RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO L’ORARIO PRIMAVERILE

Stanotte c’è stato il cambio dell’ora, la primavera è iniziata a tutti gli effetti e allora ecco una piccola variazione per i risultati Serie D, cioè l’inizio delle partite (salvo casi particolari) slitta di mezz’ora, tornando alle ore 15.00 come era stato nelle prime giornate della Serie D 2024-2025, cioè prima del cambio dell’ora autunnale. Non sono mancate difficoltà, infatti il massimo campionato dilettantistico ha perso l’Albenga che è stata esclusa dopo la seconda partita alla quale il club ligure non si era presentato, mentre l’Akragas si è ritirato dal campionato meno di tre settimane fa, però adesso siamo davvero nel gran finale di stagione.

Siamo infatti alla ventinovesima giornata dei gironi a 18 squadre e alla trentatreesima di quelli a 20, questo significa che per i risultati Serie D mancano ormai solamente sei turni di un cammino che infatti terminerà alla prima domenica di maggio. Vicino al traguardo della promozione c’è ad esempio il Bra nel girone A, sebbene i piemontesi abbiano vinto solamente una delle ultime quattro partite, lasciando quindi qualche speranza all’inseguitrice NovaRomentin, a -8 ma con una partita in più da giocare. Non ci possiamo invece sbilanciare nel girone B, dove le prime cinque sono racchiuse in soli quattro punti e quella che va più piano è proprio la capolista Ospitaletto.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: TUTTE LE LOTTE PER LE PROMOZIONI

Nel girone C si profila invece un duello, con il Treviso che ha ancora sei partite per provare a colmare le quattro lunghezze di ritardo dalla capolista Dolomiti Bellunesi. Tertium non datur per i risultati Serie D anche nel girone D, dove il Ravenna l’unica inseguitrice credibile per la capolista Forlì, che però è tornata a +5 dopo la sconfitta dei cugini romagnoli nella scorsa giornata. Nel girone E c’è da stare molto attenti alle ultime due sconfitte consecutive della capolista Livorno, anche se il margine di undici punti sulla Fulgens Foligno dice che i toscani sono in ogni caso ad un passo dal ritorno in Serie C.

Vantaggio netto per la capolista anche nel girone F, ci sono infatti nove punti per la Sambenedettese sul Teramo e quindi i marchigiani sono nella posizione ideale per primeggiare nei risultati Serie D. Incertezza nel girone G, con il Gelbison che è capolista ma con appena due punti di vantaggio sulla coppia Guidonia-Cassino, la Nocerina sembra invece essere rimasta l’unica inseguitrice credibile per il Casarano, primo con 4 punti di vantaggio nel girone H. Infine duello di lusso tra Siracusa e Reggian, con quattro punti di vantaggio per i siciliani che però hanno anche già giocato una partita in più rispetto ai calabresi nel girone I.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Oltrepo

Borgaro Vado

Cairese Gozzano

Città di Varese Lavagnese

Fossano Saluzzo

Imperia Chisola

Ligorna NovaRomentin

Sanremese Derthona

Vogherese Chieri

GIRONE B

Castellanzese Sangiuliano City

Ciliverghe Mazzano Chievo

Club Milano Sant’Angelo

Crema Varesina

Magenta Arconatese

Ospitaletto Desenzano

Pro Sesto Folgore Caratese

Sondrio Fanfulla

USD Casatese Pro Palazzolo

Vigasio Breno

GIRONE C

Adriese Portogruaro

Bassano Este

Brian Lignano Campodarsego

Brusaporto Mestre

Calvi Noale CiseranoBergamo

Chions Montecchio Maggiore

Dolomiti Bellunesi Caravaggio

Luparense Cjarlins Muzane

Real Calepina Lavis

Treviso Villa Valle

GIRONE D

Lentigione Cittadella Vis Modena

Piacenza San Marino

Pistoiese United Riccione

Prato Tau

Ravenna Corticella

Sammaurese Imolese

Sasso Marconi Forlì

SCD Progresso Fiorenzuola

Tuttocuoio Zenith Prato

GIRONE E

Ghiviborgo Sangiovannese

Grosseto Fezzanese

Montevarchi Fulgens Foligno

Orvietana Terranuova Traiana

Ostiamare Trestina

Poggibonsi Flaminia

San Donato Follonica Gavorrano

Seravezza Pozzi Livorno

Siena Figline

GIRONE F

Ancona Atletico Ascoli

Avezzano SN Notaresco

Castelfidardo L’Aquila

Chieti Civitanovese

Fossombrone Roma City

Isernia Recanatese

Sora Fermana

Teramo Termoli

Vigor Senigallia Sambenedettese

GIRONE G

Atletico Uri Guidonia

Cynthialbalonga Trastevere

Gelbison Cassino

Ilvamaddalena Puteolana

Latte Dolce Anzio

Sarnese Real Monterotondo

Sarrabus Ogliastra Olbia

Savoia Atletico Lodigiani

Terracina Paganese

GIRONE H

Francavilla Gravina

AC Nardò Acerrana

Angri Martina

ASD Ugento Casarano

Fidelis Andria Costa d’Amalfi

Manfredonia Ischia

Matera Brindisi

Nocerina Palmese

Virtus Francavilla Città di Fasano

GIRONE I

AS Acireale Paternò

Castrumfavara Sancataldese

Igea Virtus Pompei

Licata Siracusa

Reggina Vibonese

Sant’Agata Sambiase

Scafatese Locri

USD Ragusa Nissa

