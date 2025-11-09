Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è arrivato all'undicesima giornata (oggi domenica 9 novembre 2025)
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: VERSO LA GIORNATA NUMERO 11
I risultati Serie D sono naturalmente un appuntamento tradizionale di ogni domenica e non mancheranno di farci compagnia anche oggi, 9 novembre 2025. Siamo giunti all’undicesima giornata, è un piacere non dovere fare calcoli o distinzioni fra gironi grazie al fatto che quest’anno la LND è riuscita ad avere un organico esattamente di 162 squadre e adesso facciamo una panoramica sulle partite previste dalle ore 14.30.
Potremmo ad esempio ricordare che nel girone A il Vado ha subito la prima sconfitta nel torneo, è sempre capolista in classifica ma ha visto avvicinarsi Chisola e Ligorna, le più immediate inseguitrici. Discorso opposto nel girone C, dove il Treviso vincendo contro il Cjarlins Muzane ha fatto registrare quello che potrebbe anche essere un primo vero tentativo di fuga.
Parlando sempre di squadre capolista, dopo una sconfitta e una vittoria ci starebbe bene un pareggio, cioè quello dell’Ostiamare, che per la prima volta non vince in questo campionato di Serie D 2025-2026, ma è comunque uscito indenne anche dall’incrocio con il Teramo e naturalmente è sempre al comando del girone F.
Si stano cominciando a delineare i valori anche nel girone I, che è forse il più equilibrato per i risultati Serie D. Il gruppo non è più così compatto, comanda l’Igea Virtus grazie alle ultime tre vittorie consecutive mentre alle spalle della capolista restano in scia Savoia e Nissa, staccate rispettivamente di due e tre lunghezze.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UNA PANORAMICA SU ALCUNE BIG
Senza la pretesa di essere esaustivi e quindi scusandoci già con chi non citeremo, curiosiamo qua e là nei risultati Serie D anche per dare indicazioni su alcune big. Ad esempio nel girone B è sempre capolista il Chievo nonostante un pareggio nell’ultima giornata, che ha consentito ad alcune inseguitrici di avvicinarsi alla squadra veronese. Nel girone D invece sta tentando di rilanciarsi il Piacenza, che ha vinto tre delle ultime quattro partite e grazie a questa crescita adesso è a soli due punti dalla capolista Pistoiese in un gruppo che sta diventando il più equilibrato togliendo il “ruolo” al già citato girone I.
Gli ultimi due pareggi consecutivi hanno invece rallentato il Siena nel girone E, non a caso adesso i cugini del Grosseto guidano con quattro punti di vantaggio: non può essere ancora definita come una fuga solitaria, ma è certamente un allungo molto interessante. A proposito di squadre blasonate, un applauso all’Ancona che sta mettendo pressione all’Ostiamare e per la prima volta domenica scorsa ha recuperato punti, siamo ormai quasi ad un terzo del cammino e allora i risultati Serie D cominciano davvero ad attirare l’attenzione in tante città della nostra Italia…
RISULTATI SERIE D, 11^ GIORNATA
GIRONE A
Asti Derthona
Cairese Sestri Levante
Chisola Club Milano
Gozzano Varese
Lavagnese Ligorna
NovaRomentin Saluzzo
Valenzana Vado
Biellese Imperia
Sanremese Celle Varazze
GIRONE B
Brusaporto Ciserano Bergamo
Castellanzese Pavia
Folgore Caratese Breno
Oltrepo Scanzorosciate
Real Calepina Caldiero Terme
Sondrio Milan U23
Varesina Casatese
Villa Valle Chievo
Vogherese Leon
GIRONE C
Adriese Vigasio
Brian Lignano San Luigi
Calvi Noale Conegliano
Campodarsego Mestre
Cjarlins Muzane Portogruaro
Legnago Salus Altavilla
Luparense Treviso
Union Clodiense Obermais
GIRONE D
Cittadella Vis Modena Desenzano
Crema Imolese
Lentigione Correggese
Pro Sesto Sangiuliano City
Sant’Angelo Pro Palazzolo
SCD Progresso Piacenza
Trevigliese Pistoiese
Tropical Coriano Rovato Vertovese
Tuttocuoio Sasso Marconi
GIRONE E
Camaiore Scandicci
Foligno Siena
Ghiviborgo Cannara
Grosseto Terranuova Traiana
Montevarchi Follonica Gavorrano
Orvietana Tau
San Donato Prato
Seravezza Pozzi Vivi Altotevere
Trestina Poggibonsi
GIRONE F
Chieti Castelfidardo
Fossombrone Termoli
Giulianova Recanatese
Maceratese Atletico Ascoli
Sammaurese Notaresco
Sora Ancona
Teramo L’Aquila
Unipomezia Ostiamare
Vigor Senigallia San Marino
GIRONE G
Sarrabus Ogliastra Montespaccato
Atletico Lodigiani Palmese
Cassino Olbia
Flaminia Anzio
Ischia Trastevere
Latte Dolce Albalonga
Monastrir Scafatese
Valmontone Nocerina
GIRONE H
Francavilla Nardò
Manfredonia Città di Fasano
Pompei Nola
Sarnese Heraclea
Virtus Francavilla Acerrana
Ferrandina Real Normanna
Fidelis Andria Afragolese
Martina Paganese
Barletta Gravina
GIRONE I
Acireale Reggina
Enna Paternò
Vigor Lamezia Ragusa
ACR Messina Vibonese
Athletic Palermo Nissa
Igea Virtus Gelbison
Sancataldese Castrumfavara
Savoia Milazzo
Gela Sambiase