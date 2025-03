RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Pronti ad una appassionante domenica in compagnia dei risultati Serie D: abbiamo citato due gironi in cui la corsa alla promozione è tutta da definire, ma ce ne sono altri intriganti. Come non parlare ad esempio di Forlì Ravenna che può decidere il girone D? La capolista è in casa, arriva da ben sette vittorie consecutive e ha due punti di vantaggio, dunque potrebbe anche non avere la necessità di ribaltare lo 0-2 con cui era caduto a Ravenna all’inizio di novembre, una vittoria oggi sarebbe quantomeno impattante sull’esito finale di un girone D nel quale era in corsa anche il Tau, che poi non ha tenuto il ritmo delle due romagnole e ora è a 13 punti dalla vetta.

Nel girone G invece la Gelbison ha due punti di vantaggio su Guidonia e Cassino: a dire il vero tutte e tre hanno leggermente rallentato la marcia nelle ultime settimane, resta complicato stabilire chi riuscirà ad avere la meglio nel rush finale così come nel girone H, in cui comanda il Casarano. Qui, attenzione: i pugliesi hanno 2 punti sulla Nocerina e 5 sul Martina e oggi abbiamo la sfida diretta tra le due inseguitrici, la capolista potrebbe trarne beneficio. Rischia il Siracusa nel girone I: appena 3 punti sulla Reggina che però è ospite del Sambiase quarta forza della classifica, la capolista ospita il Castrumfavara. Parola ai campi: per i risultati Serie D si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

SI TORNA A GIOCARE DOPO LA SOSTA!

Sette giornate al termine, i risultati Serie D tornano protagonisti dopo il turno di sosta e domenica 23 marzo, sempre con inizio alle ore 14:30 – ma alcune partite prenderanno il via più tardi – vivremo quella che è la 28^ o 32^ giornata a seconda delle squadre che formano i gironi. Quel che è certo è che in alcuni raggruppamenti la corsa alla promozione è più viva che mai: attenzione oggi al girone B, dove l’Ospitaletto è riuscito a scialacquare un vantaggio anche enorme sulla concorrenza e questo pomeriggio va in Brianza a sfidare la Folgore Caratese, che si è portata a -3 e dunque sogna l’aggancio al primo posto.

Non solo, perché all’andata è finita 1-1: con una vittoria la squadra brianzola sarebbe in testa alla classifica, l’Ospitaletto è al comando ininterrottamente dalla fine di novembre e dunque si tratterebbe di un esito incredibile per gli arancioni, che devono solo incolpare loro stessi per aver vinto solo una delle ultime sette partite, nelle quali hanno ottenuto la miseria di 6 punti contro gli 11 degli avversari, che a dire il vero già due domeniche fa hanno sprecato una grande chance perdendo in casa contro il Desenzano. A proposito: nei risultati Serie D occhio alla Pro Palazzolo, terza a -4 e già capace di vincere 5-1 qui a Carate.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: IL SOGNO DELLA DOLOMITI

Nei risultati Serie D c’è poi una squadra che sogna in grande, ed è la Dolomiti Bellunesi: la formazione veneta è riuscita a sovvertire il pronostico che voleva il Treviso grande favorito per la promozione, con grande pazienza e carattere ha scalato la classifica fino a prendersi il primo posto e nell’ultimo turno, pur guadagnando un solo punto, si è portato a +4 sulla grande rivale. La storica promozione in Serie C è quindi alla portata della Dolomiti Bellunesi, che oggi gioca sul campo del Montecchio Maggiore: squadra che si trova in zona playout, impegno abbordabile ma naturalmente occhio a non tirare la corda.

Il Treviso dal canto suo è a Caravaggio: scenario del tutto simile ma è lui che adesso deve inseguire, per quanto riguarda la doppia sfida diretta l’andata all’Omobono Tenni è stata vinta 2-1 dal Treviso ma la sfida di ritorno è in programma a metà aprile alla terzultima giornata, ed è quella che chiaramente potrebbe decidere tutto anche se prima i trevigiani dovranno ospitare il Villa Valle in corsa per i playoff nel girone C, mentre la Dolomiti Bellunesi ha un calendario sulla carta più agevole. Vedremo, intanto già oggi la classifica potrebbe essere modificata dai risultati Serie D in arrivo e allora affidiamoci ai campi per scoprire quale sarà lo scenario al termine di questa domenica di grande intensità.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI DOMENICA

GIRONE A

Chieri Imperia

Chisola Ligorna

Derthona Borgaro

Lavagnese Sanremese

NovaRomentin Città di Varese

Oltrepò Cairese

Saluzzo Asti

Vado Fossano

Bra Vogherese

GIRONE B

Arconatese Sondrio

Breno Castellanzese

Chievo Vigasio

Desenzano Club Milano

Fanfulla Pro Sesto

Folgore Caratese Ospitaletto

Pro Palazzolo Magenta

Sant’Angelo Crema

Varesina Ciliverghe Mazzano

GIRONE C

Campodarsego Calvi Noale

Caravaggio Treviso

Ciserano-Bergamo Brusaporto

Cjarlins Muzane Real Calepina

Este Chions

Mestre Luparense

Montecchio Maggiore Dolomiti Bellunesi

Villa Valle Brian Lignano

Lavis Adriese

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Sammaurese

Corticella Fiorenzuola

Forlì Ravenna

Imolese Sasso Marconi

Piacenza Pistoiese

San Marino Calcio Tuttocuoio

Tau Progresso

Zenith Prato Lentigione

United Riccione Prato

GIRONE E

Fezzanese Ostia Mare

Figline Ghiviborgo

Flaminia Grosseto

Follonica Gavorrano Montevarchi

Fulgens Foligno Siena

Livorno Poggibonsi

Sangiovannese Orvietana

Terranuova Traiana Seravezza Pozzi

Trestina San Donato

GIRONE F

Atletico Ascoli Isernia

Civitanovese Teramo

Fermana Fossombrone

L’Aquila Ancona

Recanatese Vigor Senigallia

Roma City Avezzano

Notaresco Castelfidardo

Termoli Sora

Sambenedettese Chieti

GIRONE G

Anzio Ilvamaddalena

Atletico Lodigiani Terracina

Cassino Atletico Uri

Guidonia Latte Dolce

Olbia Savoia

Paganese Cynthialbalonga

Puteolana Sarrabus Ogliastra

Real Monterotondo Gelbison

Trastevere Sarnese

GIRONE H

Acerrana Francavilla

Brindisi Angri

Casarano Nardò

Città di Fasano Matera

Costa D’Amalfi Virtus Francavilla

Gravina Manfredonia

Ischia Fidelis Andria

Martina Nocerina

Palmese Ugento

GIRONE I

Akragas Licata

Pompei Ragusa

Sancataldese Scafatese

Vibonese Acireale

Paternò Enna

Sambiase Reggina

Siracusa Castrumfavara

Nissa S. Agata

