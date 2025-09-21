Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il nuovo campionato prosegue con la terza giornata (oggi domenica 21 settembre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA TERZA GIORNATA E IL CAOS MESSINA
I risultati Serie D arrivano alla terza giornata del campionato 2025-2026, evidentemente siamo all’inizio del cammino della stagione ma qualcosa si comincia ad intuire, c’è chi ha subito preso fiducia e chi invece inizia a preoccuparsi, allora siamo curiosi di scoprire se “il terzo indizio fa una prova”, per parafrasare un celebre detto.
Purtroppo però, dopo avere espresso la nostra soddisfazione per il fatto che la Serie D 2025-2026 fosse con 162 squadre al via, così precisamente 18 per ogni girone, siamo purtroppo a dover parlare già della crisi del Messina, una delle piazze più blasonate ma anche in crisi nera a livello societario – e se tutto questo emerge già a settembre viene qualche domanda sui controlli estivi.
Sono stati raccolti 10 mila euro grazie alla Società Cooperativa per consentire la disputa della partita di oggi, domenica 21 settembre 2025, contro il Gela, però già alla terza giornata siamo sulle soglie di un rischio di falsare il campionato, almeno nel girone I.
Si lavora alla cessione del ramo sportivo tramite asta, la situazione intanto è pesantissima anche per la squadra perché il caos societario ha già portato a una penalizzazione di 14 punti e quindi il Messina è già in enorme difficoltà per i risultati Serie D, nonostante in campo abbia ottenuto una vittoria e un pareggio.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UNA PARTITA CHE PROFUMA DI RICORDI
Fra gli altri appuntamenti con i risultati Serie D spicca Milan U23 Chievo nel girone B. Leggendo i nomi vengono subito alla memoria tanti ricordi in Serie A, ovviamente con la prima squadra dei rossoneri. Il Milan Futuro ha vissuto una pessima prima stagione d’esistenza, chiusa con la retrocessione in Serie D e la delusione della prima volta per una seconda squadra che scende di categoria dalla Serie C, ovviamente imponendo una modifica anche al progetto perché evidentemente fare crescere i giovani in Serie C avrebbe avuto un altro valore anche per la società.
Il Chievo dal canto suo ha scritto pagine di storia, con ben 17 campionati di Serie A fra il 2001 e il 2019 e toccando anche le Coppe europee, poi il fallimento (molto discusso) e la ripartenza dalle categorie inferiori, con tanto di battaglia legale su quale dovesse essere il club che raccogliesse la tradizione sportiva dei gialloblù. Anni quindi non facili, adesso però il nuovo campionato è cominciato con due vittorie nelle prime due giornate e allora il Chievo si candida a grande protagonista dei risultati Serie D…
RISULTATI SERIE D
GIRONE A
Lavagnese Asti
Vado Derthona
Valenzana Sanremese
Club Milano Imperia
Cairese Biellese
Gozzano Celle Varazze
Sestri Levante Varese
Chisola Nova Romentin
Ligorna Saluzzo
GIRONE B
Brusaporto Villa Valle
Caldiero Terme Casatese
CiseranoBergamo Scanzorosciate
Breno Leon
Folgore Caratese Castellanzese
Milan U23 Chievo
Oltrepo Pavia
Real Calepina Vogherese
Sondrio Varesina
GIRONE C
Adriese Treviso
Calvi Noale Union Clodiense
Campodarsego Legnago Salus
Cjarlins Muzane Brian Lignano
Este San Luigi
Bassano Luparense
Mestre Conegliano
Portogruaro Altavilla
Vigasio Obermais
GIRONE D
Correggese Rovato Vertovese
Lentigione Cittadella Vis Modena
Piacenza Imolese
Pro Palazzolo Sangiuliano City
SCD Progresso Tropical Coriano
Pistoiese Sasso Marconi
Tuttocuoio Desenzano
Sant’Angelo Crema
Trevigliese Pro Sesto
GIRONE E
Foligno Camaiore
Ghiviborgo Tau
Grosseto Montevarchi
Prato Scandicci
San Donato Orvietana
Siena Poggibonsi
Terranuova Traiana Cannara
Vivi Altotevere Follonica Gavorrano
Seravezza Pozzi Trestina
GIRONE F
Chieti Sammaurese
Atletico Ascoli Ancona
Castelfidardo L’Aquila
Giulianova Teramo
Maceratese Fossombrone
Recanatese Termoli
San Marino Ostiamare
Unipomezia Notaresco
Vigor Senigallia Sora
GIRONE G
US Palmese Olbia
Budoni Trastevere
Cassino Scafatese
Real Monterotondo Monastir
Nocerina Albalonga
Atletico Lodigiani Latte Dolce
Montespaccato Anzio
Sarrabus Ogliastra Ischia
Valmontone Flaminia
GIRONE H
Pompei Manfredonia
Nola Afragolese
Sarnese Barletta
Acerrana Real Normanna
Heraclea Città di Fasano
AC Nardò Gravina
Francavilla Ferrandina
Virtus Francavilla Martina
GIRONE I
Vigor Lamezia Enna
ACR Messina Gela
Gelbison Nissa
Savoia Paternò
USD Ragusa Sambiase
Vibonese Reggina
Castrumfavara Milazzo
Igea Virtus Acireale
Sancataldese Athletic Palermo