RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: È GIÀ TEMPO DI BILANCI!

Con i risultati Serie D siamo pronti a vivere un’altra entusiasmante domenica, oggi 1 dicembre vanno in scena le tantissime partite di un campionato che assegna una sola promozione per ognuno dei nove gironi e per questo è ancora più entusiasmante, dobbiamo inoltre ricordare che non sono sempre le stesse le squadre che compongono i raggruppamenti che sono infatti da 18 o 20, ragion per cui oggi si è in campo per la 14^ o la 16^ giornata a seconda appunto di quale sia il girone di competenza, si inizia alle ore 14:30 e c’è tanta carne al fuoco ma per il momento possiamo ad esempio parlare del girone A, che vede la presenza di un Città di Varese che è tra le società nobili anche nel passato recente, e che forse dopo qualche stagione di magra potrebbe andare a prendersi la promozione.

La partita forse determinante arriverà la prossima settimana, perché al Franco Ossola arriverà il Bra: la capolista ha 6 punti di vantaggio e oggi ospita l’Imperia, che ha fatto un solo punto nelle ultime due partite ed è tornato in zona playout, ma aveva vinto le due gare precedenti. Il Città di Varese deve provare a mantenere invariate le distanze: ha due vittorie consecutive di cui l’ultima maturata al 96’, sfida in trasferta un Chisola in corsa per i playoff e alle sue spalle ha le competitive Vado e NovaRomentin ad un solo punto, ma è ghiotta l’occasione di rifarsi sotto vincendo la sfida diretta. Bisognerà aspettare ma già oggi i risultati Serie D forniranno ovviamente degli spunti molto interessanti, e allora andiamo a leggere insieme l’elenco delle partite di oggi.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: LE PARTITE DI OGGI

GIRONE A

Bra Imperia

Cairese Albenga

Chieri Ligorna

Chisola Città di Varese

Derthona Fossano

Gozzano Vogherese

Lavagnese Borgaro

NovaRomentin Sanremese

Oltrepò Saluzzo

Vado Asti

GIRONE B

Breno Casatese

Chievo Castellanzese

Desenzano Crema

Fanfulla Arconatese

Folgore Caratese Club Milano

Pro Palazzolo Sondrio

Pro Sesto Ospitaletto

Sangiuliano City Magenta

Sant’Angelo Ciliverghe Mazzano

Varesina Vigasio

GIRONE C

Campodarsego Brusaporto

Caravaggio Brian Lignano

Chions Dolomiti Bellunesi

Ciserano-Bergamo Luparense

Cjarlins Muzane Adriese

Este Portogruaro

Lavis Bassano

Mestre Real Calepina

Montecchio Maggiore Treviso

Villa Valle Calvi Noale

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Prato

Corticella Tuttocuoio

Fiorenzuola Ravenna

Forlì Piacenza

San Marino Calcio Sammaurese

Progresso Lentigione

Tau Sasso Marconi

United Riccione Imolese

Zenith Prato Pistoiese

GIRONE E

Fezzanese San Donato

Figline Orvietana

Flaminia Livorno

Follonica Gavorrano Siena

Fulgens Foligno Ghiviborgo

Sangiovannese Seravezza Pozzi

Terranuova Traiana Poggibonsi

Trestina Montevarchi

GIRONE F

Atletico Ascoli Vigor Senigallia

Civitanovese Sora

Fermana Termoli

Fossombrone Avezzano

L’Aquila Isernia

Recanatese Chieti

Roma City Castelfidardo

Notaresco Ancona

Sambenedettese Teramo

GIRONE G

Atletico Lodigiani Cynthialbalonga

Cassino Latte Dolce

Guidonia Ilvamaddalena

Olbia Terracina

Paganese Sarnese

Puteolana Anzio

Real Monterotondo Atletico Uri

Sarrabus Ogliastra Savoia

Trastevere Gelbison

GIRONE H

Acerrana Manfredonia

Brindisi Nocerina

Città di Fasano Angri

Costa d’Amalfi Ischia

Gravina Fidelis Andria

Martina Ugento

Palmese Nardò

Virtus Francavilla Matera

Casarano Francavilla

GIRONE I

Castrumfavara Scafatese

Locri Ragusa

Nissa Reggina

Paternò Licata

Pompei S. Agata

Sambiase Acireale

Sancataldese Igea Virtus

Siracusa Akragas

Vibonese Enna

