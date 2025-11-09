Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, il campionato è arrivato all'undicesima giornata (oggi domenica 9 novembre 2025)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: VERSO LA GIORNATA NUMERO 11

I risultati Serie D sono naturalmente un appuntamento tradizionale di ogni domenica e non mancheranno di farci compagnia anche oggi, 9 novembre 2025. Siamo giunti all’undicesima giornata, è un piacere non dovere fare calcoli o distinzioni fra gironi grazie al fatto che quest’anno la LND è riuscita ad avere un organico esattamente di 162 squadre e adesso facciamo una panoramica sulle partite previste dalle ore 14.30.

Potremmo ad esempio ricordare che nel girone A il Vado ha subito la prima sconfitta nel torneo, è sempre capolista in classifica ma ha visto avvicinarsi Chisola e Ligorna, le più immediate inseguitrici. Discorso opposto nel girone C, dove il Treviso vincendo contro il Cjarlins Muzane ha fatto registrare quello che potrebbe anche essere un primo vero tentativo di fuga.

Parlando sempre di squadre capolista, dopo una sconfitta e una vittoria ci starebbe bene un pareggio, cioè quello dell’Ostiamare, che per la prima volta non vince in questo campionato di Serie D 2025-2026, ma è comunque uscito indenne anche dall’incrocio con il Teramo e naturalmente è sempre al comando del girone F.

Si stano cominciando a delineare i valori anche nel girone I, che è forse il più equilibrato per i risultati Serie D. Il gruppo non è più così compatto, comanda l’Igea Virtus grazie alle ultime tre vittorie consecutive mentre alle spalle della capolista restano in scia Savoia e Nissa, staccate rispettivamente di due e tre lunghezze.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UNA PANORAMICA SU ALCUNE BIG

Senza la pretesa di essere esaustivi e quindi scusandoci già con chi non citeremo, curiosiamo qua e là nei risultati Serie D anche per dare indicazioni su alcune big. Ad esempio nel girone B è sempre capolista il Chievo nonostante un pareggio nell’ultima giornata, che ha consentito ad alcune inseguitrici di avvicinarsi alla squadra veronese. Nel girone D invece sta tentando di rilanciarsi il Piacenza, che ha vinto tre delle ultime quattro partite e grazie a questa crescita adesso è a soli due punti dalla capolista Pistoiese in un gruppo che sta diventando il più equilibrato togliendo il “ruolo” al già citato girone I.

Gli ultimi due pareggi consecutivi hanno invece rallentato il Siena nel girone E, non a caso adesso i cugini del Grosseto guidano con quattro punti di vantaggio: non può essere ancora definita come una fuga solitaria, ma è certamente un allungo molto interessante. A proposito di squadre blasonate, un applauso all’Ancona che sta mettendo pressione all’Ostiamare e per la prima volta domenica scorsa ha recuperato punti, siamo ormai quasi ad un terzo del cammino e allora i risultati Serie D cominciano davvero ad attirare l’attenzione in tante città della nostra Italia…

RISULTATI SERIE D, 11^ GIORNATA

GIRONE A

Asti Derthona

Cairese Sestri Levante

Chisola Club Milano

Gozzano Varese

Lavagnese Ligorna

NovaRomentin Saluzzo

Valenzana Vado

Biellese Imperia

Sanremese Celle Varazze

GIRONE B

Brusaporto Ciserano Bergamo

Castellanzese Pavia

Folgore Caratese Breno

Oltrepo Scanzorosciate

Real Calepina Caldiero Terme

Sondrio Milan U23

Varesina Casatese

Villa Valle Chievo

Vogherese Leon

GIRONE C

Adriese Vigasio

Brian Lignano San Luigi

Calvi Noale Conegliano

Campodarsego Mestre

Cjarlins Muzane Portogruaro

Legnago Salus Altavilla

Luparense Treviso

Union Clodiense Obermais

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Desenzano

Crema Imolese

Lentigione Correggese

Pro Sesto Sangiuliano City

Sant’Angelo Pro Palazzolo

SCD Progresso Piacenza

Trevigliese Pistoiese

Tropical Coriano Rovato Vertovese

Tuttocuoio Sasso Marconi

GIRONE E

Camaiore Scandicci

Foligno Siena

Ghiviborgo Cannara

Grosseto Terranuova Traiana

Montevarchi Follonica Gavorrano

Orvietana Tau

San Donato Prato

Seravezza Pozzi Vivi Altotevere

Trestina Poggibonsi

GIRONE F

Chieti Castelfidardo

Fossombrone Termoli

Giulianova Recanatese

Maceratese Atletico Ascoli

Sammaurese Notaresco

Sora Ancona

Teramo L’Aquila

Unipomezia Ostiamare

Vigor Senigallia San Marino

GIRONE G

Sarrabus Ogliastra Montespaccato

Atletico Lodigiani Palmese

Cassino Olbia

Flaminia Anzio

Ischia Trastevere

Latte Dolce Albalonga

Monastrir Scafatese

Valmontone Nocerina

GIRONE H

Francavilla Nardò

Manfredonia Città di Fasano

Pompei Nola

Sarnese Heraclea

Virtus Francavilla Acerrana

Ferrandina Real Normanna

Fidelis Andria Afragolese

Martina Paganese

Barletta Gravina

GIRONE I

Acireale Reggina

Enna Paternò

Vigor Lamezia Ragusa

ACR Messina Vibonese

Athletic Palermo Nissa

Igea Virtus Gelbison

Sancataldese Castrumfavara

Savoia Milazzo

Gela Sambiase

