Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è arrivato alla nona giornata (oggi domenica 26 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ALLA SCOPERTA DELLA NONA GIORNATA

Con il cambio dell’ora l’inizio delle partite sarà in linea di massima fissato alle ore 14.30 da oggi, domenica 26 ottobre 2025, e per i prossimi mesi: subito quindi una avvertenza pratica ma certamente utile per seguire nel migliore dei modi tutto quello che succederà oggi nei risultati Serie D per la nona giornata.

Siamo ormai giunti ad un quarto del cammino e allora le indicazioni cominciano ad essere significative, specie nei gruppi in cui c’è qualcuno che sta viaggiando molto forte, come ad esempio è il caso del Vado nel girone A, dove comunque non si può parlare di fuga solitaria grazie all’ottimo rendimento anche dell’inseguitrice Chisola.

Nel girone B spicca invece uno dei nomi più nobili della categoria, cioè il rinato Chievo, che con le ultime tre vittorie consecutive ha firmato il sorpasso in classifica sulla ex capolista Folgore Caratese e adesso quindi guida, una veneta al comando nel gruppo che è formato quasi per intero da squadre lombarde.

Restando ancora al Nord e andando in ordine alfabetico, ecco pure il girone C per i risultati Serie D. Altra nobile veneta al comando, cioè il Treviso, che però settimana scorsa ha perso e quindi ha visto avvicinarsi Cjarlins Muzane (che in verità ha pareggiato) e Legnago Salus, che vincendo ha recuperato su entrambe le rivali al vertice.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO CHI PUNTA ALLA PROMOZIONE

Nel girone D registriamo l’allungo del Lentigione, che ha vinto e ha pure approfittato del pareggio della Pistoiese per salire a +3 e tentare un primo allungo di cui verificheremo la consistenza già oggi per i risultati Serie D. Sicuramente sarà molto intrigante il girone E, dove continua la marcia a braccetto al comando della classifica per Siena e Grosseto, chissà se sarà un duello per tutta la stagione. Eccoci poi all’Ostiamare, che anche oggi va nominata con la giusta enfasi perché siamo a otto vittorie su otto nel girone F, che di conseguenza potrebbe avere una dominatrice solitaria già in fuga per la promozione.

Passando al girone G, ecco ben tre squadre ancora imbattute, ma fra loro quella che fa meglio è la Scafatese, che è quindi capolista solitaria con 20 punti davanti a Trastevere ed Albalonga. Nel girone H è sempre capolista solitario il Città di Fasano, che due giornate fa aveva staccato i cugini pugliesi del Martina, infine i risultati Serie D si concludono parlando anche del girone I, nel quale si procede più lenti che negli altri, con quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta si è al comando della classifica, condiviso da Igea Virtus, Vibonese e Nissa.

RISULTATI SERIE D, 9^ GIORNATA

GIRONE A

Biellese Derthona

Cairese Saluzzo

Lavagnese Sestri Levante

Novaromentin Celle Varazze

Vado Varese

Valenzana Club Milano

Asti Sanremese

Chisola Imperia

Gozzano Ligorna

GIRONE B

Breno Scanzorosciate

Brusaporto Casatese

Folgore Caratese Milan U23

Oltrepo Caldiero Terme

Real Calepina Ciserano Bergamo

Sondrio Chievo

Varesina Pavia

Villa Valle Leon

Vogherese Castellanzese

GIRONE C

Adriese Mestre

Bassano Conegliano

Brian Lignano Altavilla

Calvi Noale Obermais

Campodarsego San Luigi

Cjarlins Muzane Vigasio

Legnago Salus Luparense

Portogruaro Este

Union Clodiense Treviso

GIRONE D

Correggese Sasso Marconi

Crema Desenzano

Lentigione Pro Palazzolo

Pro Sesto Rovato Vertovese

Sant’Angelo Sangiuliano City

Scd Progresso Pistoiese

Trevigliese Imolese

Tropical Coriano Cittadella Vis Modena

Tuttocuoio Piacenza

GIRONE E

Camaiore Orvietana

Foligno Terranuova Traiana

Ghiviborgo Siena

Grosseto Poggibonsi

Montevarchi Scandicci

Prato Cannara

San Donato Vivi Altotevere

Seravezza Pozzi Follonica Gavorrano

Trestina Tau

GIRONE F

Castelfidardo Ostiamare

Chieti Atletico Ascoli

Fossombrone Notaresco

Giulianova San Marino

Sora L’Aquila

Teramo Sammaurese

Unipomezia Recanatese

Maceratese Ancona

Vigor Senigallia Termoli

GIRONE G

Ischia Monastir

Sarrabus Ogliastra Palmese

Atletico Lodigiani Anzio

Cassino Montespaccato

Flaminia Scafatese

Latte Dolce Trastevere

Real Monterotondo Nocerina

Valmontone Albalonga

Budoni Olbia

GIRONE H

Francavilla Nola

Manfredonia Real Normanna

Pompei Gravina

Acerrana Afragolese

Barletta Paganese

Ferrandina Martina

Sarnese Città Di Fasano

Virtus Francavilla Heraclea

Fidelis Andria Nardò

GIRONE I

Savoia Vibonese

Usd Ragusa Milazzo

Vigor Lamezia Gelbison

Acr Messina Castrumfavara

Athletic Palermo Sambiase

Gela Enna

Igea Virtus Nissa

Sancataldese Reggina

