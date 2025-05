RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: L’ULTIMA GIORNATA

Due promozioni ancora da decidere nei risultati Serie D, questo sarà il piatto forte dell’ultima giornata del campionato di Serie D 2024-2025, che sta quindi per andare in archivio, ma naturalmente non prima di avere emesso ancora gli ultimi due verdetti – e parecchi altri per quanto riguarda invece le retrocessioni in Eccellenza. Fissiamo l’appuntamento alle ore 15.00 per questa ultima girandola di gol ed emozioni ed ora andiamo ad approfondire gli ultimi temi ancora aperti in questa prima domenica del mese di maggio.

Tra le promozioni già decise, in una serie aperta dal Livorno e proseguita di volta in volta con Bra e Sambenedettese, Forlì e Casarano, infine settimana scorsa anche Ospitaletto e Guidonia, vogliamo spendere qualche parola per i laziali, perché dobbiamo descrivere una vicenda societaria molto particolare. Di fatto è il vecchio Monterosi Tuscia, che conosciamo per i suoi trascorsi tormentati in Serie C, che infine ha trovato la sua collocazione geografica a Guidonia, il Comune più popoloso della Città metropolitana di Roma.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LE PROMOZIONI ANCORA DA DECIDERE

Adesso però è inutile girarci ancora intorno, l’attenzione per i risultati Serie D inevitabilmente si concentra sugli unici due gironi che devono ancora decretare il nome della propria squadra promossa in Serie C. Curiosamente, uno è molto a Nord e l’altro invece è il più a Sud di tutti. Nel Nord-Est, il girone C deve ancora dirci chi avrà la meglio fra Dolomiti Bellunesi e Treviso: domenica scorsa infatti la capolista ha pareggiato e l’inseguitrice ne ha approfittato, riportandosi a due lunghezze e tenendo viva la speranza, anche se ovviamente sarà il Dolomiti Bellunesi ad avere di nuovo un match-point senza dipendere dalla rivale.

Nel girone I ci sono due squadre che hanno dominato in lungo e in largo, con un netto vantaggio su tutto il resto del gruppo e invece solo una differenza minima fra loro. Nelle ultime settimane Siracusa e Reggina hanno sempre vinto entrambe, lasciando intatto il margine di vantaggio di un punto per la capolista siciliana. Adesso quindi al Siracusa basterebbe mantenere lo status quo, ma siamo sicuri che la Reggina farà di tutto per cercare di firmare il sorpasso decisivo proprio all’ultima curva. Chi festeggerà oggi?

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Bra Sanremese

Cairese Ligorna

Chieri Borgaro

Chisola Fossano

Derthona Vado

Gozzano Città di Varese

Lavagnese Saluzzo

NovaRomentin Asti

Vogherese Oltrepo

GIRONE B

Breno Arconatese

Chievo Sondrio

Club Milano Fanfulla

Desenzano Castellanzese

Folgore Caratese Vigasio

Ospitaletto Crema

Pro Sesto Ciliverghe Mazzano

Sangiuliano City Pro Palazzolo

Sant’Angelo Casatese

Varesina Magenta

GIRONE C

Campodarsego Adriese

Caravaggio Luparense

Chions Calvi Noale

CiseranoBergamo Bassano

Cjarlins Muzane Lavis

Dolomiti Bellunesi Brian Lignano

Mestre Portogruaro

Montecchio Maggiore Brusaporto

Treviso Este

Villa Valle Real Calepina

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Tuttocuoio

Corticella Sasso Marconi

Fiorenzuola Prato

Forlì Imolese

Lentigione Sammaurese

SCD Progresso Ravenna

Tau Pistoiese

United Riccione San Marino

Zenith Prato Piacenza

GIRONE E

Fezzanese Ghiviborgo

Figline Livorno

Follonica Gavorrano Seravezza Pozzi

Fulgens Foligno Poggibonsi

Grosseto Siena

Ostiamare Montevarchi

San Donato Flaminia

Sangiovannese Terranuova Traiana

Trestina Orvietana

GIRONE F

Atletico Ascoli Sora

Avezzano Ancona

Castelfidardo Fermana

Fossombrone Isernia

L’Aquila Teramo

Recanatese Termoli

Roma City Vigor Senigallia

SN Notaresco Chieti

Sambenedettese Civitanovese

GIORNE G

Atletico Lodigiani Atletico Uri

Cassino Guidonia

Olbia Gelbison

Paganese Latte Dolce

Real Monterotondo Anzio

Sarrabus Ogliastra Sarnese

Savoia Cynthialbalonga

Terracina Puteolana

Trastevere Ilvamaddalena

GIRONE H

Acerrana Gravina

Angri Costa d’Amalfi

Brindisi Francavilla

Casarano Ischia

Città di Fasano Nardò

Martina Manfredonia

Matera Nocerina

Palmese Fidelis Andria

Virtus Francavilla Ugento

GIRONE I

Castrumfavara Sant’Agata

Igea Virtus Siracusa

Locri Acireale

Nissa Licata

Pompei Enna

Sancataldese Reggina

Scafatese Ragusa

Vibonese Paternò

