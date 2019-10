Risultati Serie D, Classifiche/ Live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H e I

Anche in questa domenica 27 ottobre 2019 i risultati di Serie D tornano protagonisti: ci avviciniamo infatti a un’altra giornata della stagione regolare densa di match spettacolari e dove verranno messi in palio i classici tre punti, che faranno ben gola a molti. Dopo tutto siamo ormai ampiamente nel vivo del Campionato 2019-2020 della lega dei dilettanti, anche se anche oggi non tutti i gruppi vivranno il medesimo turno. Come è noto i gironi sono su divisione geografica e dato il loro numero non omogeneo è naturale attuare un certo aggiustamento del calendario man mano che si prosegue. Non va poi dimenticato che nel frattempo anima i campi dei dilettanti anche la Coppa Italia di Serie D, che giusto in settimana ha chiuso il suo tabellone dei sedicesimi di finale. In attesa di dare la parola ai campi per i risultati di Serie D, sui quali il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 14.30, andiamo allora a vedere chi saranno i club da tenere d’occhio, aiutandoci con le classifiche dei nove gironi del campionato.

RISULTATI SERIE D: LE BIG DA TENERE D’OCCHIO

Partendo quindi dal girone A, per i risultati di Serie D di questa domenica, certo dobbiamo fissare i riflettori sul Prato, che con la Fezzanese condivide la vetta della classifica con ben 16 punti a testa e che pure dovranno entrambi fare attenzione a un agguerrito Chieri, a podio. Per il girone B invece il riferimento è certo la Pro Sesto che però con 22 punti non ha alle spalle una distane considerevole dal primo rivale il Seregno a quota 20 punti: simile situazione la riscontriamo nel gruppo C con il Cartigliano al primo gradino del podio, ma con un solo punto di vantaggio dal primo rivale, il Campodarsego. Per il gruppo D ecco che i riflettori sono tutti puntati sul Mantova, nobile decaduta e oggi in campo contro il Crema alle ore 14.30, mentre nel girone E la protagonista è certo l’Albalonga, leader con 18 punti ottenuti in 8 giornate disputate. Per il gruppo F vediamo che la prima posizione in classifica è affare del Notaresco e della Recanatese, in avanti con 21 punti e ben 7 lunghezze di distacco ai primi rivali. Nel girone G invece per i risultati di Serie dobbiamo tre d’occhio il Latte Dolce, che finora ha appena rimediato un solo KO in 8 giornate: è invece il Bitonto il protagonista del girone H, che oggi sarà poi in campo alle ore 14.30 con il Brindisi, e che ha ampiamente superato il Foggia, fermo ora alla quarta piazza. Nel gruppo I del quarto campionato italiano infine dobbiamo ovviamente tenere d’occhio il Palermo, che grazie anche al successo col Licata è leader indiscusso della classifica, a pieni punti.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

14:30 Borgosesia-Prato

14:30 Casale-Sanremese

14:30 Fezzanese-Chieri

14:30 Ghivizzano Borgo-Ligorna

14:30 Lavagnese-Caronnese

14:30 Lucchese-Fossano

14:30 Real Forte Querceta-Savona

14:30 Vado-Verbania

CLASSIFICA SERIE D

1. Prato 8 5 1 2 17:8 16 2. Fezzanese 8 5 1 2 10:6 16 3. Chieri 8 4 3 1 16:9 15 4. Fossano 8 4 2 2 13:7 14 5. Ghivizzano Borgo 8 4 1 3 14:11 13 6. Sanremese 7 3 3 1 9:5 12 7. Casale 8 3 3 2 9:9 12 8. Real Forte Querceta 8 3 3 2 9:9 12 9. Caronnese 7 3 2 2 12:10 11 10. Borgosesia 7 2 4 1 10:10 10 11. Seravezza Pozzi 8 2 4 2 6:8 10 12. Ligorna 8 2 3 3 8:11 9 13. Lucchese 8 1 5 2 7:8 8 14. Savona 7 2 2 3 9:9 8 15. Lavagnese 8 1 3 4 10:14 6 16. Vado 8 1 3 4 8:15 6 17. Verbania 7 1 1 5 3:15 4 18. Bra 7 1 0 6 5:11 3

GIRONE B

14:30 Brusaporto-Arconatese

14:30 Folgore Caratese-Pro Sesto

14:30 Inveruno-Caravaggio

14:30 Legnano-Seregno

14:30 Levico Terme-Pontisola

14:30Milano City- Scanzorosciate

CLASSIFICA SERIE D

1. Pro Sesto 9 7 1 1 18:9 22 2. Seregno 9 6 2 1 16:4 20 3. Folgore Caratese 9 5 3 1 12:8 18 4. Scanzorosciate 9 5 2 2 9:5 17 5. Tritium 9 4 4 1 18:13 16 6. NibionnOggiono 9 4 3 2 14:5 15 7. Sondrio 9 4 3 2 12:8 15 8. Brusaporto 9 4 2 3 7:6 14 9. Arconatese 9 4 2 3 13:13 14 10. Legnano 9 3 4 2 13:11 13 11. Virtus Bergamo 9 3 4 2 13:12 13 12. Pontisola 9 2 4 3 12:13 10 13. Caravaggio 9 2 4 3 13:15 10 14. Villa Alme 9 2 3 4 9:15 9 15. Inveruno 9 2 2 5 15:20 8 16. Castellanzese 9 2 1 6 10:17 7 17. Bolzano 9 1 3 5 6:11 6 18. Levico Terme 9 1 3 5 11:20 6 19. Milano City 9 0 5 4 4:11 4 20. USD Dro 9 1 1 7 5:14 4

GIRONE C

14:30 Ambrosiana-Adriese

14:30 Cjarlins Muzane-Cartigliano

14:30 Delta Rovigo-Caldiero Terme

14:30 Este-Villafranca

14:30 Luparense-Belluno

14:30 Tamai-Chions

14:30 Union Clodiense-Campodarsego

14:30 Vigasio-Montebelluna

CLASSIFICA SERIE D

1. Cartigliano 9 6 2 1 16:7 20 2. Campodarsego 9 5 4 0 16:9 19 3. Adriese 9 5 3 1 20:9 18 4. Caldiero Terme 9 5 2 2 8:7 17 5. Luparense 9 4 4 1 21:14 16 6. Union Clodiense 9 3 5 1 17:10 14 7. Cjarlins Muzane 9 4 1 4 14:18 13 8. Legnago Salus 9 3 4 2 11:11 13 9. Este 9 3 4 2 10:9 13 10. Ambrosiana 9 4 1 4 13:12 13 11. Belluno 9 3 3 3 12:10 12 12. Feltre 9 2 5 2 13:14 11 13. Mestre 9 3 2 4 13:13 11 14. Chions 9 3 2 4 15:13 11 15. Delta Rovigo 9 2 4 3 11:15 10 16. Vigasio 9 3 1 5 8:13 10 17. Villafranca 9 2 3 4 8:9 9 18. Montebelluna 9 0 6 3 5:11 6 19. Tamai 9 0 3 6 9:18 3 20. San Luigi 9 0 1 8 10:28 1

GIRONE D

14:30 Alfonsine-Vigor Carpaneto

14:30 Breno-Calvina

14:30 Ciliverghe Mazzano-Sammaurese

14:30 Correggese-Forlì

14:30 Crema-Mantova

14:30 Fiorenzuola-Fanfulla

14:30 Mezzolara-Franciacorta

14:30 Savignanese-Lentigione

14:30 SCD Progresso-Sasso Marconi

CLASSIFICA SERIE D

1. Mantova 8 7 1 0 28:10 22 2. Fiorenzuola 8 6 2 0 13:4 20 3. Correggese 8 5 2 1 17:10 17 4. Mezzolara 8 5 1 2 13:9 16 5. Lentigione 8 4 1 3 14:12 13 6. Breno 8 4 1 3 18:10 13 7. Crema 8 4 1 3 10:11 13 8. Fanfulla 8 3 3 2 11:10 12 9. SCD Progresso 8 3 2 3 8:11 11 10. Franciacorta 8 2 4 2 15:15 10 11. Forlì 8 2 3 3 9:11 9 12. Alfonsine 8 2 3 3 5:12 9 13. Ciliverghe Mazzano 8 2 2 4 11:13 8 14. Savignanese 8 1 3 4 9:14 6 15. Sasso Marconi 8 1 3 4 9:15 6 16. Sammaurese 8 1 2 5 10:18 5 17. Vigor Carpaneto 8 0 4 4 8:14 4 18. Calvina 8 1 0 7 6:15 3

GIRONE E

14:30 Albalonga-Tuttocuoio

14:30 Bastia-San Donato

14:30 Cannara-Foligno

14:30 Flaminia-Pomezia

14:30 Follonica Gavorrano-Montevarchi Calcio

14:30 Grassina-Aglianese Calcio

14:30 Monterosi FC-Trestina

14:30 Sangiovannese-Ponsacco

14:30 Scandicci-Grosseto

CLASSIFICA SERIE D

1. Albalonga 8 5 3 0 13:7 18 2. Monterosi FC 8 5 2 1 10:4 17 3. Grosseto 8 4 3 1 10:8 15 4. Scandicci 8 4 2 2 18:9 14 5. Sangiovannese 8 4 2 2 7:9 14 6. Foligno 8 4 1 3 12:6 13 7. Aglianese Calcio 8 3 3 2 13:7 12 8. Trestina 8 3 2 3 11:10 11 9. Ponsacco 8 3 2 3 10:7 11 10. San Donato 8 2 3 3 10:11 9 11. Grassina 8 2 3 3 9:12 9 12. Follonica Gavorrano 8 2 3 3 10:12 9 13. Pomezia 8 2 2 4 7:11 8 14. Flaminia 8 1 5 2 7:8 8 15. Bastia 8 2 2 4 6:13 8 16. Cannara 8 1 5 2 11:13 8 17. Montevarchi Calcio 8 2 1 5 6:12 7 18. Tuttocuoio 8 0 2 6 4:15 2

GIRONE F

14:30 Agnonese-Campobasso

14:30 ASD Pineto Calcio-Avezzano

14:30 Cattolica-Fiuggi

14:30 Giulianova-Chieti

14:30 Matelica-Vastogirardi

14:30 Montegiorgio-Sangiustese

14:30 Recanatese-US Tolentino

14:30 Vastese-S. N. Notaresco

CLASSIFICA SERIE D

1. S. N. Notaresco 8 7 0 1 18:10 21 2. Recanatese 8 7 0 1 16:9 21 3. ASD Pineto Calcio 8 4 2 2 9:7 14 4. Montegiorgio 8 4 2 2 9:8 14 5. Vastogirardi 8 3 4 1 16:12 13 6. Porto Sant’Elpidio 8 4 1 3 16:12 13 7. Matelica 8 3 3 2 13:7 12 8. Agnonese 8 3 3 2 13:12 12 9. Vastese 8 3 2 3 14:12 11 10. Chieti 8 2 4 2 10:12 10 11. Sangiustese 8 2 3 3 16:15 9 12. Giulianova 8 2 3 3 11:19 9 13. Fiuggi 8 2 2 4 12:11 8 14. Campobasso 8 2 2 4 6:9 8 15. Avezzano 8 2 2 4 6:11 8 16. US Tolentino 8 1 4 3 8:11 7 17. Cattolica 8 0 3 5 9:17 3 18. Jesina 8 0 2 6 6:14 2

GIRONE G

14:30 Cassino-Ladispoli

14:30 Citta di Anagni-Trastevere Calcio

14:30 Lanusei Calcio-Aprilia

14:30 Latina-Torres

14:30 Latte Dolce-Turris

14:30 Muravera-Arzachena

14:30 Ostia Mare-Budoni

14:30 Portici 1906-Nuova Florida

14:30 Tor Sapienza-Vis Artena

CLASSIFICA SERIE D

1. Latte Dolce 8 7 0 1 16:6 21 2. Turris 8 6 2 0 23:6 20 3. Ostia Mare 8 5 2 1 12:6 17 4. Aprilia 8 5 1 2 12:8 16 5. Trastevere Calcio 8 5 0 3 14:11 15 6. Torres 8 3 4 1 14:8 13 7. Cassino 8 3 3 2 13:12 12 8. Latina 8 3 3 2 13:12 12 9. Nuova Florida 8 3 1 4 7:12 10 10. Vis Artena 8 3 0 5 7:14 9 11. Tor Sapienza 8 2 3 3 11:19 9 12. Muravera 8 2 2 4 9:12 8 13. Portici 1906 8 2 1 5 10:13 7 14. Budoni 8 2 1 5 8:12 7 15. Arzachena 8 1 4 3 7:10 7 16. Lanusei Calcio 8 1 4 3 6:10 7 17. Citta di Anagni 8 1 3 4 12:17 6 18. Ladispoli 8 1 0 7 8:14 3

GIRONE H

14:30 A.C.D. Nardo-Foggia

14:30 Audace Cerignola-Gelbison Cilento

14:30 Casarano-Altamura

14:30 Nocerina-Francavilla

14:30 Taranto-Gladiator

14:30 Val D’agri-Sorrento

15:00 Citta di Fasano-Andria

15:30 Brindisi-Bitonto

15:30 Gravina-Agropoli

CLASSIFICA SERIE D

1. Bitonto 8 5 1 2 11:3 16 2. Gladiator 8 4 3 1 10:6 15 3. Citta di Fasano 8 5 0 3 9:4 15 4. Foggia 8 4 3 1 11:6 15 5. Brindisi 8 4 2 2 10:11 14 6. Gelbison Cilento 8 3 4 1 6:1 13 7. Sorrento 8 3 3 2 8:7 12 8. Andria 8 3 3 2 10:9 12 9. Taranto 8 4 0 4 10:7 12 10. Casarano 8 3 2 3 9:5 11 11. Gravina 8 3 2 3 10:11 11 12. Altamura 8 3 1 4 7:9 10 13. Nocerina 8 3 1 4 8:10 10 14. Val D’agri 8 3 0 5 9:14 9 15. Audace Cerignola 8 2 2 4 5:7 8 16. Agropoli 8 2 2 4 3:13 8 17. Francavilla 8 1 2 5 10:14 5 18. A.C.D. Nardo 8 1 1 6 6:15 4

GIRONE I

14:30 Biancavilla-Calcio Giugliano

14:30 Cittanovese-Troina

14:30 Corigliano-Savoia

14:30 FC Messina-AS Acireale

14:30 Licata-ACR Messina

14:30 Marina di Ragusa-San Tommaso

14:30Marsala-US Palmese

14:30 Roccella-Castrovillari

14:30 SS Nola-Palermo

CLASSIFICA SERIE D

1. Palermo 8 8 0 0 18:6 24 2. AS Acireale 8 5 1 2 14:9 16 3. Biancavilla 8 5 1 2 12:7 16 4. Savoia 8 4 3 1 13:9 15 5. Troina 8 5 0 3 15:12 15 6. Licata 8 4 2 2 12:9 14 7. Calcio Giugliano 8 4 1 3 10:8 13 8. ACR Messina 8 4 1 3 9:7 13 9. SS Nola 1925 8 3 3 2 10:9 12 10. FC Messina 8 2 4 2 12:10 10 11. Cittanovese 8 3 1 4 8:12 10 12. Castrovillari 8 2 2 4 15:15 8 13. Marsala 8 2 2 4 9:12 8 14. San Tommaso 8 2 1 5 12:18 7 15. Corigliano 8 2 1 5 9:15 7 16. Marina di Ragusa 8 1 2 5 8:13 5 17. Roccella 8 1 2 5 3:8 5 18. US Palmese 8 1 1 6 9:19 4

