Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score turno infrasettimanale

RISULTATI SERIE D: TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie D ci faranno compagnia anche oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, perché è già tempo del primo turno infrasettimanale del nuovo campionato edizione 2021-2022, per la precisione nei cinque gironi di Serie D che sono stati allargati a 20 squadre e di conseguenza dovranno disputare ben 38 giornate nella stagione regolare, oltre ad un paio di recuperi nel girone F, che portano dunque a 51 (considerato il rinvio del Trapani) il totale delle partite da giocare oggi pomeriggio, con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00.

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: big match al Novara, Sambenedettese ko!

L’allargamento a 20 squadre riguarda ben cinque gironi su nove, dunque possiamo dire che la maggioranza dei gruppi della Serie D 2021-2022 avrà quattro turni in più da affrontare e dunque qualche turno infrasettimanale aggiuntivo nel corso del campionato per poi riuscire a finire insieme ai gironi da 18 squadre. Si tratta dei gironi A, B, D, H e I, dunque andremo dal Nord al Sud dell’Italia con le partite di oggi.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Altra vittoria per il Varese, che spettacolo a Rende!

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Più sotto potrete leggere l’elenco delle partite che oggi ci daranno i risultati Serie D, ma prima facciamo il punto su quanto successo domenica. Spiccava il big-match nel girone A tra Novara e Città di Varese, vinto dai piemontesi per 2-1. Si è trattato così della prima vittoria in questo campionato per il Novara e di contro della prima sconfitta per il Città di Varese, mentre in testa al gruppo troviamo il Chieri da solo a punteggio pieno.

Nel girone D ha funzionato il debutto di Marco Amelia sulla panchina del Prato, perché i ragazzi del campione del Mondo 2006 hanno vinto per 1-2 sul campo del Ghivizzano Borgo, mentre nello stesso gruppo l’Athletic Carpi ha pareggiato per 0-0 contro il Forlì e al comando della classifica c’è il Lentigione. Nel girone B coppia in testa formata da City Nova e Arconatese, nel gruppo H guidano Audace Cerignola (che arriva da un 6-0 rifilato al Nola) e Nocerina, infine nel girone I sono al primo posto a pari punti ben quattro squadre, cioè Portici, San Luca, Cavese e Paternò.

RISULTATI SERIE D/ 1^ giornata: Varese e Ravenna vincono in trasferta, Novara fermato

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Chieri

Bra Fossano

Città di Varese Gozzano

HSL Derthona Borgosesia

Imperia Novara

Ligorna Lavagnese

Sanremese Casale

Sestri Levante Saluzzo

Ticino PDHAE

Vado Caronnese

GIRONE B

Breno Folgore Caratese

Brusaporto Franciacorta

Castellanzese Ciserano-Bergamo

Crema Vis Nova Giussano

Desenzano Calvina Real Calepina

Legnano Sona

Olginatese Arconatese

Ponte San Pietro Villa Valle

SG City Nova Leon

USD Casatese Caravaggio

GIRONE D

Forlì Rimini

GS Bagnolese Ghivizzano Borgo

Prato Athletic Carpi

Ravenna Lentigione

Real Forte Querceta Mezzolara

Sammaurese Aglianese

San Donnino Correggese

Sasso Marconi Seravezza Pozzi

SCD Progresso Fanfulla

Tritium Alcione Milano

GIRONE F

Castelnuovo Vomano Fano

Sambenedettese Recanatese

GIRONE H

Altamura Lavello

Bisceglie Casertana

Casarano Audace Cerignola

Città di Fasano Mariglianese

Gravina Nardò

Molfetta Bitonto

Rotonda Nocerina

San Giorgio Francavilla

Sorrento Brindisi

SS Nola Virtus Matino

GIRONE I

Biancavilla Gelbison Cilento

Castrovilli Portici

FC Messina Cittanovese

Giarre Lamezia Terme

Licata San Luca

Rende Sant’Agata

Sancataldese Cavese

Santa Maria Cilento Paternò

Troina Real Aversa

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA