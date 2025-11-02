Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è arrivato alla decima giornata (oggi domenica 2 novembre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI ARRIVA IN DOPPIA CIFRA CON LA 10^ GIORNATA
Siamo giunti alla decima giornata, il cammino dei risultati Serie D tocca quindi la doppia cifra oggi, domenica 2 novembre 2025, in questo giorno nel quale la devozione per i cari defunti fa forse sentire di più il legame con la propria terra, che poi spesso è anche uno dei cardini per la passione per le squadre di calcio locali.
Non appaia irrispettoso il discorso, è questa l’anima del calcio dilettantistico, anche se certamente in Serie D siamo a un livello quasi professionistico e non mancano piazze con trascorsi anche nobilissimi nel calcio italiano. Un ricordo in questa ricorrenza ci sembrava giusto prima di affrontare i temi più agonistici, ricordando che le partite inizieranno in linea di massima alle ore 14.30 di oggi pomeriggio.
Potremmo ad esempio parlare subito del girone C, anche perché oggi uno degli appuntamenti di maggiore significato per i risultati Serie D sarà senza dubbio il big-match ai vertici della classifica del girone del Nord-Est d’Italia, cioè Treviso Cjarlins Muzane, a maggior ragione dopo che nella scorsa giornata la sconfitta della Legnago Salus ha fatto perdere il passo a quella che era la terza componente del gruppo di testa.
Ecco allora che davanti restano appunto il Treviso e il Cjarlins Muzane, con i veneti capolista per un punto e oggi padroni di casa della partita che potrebbe sancire un primo vero tentativo di fuga in caso di vittoria appunto del Treviso, ma che naturalmente potrebbe anche rimescolare tutto ai vertici del girone C. In ogni caso, sarà uno dei focus della domenica per i risultati Serie D.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: A PUNTEGGIO PIENO
Bisogna poi rendere omaggio ancora una volta alla squadra che finora è stata più di tutte la protagonista dei risultati Serie D con nove vittorie su altrettante partite disputate. Stiamo naturalmente parlando dell’Ostiamare, la splendida capolista a punteggio pieno del girone F, che sta dunque marciando a ritmi altissimi verso il grande obiettivo della promozione in Serie C. Tra le poche avversarie credibili rimaste alla capolista c’è il Teramo, lo citiamo perché oggi i laziali ospiteranno gli abruzzesi e la sfida potrebbe sancire l’ufficialità della fuga, ma anche ricompattare il gruppo di testa, ipotesi per la quale tifa anche l’Ancona.
Uno dei gironi più combattuti per i risultati Serie D è invece quello più meridionale di tutti, cioè il girone I. Qui per essere capolista bastano 18 punti dopo nove giornate, il riferimento è l’Igea Virtus, che fino a due settimane fa era insieme a Vibonese e Nissa, che però domenica scorsa hanno perso entrambe, tanto che adesso al secondo posto con 16 punti c’è una coppia completamente nuova, cioè quella formata da Savoia ed Athletic Palermo, che vincendo hanno infatti operato il doppio sorpasso al secondo posto.
RISULTATI SERIE D, 10^ GIORNATA
GIRONE A
Club Milano Gozzano
Derthona Cairese
Saluzzo Chisola
Sestri Levante Valenzana
Varese Asti
Celle Varazze Biellese
Imperia Lavagnese
Ligorna Vado
Sanremese Novaromentin
GIRONE B
Chievo Real Calepina
Caldiero Terme Breno
Castellanzese Varesina
Ciserano Bergamo Folgore Caratese
Leon Brusaporto
Milan U23 Oltrepo
Pavia Villa Valle
Scanzorosciate Vogherese
Usd Casatese Sondrio
GIRONE C
Obermais Legnago Salus
Altavilla Luparense
Conegliano Brian Lignano
Este Campodarsego
Mestre Calvi Noale
Portogruaro Adriese
San Luigi Union Clodiense
Treviso Cjarlins Muzane
Vigasio Bassano
GIRONE D
Cittadella Vis Modena Crema
Desenzano Pro Sesto
Imolese Sant’Angelo
Piacenza Correggesse
Pistoiese Lentigione
Pro Palazzolo Tuttocuoio
Rovato Vertovese Trevigliese
Sangiuliano City Scd Progresso
Sasso Marconi Tropical Coriano
GIRONE E
Cannara Camaiore
Follonica Gavorrano Foligno
Orvietana Trestina
Poggibonsi Seravezza Pozzi
Scandicci Grosseto
Siena Prato
Tau Montevarchi
Terranuova Traiana San Donato
Vivi Altotevere Ghiviborgo
GIRONE F
Ancona Giulianova
Atletico Ascoli Unipomezia
L’Aquila Vigor Senigallia
Notaresco Sora
Ostiamare Teramo
Recanatese Castelfidardo
Sammaurese Fossombrone
San Marino Chieti
Termoli Maceratese
GIRONE G
Albalonga Sarrabus Ogliastra
Trastevere Atletico Lodigiani
Scafatesse Latte Dolce
Anzio Valmontone
Monastir Flaminia
Montespaccato Budoni
Nocerina Cassino
Olbia Ischia
Palmese Real Monterotondo
GIRONE H
Afragolese Ferrandina
Gravina Sarnese
Real Normanna Pompei
Nola Virtus Francavilla
Città di Fasano Francavilla
Nardò Acerrana
Heraclea Fidelis Andria
Martina Barletta
Paganese Manfredonia
GIRONE I
Enna Acireale
Castrumfavara Lamezia Terme
Gelbison Savoia
Paternò Athletic Palermo
Sambiase Sancataldese
Vibonese Ragusa
Milazzo Gela
Nissa Acr Messina
Reggina Igea Virtus