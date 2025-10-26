Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è arrivato alla nona giornata (oggi domenica 26 ottobre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ALLA SCOPERTA DELLA NONA GIORNATA
Con il cambio dell’ora l’inizio delle partite sarà in linea di massima fissato alle ore 14.30 da oggi, domenica 26 ottobre 2025, e per i prossimi mesi: subito quindi una avvertenza pratica ma certamente utile per seguire nel migliore dei modi tutto quello che succederà oggi nei risultati Serie D per la nona giornata.
Siamo ormai giunti ad un quarto del cammino e allora le indicazioni cominciano ad essere significative, specie nei gruppi in cui c’è qualcuno che sta viaggiando molto forte, come ad esempio è il caso del Vado nel girone A, dove comunque non si può parlare di fuga solitaria grazie all’ottimo rendimento anche dell’inseguitrice Chisola.
Nel girone B spicca invece uno dei nomi più nobili della categoria, cioè il rinato Chievo, che con le ultime tre vittorie consecutive ha firmato il sorpasso in classifica sulla ex capolista Folgore Caratese e adesso quindi guida, una veneta al comando nel gruppo che è formato quasi per intero da squadre lombarde.
Restando ancora al Nord e andando in ordine alfabetico, ecco pure il girone C per i risultati Serie D. Altra nobile veneta al comando, cioè il Treviso, che però settimana scorsa ha perso e quindi ha visto avvicinarsi Cjarlins Muzane (che in verità ha pareggiato) e Legnago Salus, che vincendo ha recuperato su entrambe le rivali al vertice.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO CHI PUNTA ALLA PROMOZIONE
Nel girone D registriamo l’allungo del Lentigione, che ha vinto e ha pure approfittato del pareggio della Pistoiese per salire a +3 e tentare un primo allungo di cui verificheremo la consistenza già oggi per i risultati Serie D. Sicuramente sarà molto intrigante il girone E, dove continua la marcia a braccetto al comando della classifica per Siena e Grosseto, chissà se sarà un duello per tutta la stagione. Eccoci poi all’Ostiamare, che anche oggi va nominata con la giusta enfasi perché siamo a otto vittorie su otto nel girone F, che di conseguenza potrebbe avere una dominatrice solitaria già in fuga per la promozione.
Passando al girone G, ecco ben tre squadre ancora imbattute, ma fra loro quella che fa meglio è la Scafatese, che è quindi capolista solitaria con 20 punti davanti a Trastevere ed Albalonga. Nel girone H è sempre capolista solitario il Città di Fasano, che due giornate fa aveva staccato i cugini pugliesi del Martina, infine i risultati Serie D si concludono parlando anche del girone I, nel quale si procede più lenti che negli altri, con quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta si è al comando della classifica, condiviso da Igea Virtus, Vibonese e Nissa.
RISULTATI SERIE D, 9^ GIORNATA
GIRONE A
Biellese Derthona
Cairese Saluzzo
Lavagnese Sestri Levante
Novaromentin Celle Varazze
Vado Varese
Valenzana Club Milano
Asti Sanremese
Chisola Imperia
Gozzano Ligorna
GIRONE B
Breno Scanzorosciate
Brusaporto Casatese
Folgore Caratese Milan U23
Oltrepo Caldiero Terme
Real Calepina Ciserano Bergamo
Sondrio Chievo
Varesina Pavia
Villa Valle Leon
Vogherese Castellanzese
GIRONE C
Adriese Mestre
Bassano Conegliano
Brian Lignano Altavilla
Calvi Noale Obermais
Campodarsego San Luigi
Cjarlins Muzane Vigasio
Legnago Salus Luparense
Portogruaro Este
Union Clodiense Treviso
GIRONE D
Correggese Sasso Marconi
Crema Desenzano
Lentigione Pro Palazzolo
Pro Sesto Rovato Vertovese
Sant’Angelo Sangiuliano City
Scd Progresso Pistoiese
Trevigliese Imolese
Tropical Coriano Cittadella Vis Modena
Tuttocuoio Piacenza
GIRONE E
Camaiore Orvietana
Foligno Terranuova Traiana
Ghiviborgo Siena
Grosseto Poggibonsi
Montevarchi Scandicci
Prato Cannara
San Donato Vivi Altotevere
Seravezza Pozzi Follonica Gavorrano
Trestina Tau
GIRONE F
Castelfidardo Ostiamare
Chieti Atletico Ascoli
Fossombrone Notaresco
Giulianova San Marino
Sora L’Aquila
Teramo Sammaurese
Unipomezia Recanatese
Maceratese Ancona
Vigor Senigallia Termoli
GIRONE G
Ischia Monastir
Sarrabus Ogliastra Palmese
Atletico Lodigiani Anzio
Cassino Montespaccato
Flaminia Scafatese
Latte Dolce Trastevere
Real Monterotondo Nocerina
Valmontone Albalonga
Budoni Olbia
GIRONE H
Francavilla Nola
Manfredonia Real Normanna
Pompei Gravina
Acerrana Afragolese
Barletta Paganese
Ferrandina Martina
Sarnese Città Di Fasano
Virtus Francavilla Heraclea
Fidelis Andria Nardò
GIRONE I
Savoia Vibonese
Usd Ragusa Milazzo
Vigor Lamezia Gelbison
Acr Messina Castrumfavara
Athletic Palermo Sambiase
Gela Enna
Igea Virtus Nissa
Sancataldese Reggina