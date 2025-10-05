Risultati Serie D, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la sesta giornata di campionato (oggi domenica 5 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: ECCO I FINALI!

Finalmente possiamo scoprire nei risultati Serie D quale sia stato l’esito di questa appassionante domenica. Partiamo come sempre con il girone A, dove il Varese incredibilmente non approfitta del rallentamento del Vado: la capolista anzi guadagna un punto, perché il pareggio sul campo del Saluzzo fa il paio con la sconfitta interna dei biancorossi contro la Biellese. Il girone B ci dice di un Milan Futuro battuto a Ciserano, campo sempre ostico; ko interno per il Pavia contro la Folgore Caratese che così prosegue la sua marcia in vetta, nel girone C invece abbiamo il successo del Mestre con un netto 3-0 contro il Portogruaro, risultato identico per il Bassano che però lo timbra fuori casa contro il San Luigi. Andiamo poi a vedere il girone D, nel quale il Sasso Marconi batte la Pro Sesto e la Pistoiese pareggia ancora senza reti.

Bene il Crema con il 2-0 alla Trevigliese, poi passiamo al girone E con il 3-0 di un Tau che si rilancia contro il San Donato, 2-0 per lo Scandicci sul Ghiviborgo e vittoria esterna a Poggibonsi per il Prato. Nel girone F l’Ancona supera la Recanatese ma stupisce L’Aquila con il 5-1 all’Unipomezia, vittorie con tre gol per Chieti, Ostiamare e Atletico Ascoli. Passiamo al girone G ne quale il Budoni ne fa cinque sul campo dell’Anzio, esagera il Latte Dolce che addirittura arriva a sei, sempre in trasferta, a Olbia, di misura i successi di Trastevere e Nocerina. Il girone G ci racconta di un’Afragolese che supera il Manfredonia e della Fidelis Andria battuta dal Real Normanna, infine nel girone I per i risultati Serie D troviamo la Reggina che fa 2-0 sul Ragusa e il Savoia che pareggia sul campo del Sambiase, mentre l’Acr Messina trova il 2-2 a Enna. (agg. di Claudio Franceschini)

SI GIOCA LA SESTA GIORNATA

Dopo circa un mese di cammino, i risultati Serie D ci hanno già dato alcune indicazioni sui rapporti di forza e allora siamo curiosi di scendere (almeno virtualmente) ancora una volta in campo, con le partite della sesta giornata del massimo campionato dilettantistico italiano, che saranno in programma evidentemente oggi, domenica 5 ottobre 2025.

Per il momento l’orario d’inizio delle partite (salvo eccezioni) è fissato per le ore 15.00, in attesa dell’anticipo di mezz’ora quando ci sarà il cambio dell’ora, possiamo iniziare a sondare qualche elemento già interessante, come il cammino del Vado, che è a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante partite giocate nel girone A.

Una capolista solitaria anche nel girone B, è la Folgore Caratese che finora ai propri avversari ha concesso un solo pareggio e marcia davanti a tutte nel gruppo quasi per intero lombardo, anche se ovviamente la concorrenza del Milan Futuro è pericolosa, aumentando l’interesse sulla Serie D 2025-2026, magari da parte dei tifosi rossoneri.

Nel girone C troviamo un’altra capolista ancora punteggio pieno: applausi al Cjarlins Muzane, che approfittando del pareggio del Treviso nella scorsa giornata è rimasto da solo al comando del gruppo che rappresenta naturalmente il Nord Est nei risultati Serie D, con in vista il big-match contro la Legnago Salus.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: CHI HA SEMPRE VINTO FINORA?

C’è invece bagarre al comando del girone D, qui la capolista è il Lentigione nonostante una sconfitta, ovviamente questo indica anche distanze molto ridotte al vertice del gruppo che, per i risultati Serie D, spazia geograficamente dalla Lombardia alla Toscana. Discorso simile nel girone E, dove al comando troviamo il Seravezza Pozzi, ma con un folto gruppo di inseguitrici a brevissima distanza dalla capolista. Torniamo a complimentarci contro una squadra che finora ha conosciuto solamente vittorie nel girone F, per merito dell’Ostiamare, con 15 punti in classifica per precedere Notaresco ed Ancona.

Torniamo a descrivere grande equilibrio nei risultati Serie D con il girone D, che vede al comando la coppia formata da Scafatese e Trastevere con tre vittorie e due pareggi a testa, perché qui bastano 11 punti per essere al primo posto in classifica. Capolista solitaria con quattro vittorie e un pareggio è il Città di Fasano nel girone H, al momento dominato dalla Puglia considerando che le prime inseguitrici sono Fidelis Andria e Martina. Infine il girone I, dove il Gela è reduce da una sconfitta ma è comunque rimasto in vetta perché settimana scorsa hanno pareggiato anche le inseguitrici Savoia e Igea Virtus, affiancate dall’Athletic Palermo.

RISULTATI SERIE D, 6^ GIORNATA

GIRONE A

Asti Chisola

Derthona Gozzano

Imperia Ligorna

NovaRomentin Cairese

Saluzzo Vado

Sanremese Lavagnese

Varese Biellese

GIRONE B

Castellanzese Real Calepina

CiseranoBergamo Milan U23

Leon Oltrepo

Pavia Folgore Caratese

Scanzorosciate Villa Valle

USD Casatese Breno

Varesina Brusaporto

Vogherese Sondrio

GIRONE C

Altavilla Calvi Noale

Conegliano Adriese

Este Vigasio

FC Obermais Campodarsego

Legnago Salus Cjarlins Muzane

Mestre Portogruaro

San Luigi Bassano

GIRONE D

Cittadella Vis Modena SCD Progresso

Crema Trevigliese

Desenzano Lentigione

Imolese Correggese

Pistoiese Pro Palazzolo

Rovato Vertovese Tuttocuoio

Sangiuliano City Piacenza

Sasso Marconi Pro Sesto

Tropical Coriano Sant’Angelo

GIRONE E

Camaiore Seravezza Pozzi

Cannara Montevarchi

Follonica Gavorrano Siena

Poggibonsi Prato

Scandicci Ghiviborgo

Tau San Donato

Terranuova Traiana Vivi Altotevere

GIRONE F

Ancona Recanatese

Fossombrone Vigor Senigallia

L’Aquila Unipomezia

Notaresco Chieti

Ostiamare Sora

Sammaurese Giulianova

San Marino Atletico Ascoli

Teramo Maceratese

Termoli Castelfidardo

GIRONE G

Albalonga Montespaccato

Anzio Budoni

Flaminia Atletico Lodigiani

Ischia Valmontone

Monastir Sarrabus Ogliastra

Olbia Latte Dolce

Scafatese Real Monterotondo

Trastevere Cassino

US Palmese Nocerina

GIRONE H

Afragolese Manfredonia

Città di Fasano Nardò

Ferrandina Sarnese

Paganese Virtus Francavilla

Real Normanna Fidelis Andria

Nola Heraclea

Gravina Acerrana

Martina Francavilla

GIRONE I

Acireale Sancataldese

Castrumfavara Gelbison

Enna Messina

Nissa Vibonese

Paternò Vigor Lamezia

Reggina Ragusa

Sambiase Savoia

Gela Igea Virtus

Milazzo Athletic Palermo

