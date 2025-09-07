Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, si apre il nuovo campionato con la prima giornata (oggi domenica 7 settembre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA PRIMA GIORNATA
Comincia una nuova avventura in compagnia dei risultati Serie D, oggi domenica 7 settembre 2025 è infatti in programma la prima giornata del campionato di Serie D 2025-2026, con appuntamento alle ore 15.00 in linea di massima, anche se alcune partite potrebbero cominciare più tardi, specie al Sud pensando al caldo essendo ancora estate.
Dobbiamo annotare subito quella che consideriamo una buona notizia: l’organico sarà di 162 squadre partecipanti, cioè esattamente 18 in ogni girone, rispettando il formato standard per la prima volta dall’ormai lontano campionato 2016-2017. Già con molti mesi d’anticipo sulla fine dello scorso campionato, la Lega Nazionale Dilettanti aveva stabilito che l’integrazione mediante ripescaggio si sarebbe attivata solo con un numero di società ammesse inferiore a 162 e fino al raggiungimento dello stesso.
Tra mancate iscrizioni, esclusioni e anche due società riammesse o ripescate in Serie C (Pro Patria e Ravenna) si era arrivati a 159 e così a fine luglio sono state ripescate dall’Eccellenza Follonica Gavorrano, Montespaccato e Sarrabus Ogliastra. Da notare che saranno protagoniste dei risultati Serie D sei delle squadre retrocesse dalla scorsa Serie C, con l’eccezione della Pro Patria e purtroppo anche di Turris e Taranto, escluse a campionato in corso.
Fra le curiosità del nuovo campionato di Serie D, possiamo notare anche alcuni cambi di nome, come il Città di Varese che è diventato più semplicemente Varese e la Cynthialbalonga che a sua volta ha cambiato denominazione in Albalonga. Ovviamente, con 18 squadre per girone, ogni gruppo dovrà disputare “solo” 34 giornate e non avremo più i turni infrasettimanali extra per chi aveva invece 20 squadre e quindi 38 giornate.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI
I gironi sono come sempre formati in base a criteri di vicinanza geografica, ma non mancano alcune particolarità, che evidenziamo ora per iniziare a “scoprire” i risultati Serie D. Il girone A come al solito è ligure-piemontese, con in più in paio di lombarde. Proprio la Lombardia domina invece il girone B, con solamente un paio di squadre veronesi come eccezioni. Naturalmente il girone C è quello del Nord-Est, con Veneto e Friuli più una squadra altoatesina, cioè l’Obermais di Merano.
Sempre abbastanza particolare è il girone D, che quest’anno è per quasi metà lombardo grazie a otto squadre, altrettante arrivano dall’Emilia Romagna ma due anche dalla Toscana. Il girone E tuttavia è quello che maggiormente rappresenta la Toscana, con quattordici squadre più le altre quattro che arrivano invece dall’Umbria. Molto variegato e composito il girone F, che inizia con due formazioni romagnole per poi comprendere squadre di Marche, Abruzzo, Lazio e anche il molisano Termoli.
Il Lazio però forma soprattutto metà del girone G, completato poi dalle cinque squadre della Sardegna e quattro campane. Arriviamo così al Sud, con il girone H che comprende altre formazioni della Campania più tutte quelle di Puglia e Basilicata. Infine il girone I, con ancora due rappresentanti campane in compagnia delle squadre di Calabria e Sicilia.
RISULTATI SERIE D
GIRONE A
Chisola Cairese
Club Milano Derthona
Gozzano Asti
Lavagnese Biellese
Ligorna Celle Varazze
Sestri Levante Saluzzo
Vado Sanremese
Valenzana NovaRomentin
GIRONE B
Breno Castellanzese
Caldiero Terme Pavia
CiseranoBergamo Casatese
Folgore Caratese Varesina
Oltrepo Vogherese
Real Calepina Villa Valle
Sondrio Brusaporto
GIRONE C
Adriese Luparense
Bassano Legnago Salus
Calvi Noale Brian Lignano
Campodarsego Union Clodiense
Conegliano Cjarlins Muzane
Este Obermais
Mestre San Luigi
Portogruaro Treviso
Vigasio Altavilla
GIRONE D
Correggese Cittadella Vis Modena
Lentigione Crema
Piacenza Desenzano
Pistoiese Imolese
Pro Palazzolo Rovato Vertovese
Sangiuliano City Sasso Marconi
Sant’Angelo Trevigliese
SCD Progresso Pro Sesto
Tuttocuoio Tropical Coriano
GIRONE E
Foligno Montevarchi
Follonica Gavorrano Cannara
Ghiviborgo Camaiore
Prato Orvietana
San Donato Trestina
Seravezza Pozzi Grosseto
Siena Tau
Terranuova Traiana Poggibonsi
Vivi Altotevere Scandicci
GIRONE F
Ancona Ostiamare
Atletico Ascoli L’Aquila
Castelfidardo Sammaurese
Chieti Fossombrone
Giulianova Sora
Maceratese Vigor Senigallia
Recanatese SN Notaresco
Unipomezia Teramo
GIRONE G
Albalonga Ostia
Budoni Monastir
Cassino Ischia
Montespaccato Scafatese
Nocerina Trastevere
Real Monterotondo Flaminia
US Palmese Anzio
Valmontone Atletico Lodigiani
Sarrabus Ogliastra Latte Dolce
GIRONE H
Francavilla Manfredonia
Heraclea Real Normanna
Sarnese Pompei
Nola Gravina
Nardò Paganese
Acerrana Martina
Città di Fasano Afragolese
Fidelis Andria Ferrandina
Virtus Francavilla Barletta
GIRONE I
ACR Messina Athletic Palermo
Gelbison Sambiase
Savoia Gela
Ragusa Enna
Vibonese Paternò
Castrumfavara Reggina
Igea Virtus Sancataldese
Nissa Milazzo
Vigor Lamezia Acireale