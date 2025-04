RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI PREPARANO LE PRIME FESTE!

Con i risultati Serie D di domenica 6 aprile potrebbero finalmente arrivare i primi verdetti relativi alle lotte per la promozione: si gioca, ricordiamo, per la 30^ giornata nei gironi da 18 squadre e la 34^ per quelli da 20, siamo dunque a cinque turni dal termine della stagione regolare e abbiamo alcune classifiche che stanno per dare il verdetto sulla squadra che il prossimo anno giocherà in Serie C. Nello specifico: il girone E vede il Livorno, ripresosi dopo due incredibili sconfitte consecutive, al comando con ben 13 punti sulla Fulgens Foligno, dunque agli amaranto basterà vincere sul campo della Terranuova Traiana, che è in zona playout, per festeggiare.

Anche nel girone F è pronta la festa della Sambenedettese, che difende 9 punti sul Teramo: qui a dire il vero non ci sarebbe comunque l’aritmetica perché si deve ancora giocare la sfida diretta (nella prossima giornata) in casa della seconda in classifica, al Riviera delle Palme ha vinto la Sambenedettese per 2-1 e dunque oggi potrebbe arrivare un passo in avanti decisivo, anche se appunto non si potrà parlare ufficialmente di promozione. Negli altri gironi i risultati Serie D devono ancora svelare l’intrigo o comunque non siamo ancora a uno scenario di aritmetica, vedremo però nel dettaglio quello che potrà capitare.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: NEGLI ALTRI GIRONI…

Si gioca dunque tra poco per i risultati Serie D, un altro girone in cui la promozione è solo questione di tempo è il girone A, in cui il Bra sconfitto nell’ultima giornata ha mancato quello che sarebbe stato il match point, perché anche la NovaRomentin ha perso e dunque il vantaggio della capolista è rimasto di 8 punti, a cinque giornate dal termine non arriverà oggi una promozione che comunque appare scontata da tempo. È sicuramente ben messo anche il Siracusa nel girone I, ma i siciliani hanno solo 4 punti di vantaggio sulla Reggina: oggi la prima in classifica rischia perché ospita la Scafatese, terza forza del girone anche se staccatasi a -13 dalla vetta.

Abbiamo un +4 anche nel girone H con il Casarano che si difende dalla Nocerina, mentre certamente il girone G è il più interessante: comanda la Gelbison con 2 punti sul Guidonia, ma in 7 punti ci sono cinque squadre e oggi la capolista fa visita alla Paganese che, quinta in classifica, con una vittoria arriverebbe a -4 riaprendo sostanzialmente tutto, qui davvero già al termine della 30^ giornata potremmo avere uno scenario stravolto con una nuova capolista e ambizioni rilanciate anche da parte di Cassino (che ha perso proprio nel Cilento domenica scorsa) e Sarnese, dunque noi non vediamo l’ora che per i risultati Serie D si cominci a giocare per scoprire davvero quello che succederà questa domenica…

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DEL GIORNO

GIRONE A

Bra Ligorna

Cairese Vogherese

Chieri Città di Varese

Chisola Sanremese

Derthona Asti

Gozzano Imperia

Lavagnese Fossano

NovaRomentin Borgaro

Vado Saluzzo

GIRONE B

Breno Magenta

Chievo Casatese

Desenzano Ciliverghe Mazzano

Fanfulla Ospitaletto

Folgore Caratese Crema

Pro Palazzolo Arconatese

Pro Sesto Club Milano

Sangiuliano City Sondrio

Sant’Angelo Vigasio

Varesina Castellanzese

GIRONE C

Campodarsego Luparense

Caravaggio Calvi Noale

Chions Treviso

Ciserano-Bergamo Real Calepina

Cjarlins Muzane Bassano

Estre Dolomiti Bellunesi

Lavis Portogruaro

Mestre Adriese

Montecchio Maggiore Brian Lignano

Villa Valle Brusaporto

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Progresso

Corticella Lentigione

Fiorenzuola Sammaurese

Forlì Tuttocuoio

San Marino Calcio Pistoiese

Tau Ravenna

United Riccione Sasso Marconi

Zenith Prato Prato

Imolese Piacenza

GIRONE E

Fezzanese Montevarchi

Figline Seravezza Pozzi

Flaminia Ostiamare

Follonica Gavorrano Ghiviborgo

Fulgens Foligno Orvietana

Grosseto San Donato

Sangiovannese Poggibonsi

Terranuova Traiana Livorno

Trestina Siena

GIRONE F

Atletico Ascoli Chieti

Civitanovese Termoli

Fermana Avezzano

Fossombrone Castelfidardo

L’Aquila Vigor Senigallia

Recanatese Teramo

Roma City Ancona

Notaresco Isernia

Sambenedettese Sora

GIRONE G

Cassino Ilvamaddalena

Atletico Lodigiani Sarenese

Guidonia Anzio

Olbia Cynthialbalonga

Paganese Gelbison

Puteolana Savoia

Real Monterotondo Latte Dolce

Sarrabus Ogliastra Terracina

Trastevere Atletico Uri

GIRONE H

Acerrana Fidelis Andria

Brindisi Ugento

Casarano Manfredonia

Città di Fasano Nocerina

Costa D’Amalfi Matera

Gravina Ischia

Martina Nardò

Palmese Francavilla

Virtus Francavilla Angri

GIRONE I

Castrumfavara Igea Virtus

Locri S. Agata

Nissa Acireale

Pompei Reggina

Sambiase Enna

Sancataldese Ragusa

Siracusa Scafatese

Vibonese Licata

