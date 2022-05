Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 1° maggio

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D tornano ad essere protagonisti anche oggi, domenica 1° maggio 2022, perché il massimo campionato italiano di calcio dilettantistico si sta sempre più avvicinando all’epilogo e a dire il vero ha pure già emesso alcuni verdetti, su tutti le promozioni di Audace Cerignola e City Nova. Siamo di fronte a una domenica particolare, perché la LND ha deciso che la priorità in questo momento sia rimettere in pari tutti i gironi: di conseguenza in alcuni gruppi si disputerà una normale giornata intera, mentre in altri si giocheranno solamente alcuni recuperi per non avere nelle ultimissime giornate ancora classifiche con asterischi.

Nelle prossime ore si rinnoverà comunque l’appuntamento con una nuova domenica di partite per la Serie D 2021-2022, sempre più vicina alla fine e quindi a tutti i verdetti. Bisogna considerare la differenza fra i cinque gironi formati da 20 squadre causa allargamenti vari in soprannumero per modifiche all’organico del campionato e gli altri quattro gruppi con 18 squadre, ma adesso incidono di più le differenze fra gruppi che giocano a ranghi completi e quelli dove si rallenta invece per i recuperi. Ricordiamo che pure oggi alle ore 15.00 (orario d’inizio salvo variazioni di alcune partite) ci attenderanno tantissime emozioni.

RISULTATI SERIE D: NELLE SCORSE GIORNATE

La Serie D vanta pure alcune big i cui risultati nobilitano tutte le giornate del massimo campionato dilettantistico italiano, le cui emozioni coinvolgono tantissime località in ogni angolo d’Italia. I risultati Serie D sono stati protagonisti anche mercoledì con un parziale turno infrasettimanale che ha sancito la matematica promozione in Serie C del City Nova dal girone B, mentre è sempre più vicino al traguardo pure il Novara, al quale di fatto manca solo il sigillo della matematica nel girone A e scopriremo se il verdetto arriverà già oggi.

Segnaliamo adesso le differenze tra i vari gruppi di Serie D in base a quanto dicevamo in precedenza: oggi avremo una giornata completa di campionato nei gironi A, B, C, E, mentre negli altri cinque gruppi (D, F, G, H, I) avremo solo alcune partite, da un minimo di un singolo incontro nei gironi D e F fino al massimo a quattro partite nel girone H, che è d’altronde il raggruppamento dominato dall’Audace Cerignola, che si è conquistata la doppia soddisfazione della prima promozione in assoluto nella Serie D 2021-2022.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Caronnese Ligorna

Casale Città di Varese

Fossano Borgosesia

Gozzano Novara

HSL Derthona Ticino

Lavagnese Chieri

PDHA Imperia

Saluzzo Asti

Sanremese Sestri Levante

Vado Bra

GIRONE B

Breno CiseranoBergamo

Brusaporto Arconatese

Castellanzese Franciacorta

Crema Leon

Desenzano Calvina Folgore Caratese

Legnano Villa Valle

Olginatese Sona

Ponte San Pietro Caravaggio

SG City Nova Real Calepina

USD Casatese Vis Nova Giussano

GIRONE C

Adriese San Martino Speme

Ambrosiana Spinea

Caldiero Terme Delta Porto Tolle

Cartigliano Mestre

Este ArzignanoChiampo

Montebelluna Luparense

Union Clodiense Cattolica

Campodarsego Levico Terme

GIRONE D

Ghivizzano Borgo Sammaurese

GIRONE E

Arezzo Cannara

ASD Cascina Rieti

Foligno Lornano Badesse

Follonica Gavorrano Unipomezia

Montespaccato Trestina

Pro Livorno Poggibonsi

San Donato Scandicci

Sangiovannese Flaminia

Tiferno Lerchi Pianese

GIRONE F

Montegiorgio Vastogirardi

GIRONE G

Arzachena Vis Artena

Cassino Afragolese

Ostia Mare Nuova Florida

GIRONE H

Francavilla Virtus Matino

Sorrento Casertana

San Giorgio Bisceglie

Molfetta Gravina

GIRONE I

Acireale Licata

Castrovillari Rende

Sancataldese Troina

