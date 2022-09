Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 11 settembre

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie D ci faranno compagnia oggi, domenica 11 settembre, con le partite della seconda giornata di otto gironi su nove, con l’eccezione dunque del girone I che infatti scatterà in ritardo di due settimane e quindi solamente domenica prossima. Il ricorso del Giarre al TAR del Lazio contro l’esclusione dal campionato ha determinato infatti lo slittamento dell’avvio delle partite del Girone I, cioè quello nel quale il club siciliano era stato inserito con riserva come diciannovesima squadra, tuttavia giovedì 8 settembre il TAR ha escluso definitivamente il Giarre. Questo girone dunque parte in ritardo ma resta a 18 squadre, come quasi tutti gli altri ad eccezione dei gironi A e D, che sono a 20 squadre per la presenza di alcune formazioni in sovrannumero.

Le estati sempre complicate del calcio italiano hanno portato a questo problema particolare in Serie D. Le mancate iscrizioni di Delta Porto Tolle, Lornano Badesse e Rieti, la già accennata esclusione del Giarre (infine confermata in via definitiva) per inadempienze amministrative, la riammissione in Serie C della retrocessa Fermana ed il ripescaggio sempre in Serie C della Torres vincitrice dei play-off al posto di Teramo e Campobasso escluse (a loro volta con ricorsi) dal campionato di categoria superiore, hanno ridotto l’organico della Serie D 2022-2023 a 165 società, comunque in sovrannumero rispetto al formato standard di 162. Non si è pertanto proceduto a ripescaggi dall’Eccellenza ed è stato ammesso in sovrannumero il nuovo Catania, fissando a 166 il numero di squadre partecipanti.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Questo spiega perché vi è stata la necessità di formare due gironi in sovrannumero, che avranno 38 giornate da giocare invece di 34. Ricordiamo che in questo periodo della stagione il fischio d’inizio è fissato alle ore 15.00 e andiamo a conoscere più nel dettaglio alcune particolarità delle squadre iscritte. Dalla Serie C della scorsa stagione sono retrocesse Seregno, Giana Erminio, Legnago, Pistoiese, Grosseto, Paganese e Vibonese ed inoltre alcune squadre hanno cambiato nome. Particolarmente significativo il caso del Sona, squadra della località in provincia di Verona e compartecipata dalla famiglia Campedelli proprietaria del fallito Chievo Verona, che ha mutato la propria denominazione in Chievo-Sona.

Citiamo infine alcuni exploit significativi della prima giornata nei risultati Serie D: l’Asti nel girone A e il Lumezzane nel girone Hanno vinto per 0-4 in trasferta; stesso risultato per il Bolzano ma in casa, nel girone C; tra le retrocesse ottima partenza nel girone D per la Giana Erminio, vittoriosa per 4-1; nel girone Espicca il successo per 5-1 del Ghivizzano Borgo; nel girone F è stato grande spettacolo nella vittoria per 4-3 del Pineto sul Termoli; nel girone G nessuna vittoria in trasferta ed infine nel girone H mettiamo in copertina il successo esterno per 2-4 del Casarano.

RISULTATI SERIE D, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Asti Ligorna

Borgosesia Bra

Castanese Gozzano

Castellanzese Chieri

Chisola Vado

HSL Derthona Casale

Legnano Sestri Levante

PDHA Fossano

Pinerolo Stresa Vergante

Sanremese Fezzanese

GIRONE B

Alcione Milano Brusaporto

Ciserano Bergamo Città di Varese

Franciacorta Caronnese

Lumezzane Ponte San Pietro

Real Calepina Desenzano

Seregno Villa Valle

Sona Folgore Caratese

USD Casatese Arconatese

Varesina Breno

GIRONE C

Adriese Dolomiti Bellunesi

Cartigliano Bolzano

Luparense Cjarlins Muzane

Montebelluna Caldiero Terme

Montecchio Maggiore Levico Terme

Portogruaro Este

Torviscosa Campodarsego

Union Clodiense Legnago Salus

Villafranca Mestre

GIRONE D

Aglianese Corticella

Correggese Fanfulla

Crema Lentigione

Mezzolara Pistoiese

Prato Bagnolese

Salsomaggiore Carpi

Sammaurese Real Forte Querceta

Sant’Angelo Forlì

Scandicci Ravenna

United Riccione Giana Erminio

GIRONE E

Arezzo Follonica Gavorrano

Città di Castello Ghivizzano Borgo

Grosseto Seravezza Pozzi

Livorno Sangiovannese

Montespaccato Flaminia

Ostia Mare Orvietana

Pianese Poggibonsi

Ponsacco Terranuova Traiana

Tau Trestina

GIRONE F

AJ Fano Pineto

Avezzano Montegiorgio

Matese Nuova Florida

Sambenedettese Cynthialbalonga

Termoli Tolentino

Vastese Trastevere

Vastogirardi SN Notaresco

Vigor Senigallia Chieti

Roma City Porto d’Ascoli

GIRONE G

Paganese Arzachena

Aprilia Atletico Uri

Cassino Tivoli

Ilvamaddalena Casertana

Lupa Frascati Real Monterotondo

Palmese Angri

Sarrabus Ogliastra Pomezia

Sorrento Portici

SS Nola Vis Artena

GIRONE H

Afragolese Cavese

Brindisi Bitonto

Casarano Gravina

Lavello Martina Franca

Matera Nardò

Nocerina Francavilla

Puteolana Città di Fasano

Altamura Gladiator

Barletta Molfetta

