Folgore Caratese Pro Sesto

Pro Palazzolo Casatese

Sangiuliano City Castellanzese

Sant’Angelo Club Milano

Varesina Crema

GIRONE C

Campodarsego Brian Legnano

Caravaggio Dolomiti Bellunesi

CiseranoBergamo Calvi Noale

Cjarlins Muzane Luparense

Este Bassano

Lavis Real Calepina

Mestre Brusaporto

Montecchio Maggiore Chions

Portogruaro Adriese

Villa Valle Treviso

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Lentigione

Corticella Ravenna

Fiorenzuola SCD Progresso

Forlì Sasso Marconi

Imolese Sammaurese

San Marino Piacenza

Tau Prato

United Riccione Pistoiese

Zenith Prato Tuttocuoio

GIRONE E

Fezzanese Grosseto

Figline Siena

Flaminia Poggibonsi

Follonica Gavorrano San Donato

Fulgens Foligno Montevarchi

Livorno Seravezza Pozzi

Sangiovannese Ghiviborgo

Terranuova Traiana Orvietana

Trestina Ostia Mare

GIRONE F

Atletico Ascoli Ancona

Civitanovese Chieti

Fermana Sora

L’Aquila Castelfidardo

Recanatese Isernia

Roma City Fossombrone

SN Notaresco Avezzano

Sambenedettese Vigor Senigallia

Termoli Teramo

GIRONE G

Anzio Latte Dolce

Atletico Lodigiani Savoia

Cassino Gelbison

Guidonia Atletico Uri

Olbia Sarrabus Ogliastra

Paganese Terracina

Puteolana Ilvamaddalena

Real Monterotondo Sarnese

Trastevere Cynthialbalonga

GIRONE H

Acerrana Nardò

Brindisi Matera

Casarano Ugento

Città di Fasano Virtus Francavilla

Costa d’Amalfi Fidelis Andria

Gravina Francavilla

Ischia Manfredonia

Martina Angri

Palmese Nocerina

GIRONE I

Akragas Enna

Locri Scafatese

Nissa Ragusa

Paternò Acireale

Pompei Igea Virtus

Sambiase Sant’Agata

Sancataldese Castrumfavara

Siracusa Licata

Vibonese Reggina

