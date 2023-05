RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Live score dei gironi

RISULTATI SERIE D: PARTITE AL VIA!

Eccoci pronti a vivere l’ultima giornata del campionato per i risultati Serie D. Nel girone G abbiamo il grande duello tutto campano fra Paganese e Sorrento, con la capolista che ha un punto di vantaggio che naturalmente potrebbe risultare fondamentale, ma che al momento non fornisce ancora garanzie. La Paganese dunque dovrà vincere a Tivoli per essere sicura della promozione, altrimenti tutto dipenderà anche dal risultato del Sorrento, che sarà impegnato sul campo dell’Angri.

Emozioni assicurate anche nel girone H, dove Brindisi e Cavese arrivano all’ultima giornata addirittura a pari merito: i pugliesi hanno l’entusiasmo dalla loro porta, perché hanno recuperato addirittura 6 punti nelle ultime due giornate, con due vittorie a fronte di altrettante sconfitte per la Cavese, che oggi giocherà in casa contro la Nocerina mentre il Brindisi sarà impegnato sul campo del Gladiator. Adesso però non è più tempo di calcoli ed ipotesi, perché stanno per scendere in campo tutte le squadre per i risultati Serie D dell’ultima giornata! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie D ci faranno nuovamente compagnia anche oggi, domenica 7 maggio 2023, perché ci attende un nuovo turno (l’ultimo) del massimo campionato dilettantistico italiano. Tutti i gironi della Serie D 2022-2023 sono giunti all’epilogo, oggi infatti è il giorno della fine del campionato e con essa anche di tutti i verdetti – dove non sono già arrivati. Siamo ormai all’ultima giornata, che si parli dei gironi con 18 squadre e 34 giornate oppure di quelli a 20 squadre e quindi con 38 giornate in programma. Trentaquattresima o trentottesima giornata quindi, in ogni caso mancano appena 90 minuti alla fine della stagione regolare in Serie D e c’è ancora molto da decidere.

Alcune piazze illustri aumentano il blasone dei risultati Serie D, come il Catania che si prende la copertina anche in termini di risultati nelle classifiche di Serie D essendo una delle cinque società già matematicamente promosse al pari di Sestri Levante, Arezzo e poi Legnago Salus e Giana Erminio, che si sono aggiunte domenica scorsa. Tuttavia naturalmente ogni gruppo vive situazioni diversificate e allora da altre parti la lotta è ancora molto accesa ed è in ogni caso vibrante per altri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la lotta per la salvezza in tutti i gironi.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Possiamo adesso fare un sintetico punto della situazione in attesa che i risultati Serie D ci tengano compagnia oggi pomeriggio alle ore 15.00, che salvo eccezioni sarà l’orario d’inizio di tutte le partite. Il girone A vede dunque già matematicamente promosso il Sestri Levante, con un margine di vantaggio di addirittura 18 punti sulla Sanremese; nel girone B invece è duello per la promozione, anche se la capolista Lumezzane vanta ben tre lunghezze di vantaggio sull’Alcione Milano. Nel girone C altro verdetto già acquisito, perché la Legnago Salus è promossa avendo quattro punti di vantaggio sull’Union Clodiense, così come nel girone D che ha visto festeggiare la Giana Erminio, grazie anche in questo caso a quattro lunghezze sulla seconda, che è la Pistoiese.

Chiuso già da tempo il girone E, nel quale l’Arezzo ha festeggiato la promozione qualche settimana fa e la Pianese è seconda a nove punti dagli aretini. Il girone F invece si è clamorosamente riparto a causa del netto calo della capolista Pineto, che ora rischia pur avendo ancora due punti sula inseguitrice, che è la Vigor Senigallia; nel girone G il quadro è ancora più incerto, con la Paganese che è capolista ma con un solo punto di vantaggio sul Sorrento in questa bellissima volata a due; il girone H è invece l’unico ad avere un pari merito, dal momento che Brindisi e Cavese sono appaiate al primo posto con 66 punti; infine il girone I non ha mai avuto storia e il Catania vanta un margine addirittura di 31 punti di vantaggio sulla seconda posizione del Locri, per cui la promozione è acquisita da moltissimo tempo.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

Casale Asti

Chieri Chisola

Fezzanese Bra

Fossano Derthona

Gozzano Legnano

Ligorna Castanese

PDHAE Castellanzese

Sestri Levante Borgosesia

Stresa Vergante Sanremese

Vado Pinerolo

GIRONE B

Arconatese CiseranoBergamo

Breno Casatese

Brusaporto Franciacorta

Caronnese Folgore Caratese

Città di Varese Lumezzane

Desenzano Seregno

Ponte San Pietro Sona

Real Calepina Varesina

Villa Valle Alcione Milano

GIRONE C

Bolzano Villafranca

Caldiero Terme Luparense

Campodarsego Adriese

Cartigliano Torviscosa

Cjarlins Muzane Montecchio Maggiore

Dolomiti Bellunesi Montebelluna

Este Union Clodiense

Legnago Salus Levico Terme

Mestre Portogruaro

GIRONE D

Aglianese Giana Erminio

Correggese Pistoiese

Corticella Carpi

Crema Forlì

Fanfulla Bagnolese

Ravenna Lentigione

Real Forte Querceta Sant’Angelo

Sammaurese Salsomaggiore

Scandicci Prato

United Riccione Mezzolara

GIRONE E

Flaminia Città di Castello

Follonica Gavorrano Livorno

Ghivizzano Borgo Grosseto

Orvietana Montespaccato

Pianese Tau

Poggibonsi Arezzo

Sangiovannese Mobilieri Ponsacco

Terranuova Traiana Seravezza Pozzi

Trestina Ostia Mare

GIRONE F

ASD Pineto Vastese

Chieti Matese

Cynthialbalonga Vastogirardi

Montegiorgio Vigor Senigallia

Nuova Florida Termoli

SN Notaresco AJ Fano

Sambenedettese Avezzano

Trastevere Porto d’Ascoli

US Tolentino Roma City

GIRONE G

Angri Sorrento

Arzachena Ilvamaddalena

Atletico Uri Portici

Casertana Palmese

Lupa Frascati Cassino

Pomezia Nola

Real Monterotondo Sarrabus Ogliastra

Tivoli Paganese

Vis Artena Aprilia

GIRONE H

AC Nardò Altamura

Bitonto Casarano

Cavese Nocerina

Città di Fasano Barletta

Francavilla Martina

Gladiator Brindisi

Gravina Lavello

Molfetta Afragolese

Puteolana Matera

GIRONE I

Acireale Sant’Agata

Canicattì Castrovillari

Lamezia Terme Cittanovese

Real Aversa Locri

San Luca Licata

Sancataldese Paternò

Santa Maria Cilento Mariglianese

Trapani Catania

USD Ragusa Vibonese

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











