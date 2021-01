Risultati Serie D/ Classifiche e live score dei gironi, oggi 6 gennaio 2021

RISULTATI SERIE D: SI TORNA IN CAMPO

Dopo una meritatissima sosta per le ultime festività, ecco che il quarto campionato nazionale torna in campo, oggi 6 gennaio 2021: la giornata dell’Epifania sarà dunque dedicata ai risultati della serie D, che scende dunque in campo a ranghi completi o quasi. Da programmazione ufficiale saranno infatti in campo tutti e 9 i gironi in cui è diviso il 4^ campionato italiano: per la precisione i gruppi A e C per la 12^ giornata e gli altri per il 10^ turno e per tutti il fischio d’inizio sarà alle ore 14.30. In vista dunque di una gran giornata per il campionato dilettanti, pure urge fare qualche precisazione: come ormai accade da mesi, anche per questo turno di campionato, non tutti i club saranno pronti in campo, ma molti hanno chiesto il rinvio del proprio incontro, dati gli alti numeri registrati per coronavirus all’interno dello spogliatoio. Anche oggi dunque per i risultati della Serie D non avremo il quadro completo, mentre vedremo ancor più ingrossarsi il programma dei recuperi (i quali ancora molti non sono stati neppure fissati in calendario).

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Parlando dunque del rischio che pure oggi non tutte le squadre riescano a scendere in campo, ostacolate dai sempre alti numeri di contagiati al Covid 19 che si registrano ormai da mesi, ci pare importante notare che con oggi, 6 gennaio, disputeremo solo nella che è la 10^ o 12^ giornata del campionato, sulle 38 o 34 previste a conclusione della stagione regolare. A conti fatti, tra partenza ritardata, rinvii (tra maltempo e coronavirus) e recuperi, siamo ad appena un quarto della stagione del 4^ campionato italiano: e con l’avvento dell’anno nuovo saremmo almeno dovuti essere a metà del cammino. Capiamo dunque subito che per quanto riguarda il calcio dilettantistico, il contesto è quanto mai difficile e il futuro ancora quanto mai fumoso. La Lega dilettanti è già intervenuta provando a dare spazio extra ai recuperi (che pure sono ancora tanti) e riformando il calendario, allargando le griglie, ma l’impressione è che questo potrebbe ancora non bastare. Difficile però dire che cosa ci attenderà: per il momento godiamoci lo spettacolo che la Serie D ci offrirà oggi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Borgosesia-Castellanzese

Bra-Gozzano

Caronnese-Casale

Chieri-Saluzzo

Città di Varese-Arconatese

Folgore Caratese-Fossano

Derthona-Lavagnese

Imperia-Vado

P.D.H.A.E.-Legnano

Sestri Levante-Sanremese

CLASSIFICA

Bra 25

PDHAE 23

Gozzano 22

Caronnese 18

Derthona, Sanremese, Sestri levante 17

Legnano 15

Chieri, Imperia, Lavagnese 14

Saluzzo 13

Castellanzese 12

Folgore Caratese 11

Casale 9

Vado,Borgosesia 8

Arconatese 6

Città di Varese, Fossano 5

GIRONE B

Breno-Real Calepina

Caravaggio-Seregno

Crema-Calvina

Fanfulla-Ciserano-Bergamo

NibionnOggiono-Scanzorosciate

Ponte San Pietro-Franciacorta

Sona-USD Casatese

Tritium-Villa Alme

Vis Nova Giussano-Brusaporto

CLASSIFICA

Casatese, Crema, Real Calepina, Seregno 18

Fanfulla 16

Franciacorta, Brusaporto 14

NibionOggiono 13

Villa Alme, Calvina 12

Sona, Ciserano Bergamo 11

Caravaggio 10

Vis Nova Giussano 7

Ponte San Pietro, Bereno 6

Tritium, Scanzorosciate 5

GIRONE C

Adriese-Belluno

Bolzano-Este

Caldiero Terme-Trento

Campodarsego-Delta Porto Tolle

Cartigliano-Ambrosiana

Chions-Cjarlins Muzane

Luparense-Union Clodiense

Manzanese-Feltre

Mestre-ArzignanoChiampo

Montebelluna-San Giorgio-Sedico

CLASSIFICA

Trento, Manzanese, Union Clodiense 20

Belluno, Delta Porto Tolle 19

Luparense, Cjarlins Muzane, Mestre 17

Este, Montebelluna, Caldiero 16

Bolzano 15

Adriese 13

ArzignanoChiampo, Cartigliano 12

Feltre 9

Ambrosiana 7

San Giorgio Sedico, Campodarsego 5

Chions 4

GIRONE D

Correggese-Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgo-Forlì

Lentigione-G.S. Bagnolese

Mezzolara-Pro Livorno

Real Forte Querceta-Marignanese

Rimini-Fiorenzuola

Sammaurese-Corticella

Sasso Marconi-Prato

SCD Progresso-Aglianese Calcio

CLASSIFICA

Aglianese 21

Fiorenzuola 17

Pro Livorno, Lentigione 16

Prato 15

Rimini 14

Correggese 13

Mezzolara 12

Progresso, Real Forte Querceta 11

Bagnolese 10

Seravezza Pozzi, Marignanese, Sammuaurese, Sasso Marconi 7

Forlì, Ghivizzano Borgo 6

Corticella 1

GIRONE E

Cannara-Flaminia

Follonica Gavorrano-Sinalunghese

Grassina-Tiferno Lerchi

Lornano Badesse-Siena

Montespaccato-Ostia Mare

Montevarchi Calcio-Trastevere Calcio

San Donato-Pianese

Scandicci-Sangiovannese

Trestina-Foligno

CLASSIFICA

Siena, Cannara 16

Tratevere, Tiferno Lerchi 15

Follonica Gavorrano, Foligno 14

Flaminia 13

Sangiovannese 12

Lornano Badesse, Trestina 11

Ostia Mare 10

Sinalunghese, Montevarchi, Montespaccato, Grassina 9

Pianese 8

San Donato 6

Scandicci 4

GIRONE F

Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano

Giulianova-Fiuggi

Porto Sant’Elpidio-Agnonese

Recanatese-Aprilia

Rieti-Pineto Calcio

Notaresco-Matese

Tolentino-Montegiorgio

Vastese-Campobasso

Vastogirardi-Castelfidardo

CLASSIFICA

Campobasso 19

Castelnuovo Vomano 18

Notaresco 17

Pineto 15

Recanatese, Cynthialbalonga 14

Vastogirardi

Tolentino, Fiuggi, Montegiorgio, Rieti 11

Castelfidardo, Aprilia 9

Vastese 8

Matese 7

Giulianova 4

Agnonese, Porto Sant’Elpidio 2

GIRONE G

Arzachena-Vis Artena

Calcio Giugliano-Savoia

Gladiator-Lanusei Calcio

Insieme Formia-Monterosi FC

Latte Dolce-Cassino

Muravera-Latina

Nocerina-Carbonia

Nuova Florida-Torres

SS Nola 1925-Afragolese

CLASSIFICA

Monterosi 23

Latina 21

Muravera 18

Vis Artena 16

Savoia 14

Carbonia, Insieme Formia, Nocerina, Cassino 13

Afragolese, Gladiator 10

Latte Dolce 9

Lanuesei 8

Arzachena, Calcio Giugliano 7

Nuova Florida 5

Nola 3

Torres 2

GIRONE H

Altamura-Real Aversa

Audace Cerignola-Sorrento

Bitonto-Picerno

Fidelis Andria-Gravina

Francavilla-Brindisi

Lavello-Puteolana

Molfetta Calcio-Casarano

Portici-Nardo

Taranto-Città di Fasano

CLASSIFICA

Sorrento, Casarano, Taranto 18

Lavello 16

Picerno 15

Altamura 14

Nardò 13

Brindisi, Francavilla, Fidelis Andria 12

Audace Cerignola, Bitonto 11

Real Aversa, Molfetta 10

Gravina 8

Portici 7

Puteolana, Città di Fasano 5

GIRONE I

ACR Messina-Paternò

AS Acireale-Rotonda

Biancavilla-FC Messina

Cittanovese-Gelbison Cilento

Licata-Santa Maria Cilento

Marina di Ragusa-Castrovillari

Rende-Dattilo

S. Agata-Roccella

Troina-San Luca

CLASSIFICA

Acireale 19

ACR Messina 18

FC Messina, San Luca 17

Santa Maria Cilento, Licata 15

Biancavilla 14

Paternò, Cittanovese, Gelbison Cilento 13

Castrovillari 12

Rotonda 11

Dattilo 10

S Agata 9

Roccella 7

Marina di Ragusa 5

Troina 4

Rende 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA