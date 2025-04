RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UN GIOVEDÌ CON NUOVI VERDETTI?

Nuovi verdetti ci attendono nei risultati Serie D: le partite che sono valide per la 36^ o 32^ giornata, a seconda della composizione dei gironi, visto l’arrivo della Pasqua si giocano giovedì 17 aprile, con inizio alle ore 15:00, e potrebbero consegnare altre promozioni dopo una domenica in cui più di una squadra è riuscita a fare il salto di categoria, arrivando tra i professionisti. La prima in ordine cronologico a festeggiare la promozione è stata il Livorno, che nonostante due sconfitte consecutive nelle ultime settimane ha dominato il girone E: i labronici erano già tra le società più attese di questi risultati Serie D, e non hanno fallito l’obiettivo.

Altre promozioni sono diventate aritmetiche, in maniera diversa: Bra e Sambenedettese sono andate in fuga abbastanza presto e hanno portato a termine il percorso, mentre il Forlì è riuscito a vincere il testa a testa con il Ravenna e il Casarano ha fatto lo stesso nei confronti della Nocerina, dunque sono stati decisi anche i gironi A, D, F e G. Questo ci dice che le promozioni che restano da stabilire sono appena quattro, quando mancano tre giornate al termine di questa stagione regolare: vedremo se i risultati Serie D di questo giovedì pomeriggio sanciranno altri verdetti, ci sono tutte le possibilità perché questo accada.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: CHI PUÒ FESTEGGIARE

Con i risultati Serie D andiamo allora a scoprire quali sono le squadre che possono prendersi la promozione: spicca su tutti il girone C, perché si gioca Dolomiti Bellunesi Treviso che è lo scontro al vertice con la capolista che ha 4 punti di vantaggio, le due squadre hanno avuto rendimento identico nelle ultime quattro giornate e ora, con una vittoria, la Dolomiti Bellunesi può coronare il suo sogno ma occhio, il Treviso ha dalla sua la vittoria dell’andata. Nel girone B ha rischiato tantissimo un Ospitaletto in calo, ma ora gli arancioni hanno 5 punti su Pro Palazzolo e Casatese: battere il Club Milano in casa significherebbe arrivare già oggi in Serie C.

Spostandoci a Sud per i risultati Serie D abbiamo un appassionante girone G, nel quale il Guidonia ha sfruttato gli ultimi due pareggi della Gelbison per balzare al comando, ma avendo solo 2 punti di margine non potrà comunque festeggiare oggi, pur se è chiamato al passo decisivo; infine il girone I che praticamente dall’inizio della stagione è comandato dal Siracusa, ma anche qui è tutto aperto perché l’esclusione dell’Akragas ha favorito sensibilmente la Reggina, che ora si trova a -1 nonostante la serie positiva della capolista, che oggi rischia ospitando un Paternò reduce da 8 punti nelle ultime quattro mentre gli amaranto sono impegnati sul campo del Locri, fanalino di coda della classifica.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DEL GIORNO

GIRONE A

Bra Città di Varese

Cairese Imperia

Chieti Sanremese

Chisola Borgaro

Derthona Saluzzo

Gozzano Ligorna

Lavagnese Asti

NovaRomentin Fossano

Oltrepò Vado

GIRONE B

Breno Sondrio

Chievo Magenta

Desenzano Vigasio

Fanfulla Pro Palazzolo

Folgore Caratese Ciliverghe Mazzano

Ospitaletto Club Milano

Pro Sesto Crema

Sangiuliano City Arconatese

Sant’Angelo Castellanzese

Varesina Casatese

GIRONE C

Bassano Mestre (da completare)

Campodarsego Real Calepina

Caravaggio Brusaporto

Chions Brian Lignano

Ciserano-Bergamo Adriese

Cjarlins Muzane Portogruaro

Dolomiti Bellunesi Treviso

Este Lavis

Montecchio Maggiore Calvi Noale

Villa Valle Luparense

GIRONE D

Cittadella Vis Modena Ravenna

Corticella Prato

Fiorenzuola Lentigione

Forlì Pistoiese

San Marino Calcio Imolese

Progresso Sammaurese

Tau Tuttocuoio

United Riccione Piacenza

Zenith Prato Sasso Marconi

GIRONE E

Fezzanese Siena

Figline Poggibonsi

Flaminia Terranuova Traiana

Follonica Gavorrano Orvietana

Fulgens Folingo Seravezza Pozzi

Grosseto Montevarchi

Ostiamare San Donato

Sangiovannese Livorno

Trestina Ghiviborgo

GIRONE F

Atletico Ascoli Teramo

Avezzano Castelfidardo

Fermana Civitanovese

Fossombrone Ancona

L’Aquila Chieti

Recanatese Sora

Roma City Isernia

Notaresco Vigor Senigallia

Sambenedettese Termoli

GIRONE G

Atletico Lodigiani Gelbison

Cassino Anzio

Olbia Sarenese

Paganese Atletico Uri

Puteolana Guidonia

Real Monterotondo Ilvamaddalena

Sarrabus Ogliastra Cynthialbalonga

Savoia Terracina

Trastevere Latte Dolce

GIRONE H

Acerrana Ischia

Brindisi Nardò

Casarano Fidelis Andria

Città di Fasano Ugento

Costa D’Amalfi Gravina

Martina Francavilla

Matera Angri

Palmese Manfredonia

Virtus Francavilla Nocerina

GIRONE I

Castrumfavara Ragusa

Locri Reggina

Nissa Enna

Pompei Acireale

Sambiase Licata

Sancataldese S. Agata

Scafatese Igea Virtus

Siracusa Paternò

