Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il nuovo campionato prosegue con la terza giornata (oggi domenica 21 settembre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA TERZA GIORNATA E IL CAOS MESSINA

I risultati Serie D arrivano alla terza giornata del campionato 2025-2026, evidentemente siamo all’inizio del cammino della stagione ma qualcosa si comincia ad intuire, c’è chi ha subito preso fiducia e chi invece inizia a preoccuparsi, allora siamo curiosi di scoprire se “il terzo indizio fa una prova”, per parafrasare un celebre detto.

Purtroppo però, dopo avere espresso la nostra soddisfazione per il fatto che la Serie D 2025-2026 fosse con 162 squadre al via, così precisamente 18 per ogni girone, siamo purtroppo a dover parlare già della crisi del Messina, una delle piazze più blasonate ma anche in crisi nera a livello societario – e se tutto questo emerge già a settembre viene qualche domanda sui controlli estivi.

Sono stati raccolti 10 mila euro grazie alla Società Cooperativa per consentire la disputa della partita di oggi, domenica 21 settembre 2025, contro il Gela, però già alla terza giornata siamo sulle soglie di un rischio di falsare il campionato, almeno nel girone I.

Si lavora alla cessione del ramo sportivo tramite asta, la situazione intanto è pesantissima anche per la squadra perché il caos societario ha già portato a una penalizzazione di 14 punti e quindi il Messina è già in enorme difficoltà per i risultati Serie D, nonostante in campo abbia ottenuto una vittoria e un pareggio.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UNA PARTITA CHE PROFUMA DI RICORDI

Fra gli altri appuntamenti con i risultati Serie D spicca Milan U23 Chievo nel girone B. Leggendo i nomi vengono subito alla memoria tanti ricordi in Serie A, ovviamente con la prima squadra dei rossoneri. Il Milan Futuro ha vissuto una pessima prima stagione d’esistenza, chiusa con la retrocessione in Serie D e la delusione della prima volta per una seconda squadra che scende di categoria dalla Serie C, ovviamente imponendo una modifica anche al progetto perché evidentemente fare crescere i giovani in Serie C avrebbe avuto un altro valore anche per la società.

Il Chievo dal canto suo ha scritto pagine di storia, con ben 17 campionati di Serie A fra il 2001 e il 2019 e toccando anche le Coppe europee, poi il fallimento (molto discusso) e la ripartenza dalle categorie inferiori, con tanto di battaglia legale su quale dovesse essere il club che raccogliesse la tradizione sportiva dei gialloblù. Anni quindi non facili, adesso però il nuovo campionato è cominciato con due vittorie nelle prime due giornate e allora il Chievo si candida a grande protagonista dei risultati Serie D…

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Lavagnese Asti

Vado Derthona

Valenzana Sanremese

Club Milano Imperia

Cairese Biellese

Gozzano Celle Varazze

Sestri Levante Varese

Chisola Nova Romentin

Ligorna Saluzzo

GIRONE B

Brusaporto Villa Valle

Caldiero Terme Casatese

CiseranoBergamo Scanzorosciate

Breno Leon

Folgore Caratese Castellanzese

Milan U23 Chievo

Oltrepo Pavia

Real Calepina Vogherese

Sondrio Varesina

GIRONE C

Adriese Treviso

Calvi Noale Union Clodiense

Campodarsego Legnago Salus

Cjarlins Muzane Brian Lignano

Este San Luigi

Bassano Luparense

Mestre Conegliano

Portogruaro Altavilla

Vigasio Obermais

GIRONE D

Correggese Rovato Vertovese

Lentigione Cittadella Vis Modena

Piacenza Imolese

Pro Palazzolo Sangiuliano City

SCD Progresso Tropical Coriano

Pistoiese Sasso Marconi

Tuttocuoio Desenzano

Sant’Angelo Crema

Trevigliese Pro Sesto

GIRONE E

Foligno Camaiore

Ghiviborgo Tau

Grosseto Montevarchi

Prato Scandicci

San Donato Orvietana

Siena Poggibonsi

Terranuova Traiana Cannara

Vivi Altotevere Follonica Gavorrano

Seravezza Pozzi Trestina

GIRONE F

Chieti Sammaurese

Atletico Ascoli Ancona

Castelfidardo L’Aquila

Giulianova Teramo

Maceratese Fossombrone

Recanatese Termoli

San Marino Ostiamare

Unipomezia Notaresco

Vigor Senigallia Sora

GIRONE G

US Palmese Olbia

Budoni Trastevere

Cassino Scafatese

Real Monterotondo Monastir

Nocerina Albalonga

Atletico Lodigiani Latte Dolce

Montespaccato Anzio

Sarrabus Ogliastra Ischia

Valmontone Flaminia

GIRONE H

Pompei Manfredonia

Nola Afragolese

Sarnese Barletta

Acerrana Real Normanna

Heraclea Città di Fasano

AC Nardò Gravina

Francavilla Ferrandina

Virtus Francavilla Martina

GIRONE I

Vigor Lamezia Enna

ACR Messina Gela

Gelbison Nissa

Savoia Paternò

USD Ragusa Sambiase

Vibonese Reggina

Castrumfavara Milazzo

Igea Virtus Acireale

Sancataldese Athletic Palermo

