RISULTATI SERIE D: SI DISPUTA LA QUINDICESIMA GIORNATA

I risultati Serie D tornano ad essere protagonisti in questa domenica 24 novembre 2024 con tutte le gare in programma alle ore 14:30, salvo Ligorno Bra che si giocherà alle ore 15, per la tredicesima e la quindicesima giornata del campionato 2024/2025 attualmente in corso. Nella settimana che si sta concludendo si sono inoltre disputati i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D ed alcune compagini potrebbero risentire dell’impegno infrasettiamanele soprattutto sul piano fisico, rischiando dunque di offrire una prestazione al di sotto degli standardi abituali.

Ovviamente come di consueto nei gironi A, B e C, essendo composti da venti squadre ciascuno, le partite che andranno in scena questo pomeriggio verranno disputate per il quindicesimo turno del torneo dilettantistico mentre nei gironi D, E, F, G, H ed I, formati invece da diciotto squadre a testa, si giocherà invece per il tredicesimo turno. In attesa del fischio d’inizio di queste gare, analizziamo insieme la situazione delle classifiche per tutti i gironi della Serie D 2024/2025 in quest’ultima domenica di novembre dopo quanto accaduto durante lo scorso weekend.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE IN TUTTI I GIRONI

Prendiamo quindi adesso in esame più dettagliatamente i risultati Serie D ragionando anche su quanto accaduto la settimana scorsa. Nel girone A il Bra è tornato a vincere battendo con un netto 2 a 0 l’Albenga e prosegue così la sua corsa solitaria verso la promozione a sei punti di distacco da Città di Varese che insegue in seconda posizione. Nel girone B la Varesina ha mantenuto la testa della classifica rifilando una goleada a Crema, sconfitta per 5 a 2. Nel girone C rimane invariata la situazione per Campodarsego e Dolomiti Bellunesi, sempre in cima a 32 punti con Treviso che incombe a quota 30.

Nel girone D la capolista Tau giocherà in trasferta col Ravenna dopo aver ottenuto tre punti anche contro Prato. Nel girone E il Livorno cercherà di ritrovare la vittoria dopo il pareggio maturato contro il Seravezza Pozzi e nel girone F la Sambenedettese tiene Chieti a due punti di distacco avendo battuto il Vigor Senigallia. Nel girone G la Puteolana domina dopo il poker sull’Ilvamaddalena mentre nel girone H la Nocerina è stata raggiunta dal Casarano avendo perso contro la Palmese 1914. Infine, nel girone I Scafatese e Siracusa non si fermano sognando la Serie C con 26 punti ciascuna.

GIRONE A

Albenga Oltrepo

Asti Derthona FbC

Borgaro NovaRomentin

Città di Varese Chieri

Fossano Lavagnese

Imperia Gozzano

Saluzzo Vado

Sanremese Chisola

Vogherese Cairese

Ligorna Bra

GIRONE B

Arconatese Pro Palazzolo

Castellanzese Varesina

Ciliverghe Mezzano Desenzano

Club Milano Pro Sesto

Crema Folgore Caratese

Magenta Breno

Ospitaletto Fanfulla

Sondrio Sangiuliano City

USD Cavatese Chievo

Vigasio Sant’Angelo

GIRONE C

Adriese Mestre

Bassano Cjarlins Muzane

Brian Lignano

Montecchio Maggiore

Brusaporto Villa Valle

Calvi Noale Caravaggio

Dolomiti Bellunesi Este

Luparense Campodarsego

Portogruaro Larvis

Real Calepina Ciserano-Bergamo

Treviso Chions

GIRONE D

Lentigione Corticella

Piacenza Imolese

Pistoiese San Marino Calcio

Prato Zenith Prato

Ravenna Tau

Sammaurese Fiorenzuola

Sasso Marconi United Riccione

SCD Progresso Cittadella Vis Modena

Tuttocuoi Forlì

GIRONE E

Ghiviborgo Follonica Gavorrano

Livorno Terranuova Traiana

Montevarchi Fezzanese

Orvietana Fulgens Foligno

Ostia Mare Flaminia

Poggibonsi Sangiovannese

San Donato Grosseto

Seravezza Pozzi Figline

Siena Trestina

GIRONE F

Ancona Roma City

Avezzano Fermana

Castelfidardo Fossombrone

Chieti Atletico Ascoli

Isernia S. N. Notaresco

Sora Sambenedettese

Teramo Recanatese

Termoli Civitanovese

Vigor Senigallia L’Aquila

GIRONE G

Anzio Calcio 1924 Guidonia

Atletico Uri Trastevere Calcio

Cynthialbalonga Olbia

Gelbison Paganese

Ilvamaddalena Cassino

Latte Dolce Real Monterotondo

Sarnese Atletico Lodigiani

Savoia Puteolana

Terracina Sarrabus Ogliastra

GIRONE H

A.C. Nardò Martina Calcio

Angri Virtus Francavilla

ASD Ugento Brindisi

Francavilla Palmese 1914

Ischia Gravina

Manfredonia Casarano

Matera Costa D’Amalfi

Nocerina Città di Fasano

Fidelis Andria Acerrana

GIRONE I

Akragas Paternò

AS Acireale Nissa

Enna Sambiese

Igea Virtus Castrumfavara

Licata Vibonese

Reggina Pompei

S. Agata Locri 1909

Scafatese Siracusa

USD Ragusa Sancataldese

