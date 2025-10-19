Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato prosegue con l’ottava giornata (oggi domenica 19 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO I FINALI!

Cosa è successo nei risultati Serie D che possiamo citare per questa domenica? Il Varese torna a vincere nel girone A, battendo il NovaRomentin, ma il Vado non perde un colpo e va a vincere a Sestri Levante confermando quella che per ora è una superiorità evidente, nel girone B spicca invece la sconfitta casalinga del Milan Futuro battuto dal Caldiero Terme, in una giornata in cui Pavia e Sondrio pareggiano. Il girone C ci consegna il successo esterno dell’Union Clodiense, a proposito di squadre retrocesse, e quello dell’Este ma anche del Legnago Salus a Treviso, cosa che aiuta solo relativamente il Cjarlins Muzane che pareggia contro la Luparense. Ecco poi il girone D con il Desenzano che segna addirittura cinque gol al Sant’Angelo e il Lentigione che vince a Imola.

Bel 3-2 esterno del Montevarchi sul Camaiore nel girone E dove il Ghiviborgo si impone in trasferta contro il Follonica Gavorrano e il Siena fa lo stesso contro il Vivi Altotevere, nel girone F l’Ancona batte l’Unipomezia ma i titoli se li prende sempre l’Ostiamare, che fa fuori anche il Fossombrone. Andiamo poi al girone G con i risultati Serie D, qui la Scafatese centra il poker contro il Valmontone mentre il Trastevere viene fermato in casa dalla Sarrabus Ogliastra, nel girone H la Paganese batte la Sarnese e il Nardò perde sul campo dell’Heraclea, infine ecco il girone I nel quale la Vibonese fa secca la Gelbison nel Cilento, la Reggina perde ancora terreno con il ko interno nel derby contro la Vigor Lamezia e l’Acr Messina fa 1-1 sul campo del Sambiase. (agg. di Claudio Franceschini)

SCOPRIAMO L’OTTAVA GIORNATA

Oggi domenica 19 ottobre 2025 l’appuntamento è con l’ottava giornata per i risultati Serie D, sono passati quasi due mesi dall’inizio del massimo campionato dilettantistico italiano e le partite in linea di massima cominceranno ancora alle ore 15.00, prima del passaggio all’orario invernale che caratterizzerà i prossimi mesi.

Ne avevamo parlato già settimana scorsa, ma l’Ostiamare merita ancora le copertine perché ha vinto di nuovo ed è arrivata a sette vittorie su sette partite giocate, 21 punti in classifica nel girone F anche se dietro provano a non mollare, in particolare il Teramo che con le ultime tre vittorie consecutive si è portato al secondo posto con 17 punti, scavalcando l’Ancona.

Nel girone B tornerà in campo dopo il rinvio della scorsa giornata il Milan U23, che ha quindi una partita da recuperare. Oggi i giovani rossoneri giocheranno contro il Caldiero Terme, altra formazione retrocessa dalla Serie C, incrocio comunque curioso tra la seconda squadra di una nostra big e un paese di 8.000 abitanti che l’anno scorso aveva “assaggiato” il calcio professionistico.

Vi avevamo parlato del “derby dello Stretto” che ha visto la vittoria del Messina sulla Reggina, esito di spicco nei risultati Serie D per la scorsa domenica, anche se ovviamente non basta ai siciliani, alle prese con 14 punti di penalizzazione e di conseguenza sempre ultimi, mentre comincia a preoccuparsi la Reggina per un rendimento sul campo davvero deludente.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LE PIAZZE DI SPICCO

Un altro tema dei risultati Serie D è il duello tra Cjarlins Muzane e Treviso al comando del girone C, i friulani dopo cinque vittorie consecutive hanno infilato due pareggi e così sono passati al primo posto i veneti, rendimento eccellente per il Treviso che ha già conquistato sei vittorie e un pareggio nelle precedenti otto giornate. Tra chi vanta passati in Serie A è ancora imbattuta pure la Pistoiese, che però con quattro vittorie e tre pareggi deve inseguire nel girone D la capolista Lentigione, che è avanti di un punto rispetto ai toscani.

A proposito di Toscana, nel girone E c’è il duello al primo posto fra Siena e Grosseto, entrambe con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta e quindi 16 punti in classifica fino a questo momento, on mollano nemmeno le inseguitrici ma potrebbe essere una sfida meravigliosa per il ritorno nel calcio professionistico fra queste due città. Nel girone A comanda sempre il Vado, che vinse la prima Coppa Italia della storia, mentre è da segnalare nel girone H che l’ultima giornata ha visto rimanere da solo al comando il Città di Fasano. Quali sviluppi avremo oggi per i risultati Serie D?

RISULTATI SERIE D, 8^ GIORNATA

GIRONE A

Asti Biellese

Celle Varazze Chisola

Club Milano Ligorna

Derthona Lavagnese

Imperia Gozzano

Saluzzo Valenzana

Sanremese Cairese

Sestri Levante Vado

Varese Novaromentin

GIRONE B

Castellanzese Brusaporto

Ciserano Bergamo Breno

Leon Real Calepina

Milan U23 Caldiero Terme

Pavia Sondrio

Scanzorosciate Varesina

Usd Casatese Folgore Caratese

Vogherese Villa Valle

GIRONE C

Altavilla Union Clodiense

Conegliano Campodarsego

Este Adriese

Fc Obermais Brian Lignano

Luparense Cjarlins Muzane

San Luigi Calvi Noale

Treviso Legnago Salus

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Trevigliese

Desenzano Sant’Angelo

Imolese Lentigione

Pistoiese Correggese

Pro Palazzolo Piacenza

Sangiuliano City Tuttocuoio

Sasso Marconi Crema

Tropical Coriano Pro Sesto

GIRONE E

Camaiore Montevarchi

Cannara Trestina

Follonica Gavorrano Ghiviborgo

Orvietana Grosseto

Poggibonsi San Donato

Scandicci Foligno

Tau Seravezza Pozzi

Terranuova Traiana Prato

Vivi Altotevere Siena

GIRONE F

Ancona Unipomezia

Atletico Ascoli Recanatese

L’Aquila Giulianova

Notaresco Maceratese

Ostiamare Fossombrone

Sammaurese Vigor Senigallia

San Marino Castelfidardo

Teramo Sora

Termoli Chieti

GIRONE G

Ischia Latte Dolce

Palmese Budoni

Albalonga Cassino

Anzio Real Monterotondo

Monastir Atletico Lodigiani

Nocerina Montespaccato

Olbia Flaminia

Scafatese Valmontone

Trastevere Sarrabus Ogliastra

GIRONE H

Afragolese Barletta

Ferrandina Manfredonia

Martina Pompei

Nola Acerrana

Paganese Sarnese

Real Normanna Francavilla

Gravina Virtus Francavilla

Heraclea Nardò

Città Di Fasano Fidelis Andria

GIRONE I

Castrumfavara Ragusa

Gelbison Vibonese

Milazzo Acireale

Nissa Savoia

Paternò Igea Virtus

Reggina Vigor Lamezia

Sambiase Messina

Enna Sancataldese

Gela Athletic Palermo

