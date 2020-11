Risultati Serie D/ Classifiche gironi: live score dei recuperi (15 novembre)

RISULTATI SERIE D: SPAZIO AI RECUPERI

Sono riflettori puntati su un’altra domenica tutta dedicata ai risultati della Serie D: il quarto campionato italiano torna dunque in campo anche oggi, 15 novembre 2020 siamo pure ancora per dare spazio ai recuperi dei precedenti turni. Prosegue dunque il lavoro di “smaltimento” di un gran numero di incontri per i nove gironi, che nelle ultime settimane sono saltati per ragioni legate alla pandemia da coronavirus, che come abbiamo già detto, ha colpito gravemente il cacio italiano dilettantistico. E che purtroppo continua a fare male. Come gli appassionati ben sono, negli ultimi giorni la Lega ha dovuto annunciare un gran numero di rinvii (alcuni anche a data da destinarsi) per i recuperi precedentemente segnati in calendario, dopo il riscontro di nuove positività all’interno del gruppo quadra di parecchie società o per decorrenza dei termini di isolamento imposti dalle Asl locali. Lo abbiamo poi visto anche domenica scorsa che pur con un programma molto ristretto di incontri, alla fine sono state disputate solo due partite. Chiaramente speriamo che tre situazione non si verifichi anche oggi: nel frattempo andiamo a vedere quali saranno i match, e dunque i risultati, di Serie D che occorreranno oggi.

RISULTATI SERIE D: LE SFIDE IN PROGRAMMA

Per questa domenica 15 novembre 2020, dedicata ai risultati della Serie D, ecco che dobbiamo subito ricordare agli appassionati che le sfide messi in programma saranno dei recuperi per la 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ giornata, validi per tutti i nove gironi in cui è suddiviso il quarto campionato italiano: come al solito il fischio d’inizio su tutti i campi sarà alle ore 14.30. Sarà dunque a sull’ora che daremo il via alle sfide Imperia-Varese, Saluzzo-Sanremese e Lavagnese-Legnano per il girone A, come alla sfida del girone B tra Caravaggio e Crema: alla stessa ora poi da programma sarà la volta di Chions-Manzanese e Cartigliano-Adriese per il girone C. Nel calendario alle ore 14.30 sarà anche il via alle sfide Real Forte Querceta-Lentigione e Seravezza-Fiorenzuola per il girone D, mentre per il gruppo E sarà la volta di Pianese-Montespaccato e Flaminia-Siena. La programmazione di questa domenica dedicata ai recuperi poi prosegue con l’incontro Matese-Aprilia del girone F e le sfide del gruppo G Carbonia-Gladiator, vis Artena-Sassari, e Monterosi-Nuova Florida: a chiusura ecco poi le partite del girone H Casarano-Taranto e Cerignola-Portici e gli incontri Gelbison-Città S Agata e Roccella-Troina del gruppo I.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Ore 14.30 Imperia-Città di Varese

Ore 14.30 Lavagnese-Legnano

Ore 14.30 Saluzzo-Sanremese

CLASSIFICA

Bra, PDHAE 13

Sanremese, Gozzano 12

HSL Dertona 10

Borgosesia, Castellanzese, Chieri 8

Saluzzo, Lavagnese 7

Arconatese, Caronnese, Folgore Caratese, Sestri Levante, Legnano, Imperia 6

Vado 4

Fossano 3

Casale 1

Città di Varese 0

GIRONE B

Ore 14.30 Caravaggio-Crema

CLASSIFICA

Real Calepina 12

Casatese, Franciacorta 11

Crema, Fanfulla, Villa Alme 10

Seregno, NibionnOggiono 9

Caravaggio, Brusaporto 7

Scanzorosciate, Calvina 5

Sona, Ciserano, Vis Nova Giussano 4

Tritium, Breno 3

Ponte San Pietro 1

GIRONE C

Ore 14.30 Cartigliano-Adriese

Ore 14.30 Chions-Manzanese

CLASSIFICA

Delta Porto Tolle 18

Mestre, Trento 14

Montebelluna, Luparense, Bolzano, Caldiero Terme 13

Este 12

Union Clodiense, Cjarlin Muzane 11

Belluno 9

Adriese, Manzanese 8

Feltre, Cartigliano 6

San Giorgio, Ambrosiana 5

Chions 3

ArzignanoChiampo 2

GIRONE D

Ore 14.30 Real Forte Querceta-Lentigione

Ore 14.30 Seravezza-Fiorenzuola

CLASSIFICA

Prato 10

Aglianese 9

Lentigione, Rimini, Mezzolara, SDC Progresso 8

Real Forte Querceta, Correggese, Fiorenzuola 7

Bagnolese, Pro Livorno, Forli 6

Seravezza Pozzi, Sasso Marconi 4

Marignanese, Sammaurese 3

Ghivizzano Borgo 2

Corticella 1

GIRONE E

Ore 14.30 Pianese-Montespaccato

Ore 14.30 Flaminia-Siena

CLASSIFICA

Trastevere, Cannara 12

Montevarchi 9

Foligno 8

Flaminia, Sangiovannese, Follonica Gavorrano 7

Montespaccato, Siena, San Donato 6

Pianese, Lornano Badesse, Trestina, Sinalunghese, Tiferno Lerchi 5

Grassina 3

Ostia Mare 1

Scandicci 0

GIRONE F

Ore 14.30 Matese-Aprilia

CLASSIFICA

Campobasso 13

Castelnuovo Vomano 12

Notaresco, Recanatese 11

Tolentino 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo, Pineto, Fiuggi 8

Cynthialbalonga, Montegiorgio 7

Vastese 4

Matese 3

Giulianova, Rieti, Porto Sant’Elpidio 2

Aprilia, Agnonese 1

GIRONE G

Ore 14.30 Carbonia-Gladiator

Ore 14.30 Vis Artena-Sassari Latte Dolce

Ore 14.30 Monterosi-Nuova Florida

CLASSIFICA

Savoia 13

Latina 12

Insieme Formia, Monterosi 10

Muravera 8

Afragolese, Nocerina, Cassino 7

Vis Artena, Arzachena 6

Lanusei, Carbonia 5

Latte dolce, Calcio Giugliano 3

Nuova Florida 2

Gladiator, Nola 1

Torres 0

GIRONE H

Ore 14.30 Casarano-Taranto

Ore 14.30 Cerignola-Portici

CLASSIFICA

Sorrento 16

Brindisi, Picerno 11

Casarano, Francavilla 10

Lavello 8

Altamura, Taranto, Fidelis Andria, Molfetta, Bitonto 7

Città di Fasano, Portici 4

Gravina, Real Aversa, Nardò, Puteolana 3

Audace Cerignola 2

GIRONE I

Ore 14.30 Gelbison-Città S Agata

Ore 14.30 Roccella-Troina

CLASSIFICA

Cittanovese, Acireale, Fc Messina 13

Biancavilla 12

Santa Maria Cilento 11

San Luca 10

Licata 9

ACR Messina, Castrovillari 8

Dattilo, Paternò 7

Sant’Agata 6

Rotonda 5

Gelbison Cilento, Troina 4

Marina di Ragusa 3

Rende 2

Roccella 0



