Risultati Serie D, classifiche/ Aggancio della Recanatese, pareggio folle a Carpi!

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Tante partite per i risultati di Serie D non sono state giocate a causa del maltempo: turno infrasettimanale ridotto dunque, e calendario del campionato che subirà altre variazioni e impedimenti. Nel girone A però spicca il clamoroso 5-3 del Ticino sul campo del Sestri Levante, ma anche la vittoria del Novara che, con un 1-0 alla Lavagnese, si riscatta prontamente e si conferma in testa alla classifica. Nel girone B è saltata Caravaggio Crema, da segnalare la manita del City Nova sul campo della Vis Nova Giussano e il successo esterno della Castellanzese contro la Folgore Caratese, poi nel girone C abbiamo avuto il successo dell’Ambrosiana e quello dell’Adriese contro il Caldiero Terme, entrambe queste vittorie sono arrivate fuori casa.

Passiamo al girone D: clamoroso il 5-5 in Athletic Carpi Ravenna, spicca anche la vittoria del Fanfulla (3-0 fuori casa) contro il Sasso Marconi. I risultati di Serie D ci accompagnano poi al girone E, dove il San Donato si impone sulla Pianese mentre Scandicci Arezzo è stata interrotta; nel girone F la Recanatese vince 3-0 a Fano – aggancio in vetta al Trastevere, che era sotto contro il Vastogirardi prima della sospensione – e finisce 1-1 il big match Notaresco Sambenedettese, il girone G ci parla del 2-1 del Giugliano sul terreno di gioco del Lanusei mentre nel girone H termina senza reti Bitonto Audace Cerignola, e il Lavello perde incredibilmente 3-0 contro la Mariglianese. Infine il girone I: qui l’Acireale vince il big match contro l’Aversa, ma resta la grande attesa per Cavese FC Messina che non è stata disputata. (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITE AL VIA!

Chi lotta per la salvezza nei risultati di Serie D avrà spazio anche nel turno infrasettimanale. Dietro c’è grande bagarre nel girone A con Asti che punta la Lavagnese sopra 1 punto e a oggi salva, i liguri vanno in trasferta in casa della capolista Novara. Sta crescendo nel Gruppo B Caravaggio che è a 1 punto dalla zona salvezza e reduce da tre risultati utili consecutivi. Oggi proverà ad allontanare Crema dietro di appena 1 punto. Nel C invece Mestre a 14 deve fare la corsa su Delta Porto Tolle che è sopra di due lunghezze. Oggi affronterà il fanalino di coda Ambrosiana. L’Alcione Milano è la prima squadra nella zona playout del Gruppo D e si trova a pari punti con Forlì, Fanfulla e Bagnolese anche se reduce da tre sconfitte di fila.

Nell’E troviamo invece agganciata ai playout e con la voglia di puntare alla salvezza il Foligno reduce da quattro risultati utili consecutivi. Aj Fano prova a uscire dalle sabbie mobili dei playout ma Chieti è ancora lontano 2 punti nell’F. Nel G invece Lanusei Calcio affronta la capolista e non sarà facile provare a uscire dalla zona spareggi per la retrocessione. Nola nel Gruppo G è a pari punti con Casarano e cerca di rialzarsi dopo appena un punto nelle ultime due gare. Buon momento nel Gruppo I per Sancataldese che a 13 punti ha la salvezza a 3 punti ma viene da 10 punti nelle ultime 4 partite.

LE PRIME DELLA CLASSE

I risultati di Serie D ci offriranno delle gare molto interessanti, rimane utile andare a leggere cosa faranno le prime della classe. Lotta in testa nel Gruppo A una nobile decaduta il Novara che ha 2 punti sul Chieri e oggi affronterà in casa la Lavagnese. Nel Gruppo B troviamo l’Arconatese che guida a 29 punti ma attraverso due pari nelle ultime due gare si è fatta avvicinare dalla Casatese ora a -1. Oggi ospiterà Legnano tra le mura amiche. È in fuga l’ArzignanoChiampo nel C a 31 punti e con Union Clodiense dietro di 5 lunghezze. Troviamo in testa al Gruppo D Rimini a 35 punti con dietro Lentigione a 32. Oggi la sfida è in trasferta contro l’ultima della classe Ghivizzano Borgo.

Passando al Gruppo E troviamo in testa San Donato con dietro Follonica Gavorrano che si trova a -4. Sfideranno la Pianese sesta. Trastevere Calcio, che guida l’F, va a sfidare fuori casa Vastogirardi forte di un filotto di vittorie la capolista è sopra 3 punti su Recanatese seconda. Turno abbastanza semplice per Calcio Giugliano che affronta Lanusei Calcio, a oggi nel G è prima a 4 punti sopra Aprilia. Sfida ad alta quota nel Gruppo H con Audace Cerignoa che affronta in trasferta Bitonto sotto di 3 punti e voglioso di provare l’aggancio. Ne potrebbe approfittare Francavilla. Infine nell’I troviamo prima Gelbison Cilento che però è in un momento complicato con un solo punto nelle ultime due gare e dietro Lamezia Terme a 1 punto.

TURNO INFRASETTIMANALE

Risultati Serie D nel mirino degli appassionati in questo mercoledì 8 dicembre 2021. Nel giorno dell’Immacolata tornano in campo i giocatori del campionato dilettanti, realtà seguita da milioni di tifosi da Nord e Sud e che negli ultimi anni ha fatto registrare dei grandi miglioramenti anche dal punto di vista della qualità generale dello spettacolo. In questo turno infrasettimanale saranno coinvolti tutti i gruppi della Serie D 2021-2022, impegnati – a seconda del numero di squadre che compongono ogni girone – nella tredicesima o nella quindicesima giornata. Facciamo chiarezza su questo aspetto: i cinque gironi composti da 20 squadre per via di allargamenti dovuti a modifiche dell’organico del camponato sono infatti avanti di un paio di giornate rispetto ai quattro che hanno mantenuto il format tradizionale a 18 squadre. Il motivo è di immediata comprensione: nel primo caso bisogna correre, perché le giornate in calendario da disputare sono 38, nel secondo caso “soltanto” 34. Il calcio d’inizio su tutti i campi è previsto alle ore 14:30. Fa eccezione Bra-Sanremese, match del girone A in programma alle 15:00.

RISULTATI SERIE D: COM’È ANDATA DOMENICA SCORSA?

Prima di tuffarci nel turno di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, diamo uno sguardo accaduto nell’ultimo turno del campionato di Serie D. Nel girone A il Chieri vincendo in trasferta a Casale ha recuperato due punti sulla capolista Novara. Lo stesso ha fatto la Casatese sull’Arconatese nel girone B. Tutto invariato in vetta nel gruppo C per ArzignanoChiampo ed Union Clodiese. Nel girone D il Rimini allunga sul Lentignone approfittando del pareggio della seconda classificata. Nel gruppo E San Donato e Follonica Gavorrano procedono invece con lo stesso ruolino di marcia. Decima vittoria su 12 partite disputate nel gruppo F per la Trasteveresee. Nel girone G invece guida il Giugliano davanti all’Aprilia. Gruppo H: allunga l’Audace Cerignola dopo lo stop del Francavilla. Chiusura per il girone I: la Gelbison Cilento cade, ma Lamezia terme pareggia soltanto e manca il sorpasso.

GIRONE A

Asti-PDHA POSTICIPATA

Borgosesia-Saluzzo POSTICIPATA

Chieri-Fossano POSTICIPATA

Citta di Varese-Caronnese POSTICIPATA

Gozzano-HSL Derthona POSTICIPATA

Imperia-Casale POSTICIPATA

Ligorna-Vado 0-1

Novara-Lavagnese 1-0

Sestri Levante-Ticino 3-5

Bra-Sanremese POSTICIPATA

GIRONE B

Arconatese-Legnano 1-1

Caravaggio-Crema POSTICIPATA

Ciserano Bergamo-Brusaporto INTERROTTA (1-1)

Folgore Caratese-Castellanzese 0-2

Franciacorta-Olginatese 3-3

Leon-Desenzano Calvina 2-2

Real Calepina-Breno 0-1

Sona-Ponte San Pietro 1-5

Villa Valle-USD Casatese 2-3

Vis Nova Giussano-SG City Nova 1-5

GIRONE C

ArzignanoChiampo-San Martino Speme 4-0

Caldiero Terme-Adriese 2-3

Cattolica Calcio-Este 1-1

Cjarlins Muzane-Cartigliano 2-1

Delta Porto Tolle-Dolomiti Bellunesi 0-1

Levico Terme-Union Clodiense POSTICIPATA

Luparense-Campodarsego 3-1

Mestre-Ambrosiana 0-2

Spinea-Montebelluna 0-0

GIRONE D

Ath. Carpi-Ravenna 5-5

Forlì-Real Forte Querceta 0-2

G.S. Bagnolese-Correggese 0-0

Ghivizzano Borgo-Rimini POSTICIPATA

Lentigione-Aglianese Calcio POSTICIPATA

Prato-Mezzolara 1-2

Sammaurese-SCD Progresso 2-1

Sasso Marconi-Fanfulla 0-3

Seravezza Pozzi-Alcione Milano 0-1

Tritium-San Donnino 0-1

GIRONE E

Cannara-Sangiovannese 2-1

Flaminia-Foligno 1-3

Lornano Badesse-Follonica Gavorrano 2-0

Pianese-San Donato 0-3

Poggibonsi-Tiferno Lerchi 2-0

Pro Livorno-ASD Cascina 2-3

Scandicci-Arezzo ABBANDONATA

Trestina-Rieti 2-2

Unipomezia-Montespaccato POSTICIPATA

GIRONE F

AJ Fano-Recanatese 0-3

Castelfidardo-ASD Pineto Calcio 1-1

Castelnuovo Vomano-Nereto 3-3

Chieti-US Tolentino 1-1

Matese-Montegiorgio 1-2

Porto D’Ascoli-Fiuggi 1-0

S. N. Notaresco-Sambenedettese 1-1

Vastese-Alto Casertano 3-0

Vastogirardi-Trastevere Calcio ABBANDONATA

GIRONE G

Aprilia-Arzachena POSTICIPATA

Atletico Uri-Cassino 2-1

Carbonia-R. Monterotondo 1-1

Gladiator-Nuova Florida POSTICIPATA

Insieme Formia-Cynthialbalonga 1-1

Lanusei Calcio-Calcio Giugliano 1-2

Latte Dolce-Ostia Mare 0-1

Vis Artena-Muravera POSTICIPATA

GIRONE H

Bitonto-Audace Cerignola 0-0

Brindisi-A.C Nardò 1-1

Citta di Fasano-SS Nola 1925 1-1

Francavilla-Casertana 2-1

Mariglianese-Lavello 3-0

Molfetta Calcio-Altamura 0-0

Nocerina-Virtus Matino 2-1

Rotonda-Gravina 0-1

San Giorgio-Casarano 1-1

Sorrento-Bisceglie 2-0

GIRONE I

AS Acireale-Real Aversa 1-0

Cavese-FC Messina POSTICIPATA

Cittanovese-Lamezia Terme 2-2

Giarre-Castrovillari 0-0

Rende-Gelbison Cilento POSTICIPATA

S. Agata-Paternò 1-0

Sancataldese-San Luca 1-0

Santa Maria Cilento-Licata 3-1

Trapani-Portici 1906 2-0

Troina-Biancavilla POSTICIPATA



