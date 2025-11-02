Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è arrivato alla decima giornata (oggi domenica 2 novembre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI ARRIVA IN DOPPIA CIFRA CON LA 10^ GIORNATA

Siamo giunti alla decima giornata, il cammino dei risultati Serie D tocca quindi la doppia cifra oggi, domenica 2 novembre 2025, in questo giorno nel quale la devozione per i cari defunti fa forse sentire di più il legame con la propria terra, che poi spesso è anche uno dei cardini per la passione per le squadre di calcio locali.

Non appaia irrispettoso il discorso, è questa l’anima del calcio dilettantistico, anche se certamente in Serie D siamo a un livello quasi professionistico e non mancano piazze con trascorsi anche nobilissimi nel calcio italiano. Un ricordo in questa ricorrenza ci sembrava giusto prima di affrontare i temi più agonistici, ricordando che le partite inizieranno in linea di massima alle ore 14.30 di oggi pomeriggio.

Potremmo ad esempio parlare subito del girone C, anche perché oggi uno degli appuntamenti di maggiore significato per i risultati Serie D sarà senza dubbio il big-match ai vertici della classifica del girone del Nord-Est d’Italia, cioè Treviso Cjarlins Muzane, a maggior ragione dopo che nella scorsa giornata la sconfitta della Legnago Salus ha fatto perdere il passo a quella che era la terza componente del gruppo di testa.

Ecco allora che davanti restano appunto il Treviso e il Cjarlins Muzane, con i veneti capolista per un punto e oggi padroni di casa della partita che potrebbe sancire un primo vero tentativo di fuga in caso di vittoria appunto del Treviso, ma che naturalmente potrebbe anche rimescolare tutto ai vertici del girone C. In ogni caso, sarà uno dei focus della domenica per i risultati Serie D.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: A PUNTEGGIO PIENO

Bisogna poi rendere omaggio ancora una volta alla squadra che finora è stata più di tutte la protagonista dei risultati Serie D con nove vittorie su altrettante partite disputate. Stiamo naturalmente parlando dell’Ostiamare, la splendida capolista a punteggio pieno del girone F, che sta dunque marciando a ritmi altissimi verso il grande obiettivo della promozione in Serie C. Tra le poche avversarie credibili rimaste alla capolista c’è il Teramo, lo citiamo perché oggi i laziali ospiteranno gli abruzzesi e la sfida potrebbe sancire l’ufficialità della fuga, ma anche ricompattare il gruppo di testa, ipotesi per la quale tifa anche l’Ancona.

Uno dei gironi più combattuti per i risultati Serie D è invece quello più meridionale di tutti, cioè il girone I. Qui per essere capolista bastano 18 punti dopo nove giornate, il riferimento è l’Igea Virtus, che fino a due settimane fa era insieme a Vibonese e Nissa, che però domenica scorsa hanno perso entrambe, tanto che adesso al secondo posto con 16 punti c’è una coppia completamente nuova, cioè quella formata da Savoia ed Athletic Palermo, che vincendo hanno infatti operato il doppio sorpasso al secondo posto.

RISULTATI SERIE D, 10^ GIORNATA

GIRONE A

Club Milano Gozzano

Derthona Cairese

Saluzzo Chisola

Sestri Levante Valenzana

Varese Asti

Celle Varazze Biellese

Imperia Lavagnese

Ligorna Vado

Sanremese Novaromentin

GIRONE B

Chievo Real Calepina

Caldiero Terme Breno

Castellanzese Varesina

Ciserano Bergamo Folgore Caratese

Leon Brusaporto

Milan U23 Oltrepo

Pavia Villa Valle

Scanzorosciate Vogherese

Usd Casatese Sondrio

GIRONE C

Obermais Legnago Salus

Altavilla Luparense

Conegliano Brian Lignano

Este Campodarsego

Mestre Calvi Noale

Portogruaro Adriese

San Luigi Union Clodiense

Treviso Cjarlins Muzane

Vigasio Bassano

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Crema

Desenzano Pro Sesto

Imolese Sant’Angelo

Piacenza Correggesse

Pistoiese Lentigione

Pro Palazzolo Tuttocuoio

Rovato Vertovese Trevigliese

Sangiuliano City Scd Progresso

Sasso Marconi Tropical Coriano

GIRONE E

Cannara Camaiore

Follonica Gavorrano Foligno

Orvietana Trestina

Poggibonsi Seravezza Pozzi

Scandicci Grosseto

Siena Prato

Tau Montevarchi

Terranuova Traiana San Donato

Vivi Altotevere Ghiviborgo

GIRONE F

Ancona Giulianova

Atletico Ascoli Unipomezia

L’Aquila Vigor Senigallia

Notaresco Sora

Ostiamare Teramo

Recanatese Castelfidardo

Sammaurese Fossombrone

San Marino Chieti

Termoli Maceratese

GIRONE G

Albalonga Sarrabus Ogliastra

Trastevere Atletico Lodigiani

Scafatesse Latte Dolce

Anzio Valmontone

Monastir Flaminia

Montespaccato Budoni

Nocerina Cassino

Olbia Ischia

Palmese Real Monterotondo

GIRONE H

Afragolese Ferrandina

Gravina Sarnese

Real Normanna Pompei

Nola Virtus Francavilla

Città di Fasano Francavilla

Nardò Acerrana

Heraclea Fidelis Andria

Martina Barletta

Paganese Manfredonia

GIRONE I

Enna Acireale

Castrumfavara Lamezia Terme

Gelbison Savoia

Paternò Athletic Palermo

Sambiase Sancataldese

Vibonese Ragusa

Milazzo Gela

Nissa Acr Messina

Reggina Igea Virtus

