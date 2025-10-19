Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato prosegue con l’ottava giornata (oggi domenica 19 ottobre 2025)
Cosa è successo nei risultati Serie D che possiamo citare per questa domenica? Il Varese torna a vincere nel girone A, battendo il NovaRomentin, ma il Vado non perde un colpo e va a vincere a Sestri Levante confermando quella che per ora è una superiorità evidente, nel girone B spicca invece la sconfitta casalinga del Milan Futuro battuto dal Caldiero Terme, in una giornata in cui Pavia e Sondrio pareggiano. Il girone C ci consegna il successo esterno dell’Union Clodiense, a proposito di squadre retrocesse, e quello dell’Este ma anche del Legnago Salus a Treviso, cosa che aiuta solo relativamente il Cjarlins Muzane che pareggia contro la Luparense. Ecco poi il girone D con il Desenzano che segna addirittura cinque gol al Sant’Angelo e il Lentigione che vince a Imola.
Bel 3-2 esterno del Montevarchi sul Camaiore nel girone E dove il Ghiviborgo si impone in trasferta contro il Follonica Gavorrano e il Siena fa lo stesso contro il Vivi Altotevere, nel girone F l’Ancona batte l’Unipomezia ma i titoli se li prende sempre l’Ostiamare, che fa fuori anche il Fossombrone. Andiamo poi al girone G con i risultati Serie D, qui la Scafatese centra il poker contro il Valmontone mentre il Trastevere viene fermato in casa dalla Sarrabus Ogliastra, nel girone H la Paganese batte la Sarnese e il Nardò perde sul campo dell’Heraclea, infine ecco il girone I nel quale la Vibonese fa secca la Gelbison nel Cilento, la Reggina perde ancora terreno con il ko interno nel derby contro la Vigor Lamezia e l’Acr Messina fa 1-1 sul campo del Sambiase. (agg. di Claudio Franceschini)
SCOPRIAMO L’OTTAVA GIORNATA
Oggi domenica 19 ottobre 2025 l’appuntamento è con l’ottava giornata per i risultati Serie D, sono passati quasi due mesi dall’inizio del massimo campionato dilettantistico italiano e le partite in linea di massima cominceranno ancora alle ore 15.00, prima del passaggio all’orario invernale che caratterizzerà i prossimi mesi.
Ne avevamo parlato già settimana scorsa, ma l’Ostiamare merita ancora le copertine perché ha vinto di nuovo ed è arrivata a sette vittorie su sette partite giocate, 21 punti in classifica nel girone F anche se dietro provano a non mollare, in particolare il Teramo che con le ultime tre vittorie consecutive si è portato al secondo posto con 17 punti, scavalcando l’Ancona.
Nel girone B tornerà in campo dopo il rinvio della scorsa giornata il Milan U23, che ha quindi una partita da recuperare. Oggi i giovani rossoneri giocheranno contro il Caldiero Terme, altra formazione retrocessa dalla Serie C, incrocio comunque curioso tra la seconda squadra di una nostra big e un paese di 8.000 abitanti che l’anno scorso aveva “assaggiato” il calcio professionistico.
Vi avevamo parlato del “derby dello Stretto” che ha visto la vittoria del Messina sulla Reggina, esito di spicco nei risultati Serie D per la scorsa domenica, anche se ovviamente non basta ai siciliani, alle prese con 14 punti di penalizzazione e di conseguenza sempre ultimi, mentre comincia a preoccuparsi la Reggina per un rendimento sul campo davvero deludente.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LE PIAZZE DI SPICCO
Un altro tema dei risultati Serie D è il duello tra Cjarlins Muzane e Treviso al comando del girone C, i friulani dopo cinque vittorie consecutive hanno infilato due pareggi e così sono passati al primo posto i veneti, rendimento eccellente per il Treviso che ha già conquistato sei vittorie e un pareggio nelle precedenti otto giornate. Tra chi vanta passati in Serie A è ancora imbattuta pure la Pistoiese, che però con quattro vittorie e tre pareggi deve inseguire nel girone D la capolista Lentigione, che è avanti di un punto rispetto ai toscani.
A proposito di Toscana, nel girone E c’è il duello al primo posto fra Siena e Grosseto, entrambe con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta e quindi 16 punti in classifica fino a questo momento, on mollano nemmeno le inseguitrici ma potrebbe essere una sfida meravigliosa per il ritorno nel calcio professionistico fra queste due città. Nel girone A comanda sempre il Vado, che vinse la prima Coppa Italia della storia, mentre è da segnalare nel girone H che l’ultima giornata ha visto rimanere da solo al comando il Città di Fasano. Quali sviluppi avremo oggi per i risultati Serie D?
RISULTATI SERIE D, 8^ GIORNATA
GIRONE A
Asti Biellese
Celle Varazze Chisola
Club Milano Ligorna
Derthona Lavagnese
Imperia Gozzano
Saluzzo Valenzana
Sanremese Cairese
Sestri Levante Vado
Varese Novaromentin
GIRONE B
Castellanzese Brusaporto
Ciserano Bergamo Breno
Leon Real Calepina
Milan U23 Caldiero Terme
Pavia Sondrio
Scanzorosciate Varesina
Usd Casatese Folgore Caratese
Vogherese Villa Valle
GIRONE C
Altavilla Union Clodiense
Conegliano Campodarsego
Este Adriese
Fc Obermais Brian Lignano
Luparense Cjarlins Muzane
San Luigi Calvi Noale
Treviso Legnago Salus
GIRONE D
Cittadella Vis Modena Trevigliese
Desenzano Sant’Angelo
Imolese Lentigione
Pistoiese Correggese
Pro Palazzolo Piacenza
Sangiuliano City Tuttocuoio
Sasso Marconi Crema
Tropical Coriano Pro Sesto
GIRONE E
Camaiore Montevarchi
Cannara Trestina
Follonica Gavorrano Ghiviborgo
Orvietana Grosseto
Poggibonsi San Donato
Scandicci Foligno
Tau Seravezza Pozzi
Terranuova Traiana Prato
Vivi Altotevere Siena
GIRONE F
Ancona Unipomezia
Atletico Ascoli Recanatese
L’Aquila Giulianova
Notaresco Maceratese
Ostiamare Fossombrone
Sammaurese Vigor Senigallia
San Marino Castelfidardo
Teramo Sora
Termoli Chieti
GIRONE G
Ischia Latte Dolce
Palmese Budoni
Albalonga Cassino
Anzio Real Monterotondo
Monastir Atletico Lodigiani
Nocerina Montespaccato
Olbia Flaminia
Scafatese Valmontone
Trastevere Sarrabus Ogliastra
GIRONE H
Afragolese Barletta
Ferrandina Manfredonia
Martina Pompei
Nola Acerrana
Paganese Sarnese
Real Normanna Francavilla
Gravina Virtus Francavilla
Heraclea Nardò
Città Di Fasano Fidelis Andria
GIRONE I
Castrumfavara Ragusa
Gelbison Vibonese
Milazzo Acireale
Nissa Savoia
Paternò Igea Virtus
Reggina Vigor Lamezia
Sambiase Messina
Enna Sancataldese
Gela Athletic Palermo