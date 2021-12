RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Sorpasso del City Nova, poker per Ravenna e Rimini!

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

I risultati di Serie D per questa domenica ci consegnano un nuovo allungo del Novara nel girone A: i piemontesi passano a Fossano e approfittano del pareggio senza reti del Città di Varese, bloccato da un Vado altrettanto in forma. Nel girone B il Villa Valle vince a Castellanza, mentre il City Nova supera il Franciacorta e finisce 1-1 tra Casatese e Folgore Caratese, dunque gialloverdi primi in classifica ai danni dei biancorossi; nel girone C invece sorprende il roboante successo esterno del Cjarlins Muzane contro l’Ambrosiana, si impone anche l’Este contro il Levico Terme così come il Dolomiti Bellunesi. Nel girone D vittoria sul filo di lana per la Correggese sul Sasso Marconi, bene il Ravenna e il Rimini che segnano 4 gol in casa a Sammaurese e Athletic Carpi, mentre nel girone E l’Arezzo batte la Pianese e il San Donato perde in casa contro il Poggibonsi.

Nel girone F il Fano supera il Nereto in trasferta, ma la Recanatese continua a non sbagliare rifilando un 4-0 alla Matese e allunga staccando il Trastevere, fermato sul pareggio interno dal Castelfidardo. Per i risultati di Serie D, abbiamo un girone G nel quale il Giugliano batte l’Insieme Formia e il Latte Dolce pareggia sul campo del Cassino; nel girone H il Lavello si impone sul Brindisi e vince anche il Bitonto, in trasferta contro la Mariglianese; nel girone I infine l’Acireale vince a Lamezia Terme contro un’avversaria ridotta in 9 uomini, l’Aversa invece non va oltre un pareggio senza reti, in casa, contro il S. Agata. (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere fra pochissimi minuti le tante partite che ci regaleranno altri risultati Serie D. Parliamo adesso più nel dettaglio del girone A, dove registriamo il primo tentativo di fuga da parte del Novara, pur tenendo presente che le più immediate inseguitrici hanno tutte disputato una partita in meno, di conseguenza il margine di vantaggio del Novara potrebbe essere più esiguo di quanto sembri a prima vista. In ogni caso, troviamo a quota 32 punti in classifica il Novara, grazie a nove vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta in quindici partite disputate.

Seconda posizione per il Chieri (14 partite giocate), che ha 27 punti frutto di otto vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Terza piazza a quota 26 per il Derthona, che finora ha raccolto otto vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Segue la coppia formata da Città di Varese e Sanremese, che hanno 25 punti: tutte queste squadre hanno giocato una partita in meno rispetto al Novara. Adesso però basta numeri e parole: si comincia a giocare in Serie D! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ADDIO FC MESSINA

Nel quadro dei risultati Serie D ci sarebbe anche la partita in programma tra FC Messina e Giarre per il girone I, che tuttavia purtroppo non avrà luogo oggi pomeriggio. In questo caso non si tratterà di un rinvio per il Covid e nemmeno per maltempo, bensì il capolinea della storia del FC Messina. Come si apprende da una nota ufficiale della LND di venerdì, la società di Messina ha presentato rinuncia formale alla disputa della gara in programma oggi, domenica 12 dicembre, allo stadio “Biagio Fresina” contro il Giarre. Per il FC Messina si tratta della seconda rinuncia, dunque la squadra sarà automaticamente esclusa dal campionato di Serie D 2021-2022.

Tutte le gare dei giallorossi nel girone I saranno annullate: dunque le squadre che hanno conquistato punti contro i messinesi se li vedranno sottratti. Il giocatore Ivan Castiglia ha affermato a TuttoC: “Già dall’inizio la situazione non era semplice, c’erano delle difficoltà oggettive dovute anche al periodo Covid-19 per cui ci siamo dovuti un po’ adattare. Poi è successo che il presidente ha lasciato e via via le difficoltà sono aumentate fino alla rinuncia della gara contro la Cavese”. Rinunciando anche al match contro il Giarre, oggi sarà il capolinea per il FC Messina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D saranno grandi protagonisti anche oggi, domenica 12 dicembre 2021, perché nel pomeriggio ci attenderanno le partite della quattordicesima oppure della sedicesima giornata, a seconda del format di ogni girone. Va detto che purtroppo inizia a fare capolino qualche rinvio per Covid oppure anche per il maltempo, altra variabile molto insidiosa in questa stagione, anche se la situazione non è di certo paragonabile a quella di un anno fa e di conseguenza speriamo che la stagione possa proseguire nella maniera più regolare possibile.

Detto ciò, ecco che tutti i gruppi della Serie D 2021-2022 torneranno in campo per una nuova giornata: i cinque gironi formati da 20 squadre causa allargamenti vari in soprannumero per modifiche all’organico del campionato sono già un paio di giornate più avanti rispetto agli altri quattro gruppi, che hanno invece conservato il format di base, con 18 squadre, perché naturalmente in un caso ci saranno 38 giornate da disputare in totale e nell’altro “solo” 34.

Siamo dunque pienamente nel vivo della stagione 2021-2022 di Serie D, ricordiamo che pure oggi alle ore 14.30 (orario d’inizio salvo variazione di tutte le partite nel periodo invernale) ci attenderanno tantissime emozioni. Le già citate aggiunte in sovrannumero di alcune squadre hanno causato alcune modifiche particolari dal punto di vista della composizione geografica dei gironi (in particolare il girone D è quello forse più anomalo da questo punto di vista), però va detto con piacere che la Serie D ha “recuperato” così alcune big i cui risultati nobilitano tutte le giornate del massimo campionato dilettantistico italiano, le cui emozioni coinvolgono tantissime località in ogni angolo d’Italia.

RISULTATI SERIE D: NEL TURNO INFRASETTIMANALE

Facendo la nostra panoramica sui risultati Serie D in vista delle partite che ci attenderanno oggi, è naturalmente doveroso fare il punto su quello che abbiamo visto mercoledì pomeriggio, in occasione del turno infrasettimanale collocato nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione. Scelta più che condivisibile, ma che si è scontrata con i rinvii dettati dal Covid (cinque stop per questo motivo) oppure dal maltempo che aveva colpito gran parte dell’Italia, con undici gare nemmeno iniziate più altre quattro sospese proprio per le avverse condizioni climatiche. Tra le grandi piazze, non hanno giocato Varese ed Arezzo.

Da segnalare invece la vittoria del Novara nel girone A, successo per 1-0 contro la Lavagnese con gol di Pereira e allungo sul Chieri, che però non ha giocato. Mercoledì ha fatto notizia anche un pirotecnico pareggio per 5-5 tra Athletic Carpi e Ravenna, un match molto atteso e che ha sicuramente acceso l’entusiasmo. Sconfitta la Casertana, che nel girone H ha perso per 2-1 contro il Francavilla che ora guida la classifica con l’Audace Cerignola. Il Trapani ha vinto per 2-0 contro il Portici nel girone I, la Casatese è la nuova capolista nel girone B mentre il Lamezia ha agganciato il Gelbison Cilento (che però non ha giocato) nel girone I.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE

