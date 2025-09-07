Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, si apre il nuovo campionato con la prima giornata (oggi domenica 7 settembre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA PRIMA GIORNATA

Comincia una nuova avventura in compagnia dei risultati Serie D, oggi domenica 7 settembre 2025 è infatti in programma la prima giornata del campionato di Serie D 2025-2026, con appuntamento alle ore 15.00 in linea di massima, anche se alcune partite potrebbero cominciare più tardi, specie al Sud pensando al caldo essendo ancora estate.

Dobbiamo annotare subito quella che consideriamo una buona notizia: l’organico sarà di 162 squadre partecipanti, cioè esattamente 18 in ogni girone, rispettando il formato standard per la prima volta dall’ormai lontano campionato 2016-2017. Già con molti mesi d’anticipo sulla fine dello scorso campionato, la Lega Nazionale Dilettanti aveva stabilito che l’integrazione mediante ripescaggio si sarebbe attivata solo con un numero di società ammesse inferiore a 162 e fino al raggiungimento dello stesso.

Tra mancate iscrizioni, esclusioni e anche due società riammesse o ripescate in Serie C (Pro Patria e Ravenna) si era arrivati a 159 e così a fine luglio sono state ripescate dall’Eccellenza Follonica Gavorrano, Montespaccato e Sarrabus Ogliastra. Da notare che saranno protagoniste dei risultati Serie D sei delle squadre retrocesse dalla scorsa Serie C, con l’eccezione della Pro Patria e purtroppo anche di Turris e Taranto, escluse a campionato in corso.

Fra le curiosità del nuovo campionato di Serie D, possiamo notare anche alcuni cambi di nome, come il Città di Varese che è diventato più semplicemente Varese e la Cynthialbalonga che a sua volta ha cambiato denominazione in Albalonga. Ovviamente, con 18 squadre per girone, ogni gruppo dovrà disputare “solo” 34 giornate e non avremo più i turni infrasettimanali extra per chi aveva invece 20 squadre e quindi 38 giornate.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

I gironi sono come sempre formati in base a criteri di vicinanza geografica, ma non mancano alcune particolarità, che evidenziamo ora per iniziare a “scoprire” i risultati Serie D. Il girone A come al solito è ligure-piemontese, con in più in paio di lombarde. Proprio la Lombardia domina invece il girone B, con solamente un paio di squadre veronesi come eccezioni. Naturalmente il girone C è quello del Nord-Est, con Veneto e Friuli più una squadra altoatesina, cioè l’Obermais di Merano.

Sempre abbastanza particolare è il girone D, che quest’anno è per quasi metà lombardo grazie a otto squadre, altrettante arrivano dall’Emilia Romagna ma due anche dalla Toscana. Il girone E tuttavia è quello che maggiormente rappresenta la Toscana, con quattordici squadre più le altre quattro che arrivano invece dall’Umbria. Molto variegato e composito il girone F, che inizia con due formazioni romagnole per poi comprendere squadre di Marche, Abruzzo, Lazio e anche il molisano Termoli.

Il Lazio però forma soprattutto metà del girone G, completato poi dalle cinque squadre della Sardegna e quattro campane. Arriviamo così al Sud, con il girone H che comprende altre formazioni della Campania più tutte quelle di Puglia e Basilicata. Infine il girone I, con ancora due rappresentanti campane in compagnia delle squadre di Calabria e Sicilia.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Chisola Cairese

Club Milano Derthona

Gozzano Asti

Lavagnese Biellese

Ligorna Celle Varazze

Sestri Levante Saluzzo

Vado Sanremese

Valenzana NovaRomentin

GIRONE B

Breno Castellanzese

Caldiero Terme Pavia

CiseranoBergamo Casatese

Folgore Caratese Varesina

Oltrepo Vogherese

Real Calepina Villa Valle

Sondrio Brusaporto

GIRONE C

Adriese Luparense

Bassano Legnago Salus

Calvi Noale Brian Lignano

Campodarsego Union Clodiense

Conegliano Cjarlins Muzane

Este Obermais

Mestre San Luigi

Portogruaro Treviso

Vigasio Altavilla

GIRONE D

Correggese Cittadella Vis Modena

Lentigione Crema

Piacenza Desenzano

Pistoiese Imolese

Pro Palazzolo Rovato Vertovese

Sangiuliano City Sasso Marconi

Sant’Angelo Trevigliese

SCD Progresso Pro Sesto

Tuttocuoio Tropical Coriano

GIRONE E

Foligno Montevarchi

Follonica Gavorrano Cannara

Ghiviborgo Camaiore

Prato Orvietana

San Donato Trestina

Seravezza Pozzi Grosseto

Siena Tau

Terranuova Traiana Poggibonsi

Vivi Altotevere Scandicci

GIRONE F

Ancona Ostiamare

Atletico Ascoli L’Aquila

Castelfidardo Sammaurese

Chieti Fossombrone

Giulianova Sora

Maceratese Vigor Senigallia

Recanatese SN Notaresco

Unipomezia Teramo

GIRONE G

Albalonga Ostia

Budoni Monastir

Cassino Ischia

Montespaccato Scafatese

Nocerina Trastevere

Real Monterotondo Flaminia

US Palmese Anzio

Valmontone Atletico Lodigiani

Sarrabus Ogliastra Latte Dolce

GIRONE H

Francavilla Manfredonia

Heraclea Real Normanna

Sarnese Pompei

Nola Gravina

Nardò Paganese

Acerrana Martina

Città di Fasano Afragolese

Fidelis Andria Ferrandina

Virtus Francavilla Barletta

GIRONE I

ACR Messina Athletic Palermo

Gelbison Sambiase

Savoia Gela

Ragusa Enna

Vibonese Paternò

Castrumfavara Reggina

Igea Virtus Sancataldese

Nissa Milazzo

Vigor Lamezia Acireale

