RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: INIZIANO IL NUOVO ANNO E IL GIRONE DI RITORNO

Oggi, domenica 5 gennaio 2025, i risultati Serie D tornano protagonisti con quello che possiamo definire un doppio inizio, perché la ripresa dell’attività dopo la sosta natalizia sancisce sia il via al nuovo anno solare per il campionato di Serie D 2024-2025, sia l’inizio del girone di ritorno, dal momento che la domenica prima di Natale avevamo avuto l’ultimo turno invece del girone di ritorno. Eccoci allora a ridosso della diciottesima o ventesima giornata, naturalmente in base alla composizione di ciascun gruppo, ma appunto al via dell’anno 2025 e del ritorno del campionato.

Non cambia la stagione, siamo in inverno e quindi si giocherà salvo eccezioni alle ore 14.30, ma dopo un weekend di stop e quindi a due settimane di distanza dalla scorsa giornata, può essere ancora più prezioso il consueto punto sulla situazione per i risultati Serie D. Nel girone A il Vado è la squadra più in forma delle ultime settimane, ma la capolista Bra continua a marciare molto forte e conserva un vantaggio di cinque punti sulla seconda. Più incerta è la situazione del girone B, però l’Ospitaletto aveva vinto all’ultima di andata a differenza delle più immediate inseguitrici, allungando così il proprio margine di vantaggio su Desenzano e Varesina.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: IL PUNTO DOPO LA FINE DELL’ANDATA

I risultati Serie D ci portano poi al girone C, con il Treviso che appena prima di Natale aveva effettuato il sorpasso e di conseguenza è la nuova capolista, con due lunghezze di margine rispetto al Dolomiti Bellunesi adesso secondo. Novità molto significative anche nel girone D, perché il Tau ha perso e quindi adesso si deve accontentare del terzo posto alle spalle del Forlì capolista e del Ravenna, secondo a un punto di ritardo. Nel girone E invece avevano vinto tutte le prime cinque della classifica, quindi resta intatto il primato del Livorno con cinque punti sul Grosseto, che guida il gruppetto inseguitore.

Distanze immutate ai vertici anche nel girone F, con la Sambenedettese che ha sempre un prezioso bottino di sette punti di vantaggio sull’Aquila in un gruppo che ha avuto infatti una chiara dominatrice all’andata. Gerarchie molto più incerte nel girone G, che ora vede capolista il Cassino conduce punti sulla coppia formata da Gelbison e Paganese, che ha smarrito il primato perdendo prima di Natale. Nel girone H invece arriviamo nel 2025 con un trio a pari merito, perché il pareggio della Nocerina ha consentito l’aggancio da parte di Fidelis Andria e Casarano, infine per completare i risultati Serie D ecco pure il girone I, con la capolista Siracusa a +4 sul Sambiase, che ha invece staccato la Scafatese al secondo posto.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE

GIRONE A

Asti Bra

Borgaro Cairese

Città di Varese Vogherese

Derthona NovaRomentin

Fossano Gozzano

Oltrepo Lavagnese

Saluzzo Chieri

Sanremese Albenga

Vado Chisola

Ligorna Imperia

GIRONE B

Arconatese Sant’Angelo

Castellanzese Ospitaletto

Ciliverghe Mazzano Crema

Fanfulla Breno

Magenta Folgore Caratese

Pro Palazzolo Varesina

Sangiuliano City Chievo

Sondrio Desenzano

USD Casatese Pro Sesto

Vigasio Club Milano

GIRONE C

Adriese Montecchio Maggiore

Bassano Caravaggio

Brusaporto Treviso

Calvi Noale Brian Lignano

Cjarlins Muzane CiseranoBergamo

Este Mestre

Lavis Campodarsego

Luparense Dolomiti Bellunesi

Portogruaro Villa Valle

Real Calepina Chions

GIRONE D

Imolese Corticella

Piacenza Cittadella Vis Modena

Pistoiese Fiorenzuola

Prato Ravenna

Sammaurese Forlì

San Marino Tau

Sasso Marconi SCD Progresso

Tuttocuoio Lentigione

United Riccione Zenith Prato

GIRONE E

Ghiviborgo Ostia Mare

Livorno Follonica Gavorrano

Montevarchi Flaminia

Orvietana Grosseto

Poggibonsi Trestina

Sangiovannese Figline

Seravezza Pozzi Fezzanese

Siena San Donato

Terranuova Traiana Fulgens Foligno

GIRONE F

Chieti Avezzano

Civitanovese L’Aquila

Fermana Recanatese

Isernia Ancona

Sambenedettese Atletico Ascoli

Sora Roma City

Teramo Fossombrone

Termoli SN Notaresco

Vigor Senigallia Castelfidardo

GIRONE G

Anzio Atletico Lodigiani

Atletico Uri Savoia

Cassino Trastevere

Gelbison Terracina

Guidonia Paganese

Ilvamaddalena Olbia

Latte Dolce Sarrabus Ogliastra

Puteolana Real Monterotondo

Sarnese Cynthialbalonga

GIRONE H

AC Nardò Angri

Acerrana Palmese

ASD Ugento Nocerina

Costa d’Amalfi Casarano

Fidelis Andria Città di Fasano

Francavilla Matera

Gravina Martina

Ischia Brindisi

Manfredonia Virtus Francavilla

GIRONE I

Akragas Locri

AS Acireale Scafatese

Enna Castrumfavara

Licata Sancataldese

Paternò Pompei

Reggina Igea Virtus

Sant’Agata Ragusa

Siracusa Sambiase

Vibonese Nissa

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D