Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Stiamo per vivere un’altra domenica dedicata ai risultati di Serie D: un campionato che non conosce soste con i suoi nove gironi, dai quali usciranno le nove squadre che otterranno la promozione in terza divisione. Va ricordato a tale proposito che alcuni gruppi sono più avanti di altri, in un quadro che non è del tutto omogeneo; le partite cui assisteremo sono tantissime e sarebbe ovviamente complesso parlare di ogni singola situazione, ma certamente nel nostro viaggio attraverso i risultati di Serie D, per le gare del 20 ottobre, possiamo parlare delle formazioni più attese e di quelle che magari stanno facendo meglio. Dunque andiamo a scoprire le gare intriganti che ci attendono nella giornata odierna, consapevoli che come sempre emozioni e sorprese non mancheranno.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Abbiamo visto domenica scorsa, parlando dei risultati di Serie D, che sono rimaste due le squadre ancora a punteggio pieno: nel girone D il Mantova che oggi gioca a Lodi sul campo del Fanfulla, nel girone I l’attesissimo Palermo che, dopo aver vendicato contro il Biancavilla l’eliminazione in Coppa Italia, affronta in casa il Licata in una partita dal sapore storico. Il Seregno era imbattuto fino a settimana scorsa, ma ha perso: questo ha permesso alla Pro Sesto di volare in testa alla classifica, i brianzoli dunque cercheranno di riprendersi la vetta ospitando la Castellanzese, una squadra che ha segnato 5 gol nell’ultima partita (la metà dell’intera produzione in campionato). Ha ripreso la marcia, nel girone A, la Lucchese che naturalmente può rappresentare un pericolo per tutte le candidate alla promozione, pur essendo ancora in deficit di punti; in questo gruppo comanda la Fezzanese, ma il ritmo è lento perché la capolista è tornata a vincere dopo due sconfitte consecutive scavalcando il Prato, che ha perso invece dopo una serie di quattro vittorie.

GIRONE A

Casale Real Forte Querceta

Chieri Ghivizzano Borgo

Fossano Lavagnese

Ligorna Lucchese

Prato Vado

Sanremese Borgosesia

Savona Bra

Seravezza Pozzi Fezzanese

Verbania Caronnese

CLASSIFICA SERIE D

1. Fezzanese 7 5 0 2 10:6 15 2. Prato 7 4 1 2 13:6 13 3. Ghivizzano Borgo 7 4 1 2 13:8 13 4. Chieri 7 3 3 1 13:8 12 5. Sanremese 7 3 3 1 9:5 12 6. Fossano 7 3 2 2 11:7 11 7. Caronnese 7 3 2 2 12:10 11 8. Casale 7 3 2 2 8:8 11 9. Real Forte Querceta 7 3 2 2 8:8 11 10. Borgosesia 7 2 4 1 10:10 10 11. Seravezza Pozzi 7 2 3 2 6:8 9 12. Savona 7 2 2 3 9:9 8 13. Ligorna 7 2 2 3 8:11 8 14. Lucchese 7 1 4 2 7:8 7 15. Lavagnese 7 1 3 3 10:12 6 16. Vado 7 1 3 3 6:11 6 17. Verbania 7 1 1 5 3:15 4 18. Bra 7 1 0 6 5:11 3

GIRONE B

Arconatese Virtus Bergamo

Bolzano Brusaporto

Caravaggio NibionnOggiono

Pontisola Milano City

Pro Sesto Levico Terme

Scanzorosciate Inveruno

Seregno Castellanzese

Sondrio Folgore Caratese

USD Dro Tritium

Villa Almè Legnano

CLASSIFICA SERIE D

1. Pro Sesto 8 6 1 1 15:8 19 2. Seregno 8 5 2 1 11:4 17 3. Folgore Caratese 8 5 2 1 11:7 17 4. Sondrio 8 4 2 2 11:7 14 5. Scanzorosciate 8 4 2 2 7:4 14 6. Tritium 8 3 4 1 17:13 13 7. Legnano 8 3 4 1 11:8 13 8. Brusaporto 8 4 1 3 6:5 13 9. Arconatese 8 4 1 3 12:12 13 10. NibionnOggiono 8 3 3 2 11:4 12 11. Virtus Bergamo 8 3 3 2 12:11 12 12. Caravaggio 8 2 4 2 12:12 10 13. Pontisola 8 2 3 3 12:13 9 14. Inveruno 8 2 2 4 14:18 8 15. Castellanzese 8 2 1 5 10:12 7 16. Levico Terme 8 1 3 4 10:17 6 17. Villa Alme 8 1 3 4 6:13 6 18. Bolzano 8 1 2 5 5:10 5 19. Milano City 8 0 4 4 4:11 4 20. USD Dro 8 1 1 6 5:13 4

GIRONE C

Adriese Union Clodiense

Belluno Vigasio

Caldiero Terme Tamai

Campodarsego Luparense

Cartigliano Ambrosiana

Chions San Luigi

Legnago Salus Cjarlins Muzane

Mestre Este

Montebelluna Feltre

Villafranca Delta Rovigo

CLASSIFICA SERIE D

1. Cartigliano 8 5 2 1 14:6 17 2. Luparense 8 4 4 0 19:11 16 3. Campodarsego 8 4 4 0 13:7 16 4. Adriese 8 4 3 1 18:9 15 5. Union Clodiense 8 3 5 0 17:8 14 6. Caldiero Terme 8 4 2 2 7:7 14 7. Ambrosiana 8 4 1 3 12:10 13 8. Legnago Salus 8 3 3 2 9:9 12 9. Cjarlins Muzane 8 4 0 4 12:16 12 10. Mestre 8 3 2 3 13:11 11 11. Feltre 8 2 4 2 12:13 10 12. Este 8 2 4 2 8:9 10 13. Vigasio 8 3 1 4 8:11 10 14. Delta Rovigo 8 2 3 3 10:14 9 15. Belluno 8 2 3 3 10:10 9 16. Villafranca 8 2 2 4 7:8 8 17. Chions 8 2 2 4 12:12 8 18. Montebelluna 8 0 5 3 4:10 5 19. Tamai 8 0 3 5 9:17 3 20. San Luigi 8 0 1 7 9:25 1

GIRONE D

Calvina Correggese

Ciliverghe Mazzano Alfonsine

Fanfulla Mantova

Forlì Crema

Franciacorta Breno

Lentigione Fiorenzuola

Sammaurese Savignanese

Sasso Marconi Mezzolara

Vigor Carpaneto SCD Progresso

CLASSIFICA SERIE D

1. Mantova 7 6 1 0 27:10 19 2. Fiorenzuola 7 5 2 0 11:4 17 3. Correggese 7 4 2 1 15:9 14 4. Lentigione 7 4 1 2 14:10 13 5. Breno 7 4 1 2 16:6 13 6. Mezzolara 7 4 1 2 11:9 13 7. Crema 7 4 1 2 9:9 13 8. Fanfulla 7 3 3 1 11:9 12 9. SCD Progresso 7 3 1 3 7:10 10 10. Ciliverghe Mazzano 7 2 2 3 11:12 8 11. Franciacorta 7 1 4 2 11:13 7 12. Forlì 7 1 3 3 7:10 6 13. Alfonsine 7 1 3 3 4:12 6 14. Sasso Marconi 7 1 3 3 9:13 6 15. Sammaurese 7 1 2 4 10:16 5 16. Vigor Carpaneto 7 0 3 4 7:13 3 17. Savignanese 7 0 3 4 7:14 3 18. Calvina 7 1 0 6 5:13 3

GIRONE E

Aglianese Calcio Scandicci

Foligno Albalonga

Grassina Follonica Gavorrano

Grosseto Sangiovannese

Montevarchi Calcio Monterosi

Pomezia Cannara

Ponsacco Tuttocuoio

San Donato Flaminia

Trestina Bastia

CLASSIFICA SERIE D

1. Monterosi FC 7 5 1 1 9:3 16 2. Albalonga 7 4 3 0 10:6 15 3. Scandicci 7 4 2 1 18:6 14 4. Grosseto 7 4 2 1 8:6 14 5. Sangiovannese 7 4 1 2 5:7 13 6. Foligno 7 4 1 2 11:3 13 7. Trestina 7 3 2 2 10:8 11 8. Ponsacco 7 3 1 3 9:6 10 9. Aglianese Calcio 7 2 3 2 10:7 9 10. San Donato 7 2 2 3 9:10 8 11. Cannara 7 1 5 1 10:11 8 12. Grassina 7 2 2 3 8:11 8 13. Follonica Gavorrano 7 2 2 3 9:11 8 14. Flaminia 7 1 4 2 6:7 7 15. Montevarchi Calcio 7 2 0 5 5:11 6 16. Pomezia 7 1 2 4 5:10 5 17. Bastia 7 1 2 4 4:12 5 18. Tuttocuoio 7 0 1 6 3:14 1

GIRONE F

Avezzano Vastese

Campobasso Montegiorgio

Chieti Recanatese

Fiuggi Giulianova

Jesina Matelica

SN Notaresco Porto Sant’Elpidio

Sangiustese Cattolica

US Tolentino ASD Pineto Calcio

Vastogirardi Agnonese

CLASSIFICA SERIE D

1. S. N. Notaresco 7 6 0 1 15:8 18 2. Recanatese 7 6 0 1 14:8 18 3. Vastogirardi 7 3 4 0 15:10 13 4. Porto Sant’Elpidio 7 4 1 2 14:9 13 5. ASD Pineto Calcio 7 3 2 2 7:6 11 6. Montegiorgio 7 3 2 2 8:8 11 7. Vastese 7 3 1 3 13:11 10 8. Chieti 7 2 4 1 9:10 10 9. Giulianova 7 2 3 2 11:13 9 10. Matelica 7 2 3 2 10:6 9 11. Agnonese 7 2 3 2 11:11 9 12. Sangiustese 7 2 2 3 14:13 8 13. Campobasso 7 2 2 3 6:8 8 14. Avezzano 7 2 1 4 5:10 7 15. US Tolentino 7 1 4 2 7:9 7 16. Fiuggi 7 1 2 4 6:11 5 17. Jesina 7 0 2 5 5:11 2 18. Cattolica 7 0 2 5 7:15 2

GIRONE G

Aprilia Budoni

Arzachena Tor Sapienza

Ladispoli Latte Dolce

Latina Portici 1906

Nuova Florida Cassino

Torres Città di Anagni

Trastevere Calcio Lanusei Calcio

Turris Muravera

Vis Artena Ostia Mare

CLASSIFICA SERIE D

1. Latte Dolce 7 6 0 1 15:6 18 2. Turris 7 5 2 0 19:6 17 3. Ostia Mare 7 4 2 1 11:6 14 4. Aprilia 7 4 1 2 11:8 13 5. Trastevere Calcio 7 4 0 3 12:10 12 6. Torres 7 3 3 1 11:5 12 7. Cassino 7 3 3 1 12:10 12 8. Latina 7 2 3 2 11:12 9 9. Vis Artena 7 3 0 4 7:13 9 10. Muravera 7 2 2 3 9:8 8 11. Tor Sapienza 7 2 2 3 10:18 8 12. Portici 1906 7 2 1 4 10:11 7 13. Nuova Florida 7 2 1 4 5:11 7 14. Lanusei Calcio 7 1 4 2 5:8 7 15. Budoni 7 2 1 4 8:11 7 16. Arzachena 7 1 3 3 6:9 6 17. Citta di Anagni 7 1 2 4 9:14 5 18. Ladispoli 7 1 0 6 8:13 3

GIRONE H

Nardò Brindisi

Altamura Nocerina

Andrian Val d’Agri

Bitonto Taranto

Foggia Casarano

Francavilla Agropoli

Gelbison Cilento Gravina

Gladiator Città di Fasano

Sorrento Audace Cerignola

CLASSIFICA SERIE D

1. Citta di Fasano 7 5 0 2 9:3 15 2. Foggia 7 4 2 1 10:5 14 3. Bitonto 7 4 1 2 8:3 13 4. Brindisi 7 4 1 2 8:9 13 5. Taranto 7 4 0 3 10:4 12 6. Gelbison Cilento 7 3 3 1 6:1 12 7. Gladiator 7 3 3 1 9:6 12 8. Andria 7 3 3 1 10:8 12 9. Casarano 7 3 1 3 8:4 10 10. Gravina 7 3 1 3 10:11 10 11. Nocerina 7 3 1 3 7:8 10 12. Sorrento 7 2 3 2 6:6 9 13. Audace Cerignola 7 2 2 3 4:5 8 14. Agropoli 7 2 2 3 3:8 8 15. Altamura 7 2 1 4 5:8 7 16. Val D’agri 7 2 0 5 8:14 6 17. A.C.D. Nardo 7 1 0 6 4:13 3 18. Francavilla 7 0 2 5 5:14 2

GIRONE I

ACR Messina Roccella

Acireale Marina di Ragusa

Calcio Giugliano Cittanovese

Castrovillari San Tommaso

Palermo Licata

Savoia FC Messina

SS Nola Biancavilla

Troina Marsala

US Palmese Corigliano

CLASSIFICA SERIE D

1. Palermo 7 7 0 0 16:5 21 2. AS Acireale 7 5 0 2 13:8 15 3. Troina 7 5 0 2 13:9 15 4. Savoia 7 4 2 1 12:8 14 5. Licata 7 4 2 1 11:7 14 6. Biancavilla 7 4 1 2 9:7 13 7. SS Nola 1925 7 3 3 1 10:6 12 8. Cittanovese 7 3 1 3 8:10 10 9. Calcio Giugliano 7 3 1 3 8:8 10 10. ACR Messina 7 3 1 3 8:7 10 11. FC Messina 7 2 3 2 11:9 9 12. San Tommaso 7 2 1 4 10:15 7 13. Corigliano 7 2 1 4 7:12 7 14. Castrovillari 7 1 2 4 12:13 5 15. Marsala 7 1 2 4 6:10 5 16. Roccella 7 1 2 4 3:7 5 17. Marina di Ragusa 7 1 1 5 7:12 4 18. US Palmese 7 0 1 6 6:17 1

