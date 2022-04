Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (domenica 10 aprile)

RISULTATI SERIE D: UN ALTRO TURNO!

I risultati di Serie D stanno per tenerci nuovamente compagnia: domenica 10 aprile, con inizio dei match alle ore 15:00, si apre un’altra intensa giornata nel campionato della quarta divisione, che deve ancora definire le sue varie lotte. Nessuna delle squadre coinvolte ha già timbrato la promozione in Serie C, anche se naturalmente ci sono alcune compagini che sono messe meglio di altre; va poi ricordato che in certi casi restano tante partite da recuperare, il che ci presenta un quadro ancora più frammentato e incerto.

Di sicuro i risultati di Serie D per le partite di oggi saranno ancora una volta importanti; tra società che si possono considerare nobili decadute, alcune sorprese e cambi in panchina, questo torneo di quarta divisione per come è strutturato è davvero complicato, perché all’interno di ognuno dei nove gironi c’è una sola squadra che otterrà la promozione mentre le altre giocheranno i playoff che saranno poi validi per eventuali (e purtroppo sempre attuali) ripescaggi. Ora però andiamo ad analizzare meglio quello che ci potrebbe aspettare nella domenica.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Quasi pronti a lasciar parlare i risultati di Serie D, possiamo fare un focus sul girone A: qui il Novara sembrava poter dominare e lasciare le avversarie decisamente indietro, ma la vittoria controversa di Varese, arrivata con un palese gol di mano non ravvisato da arbitro e assistente, ha avuto l’effetto non solo di mandare in crisi i biancorossi ma anche di creare un eccessivo rilassamento tra le fila della capolista. Da quel momento infatti il Novara ha perso sprint e punti preziosi, e incredibilmente la Sanremese si è rifatta sotto: i liguri sono andati in Piemonte poco tempo fa e hanno vinto 5-1, riaprendo del tutto il discorso per la promozione in Serie C.

Oggi arrivano a questo appuntamento con 3 punti da recuperare al Novara, e chiedono strada…al Città di Varese, che da tempo ha abbandonato il sogno promozione ma vuole conservare la sua posizione nei playoff sapendo che una riammissione in Serie C è sempre possibile (anche per il blasone della società) e che anche per questo ha cambiato allenatore in vista del rush finale. Vedremo allora quello che succederà, di certo nei risultati di Serie D non è solo il girone A ad essere così entusiasmante ma è un esempio di quella che può essere la volata per assegnare i nove posti nella terza divisione del prossimo anno…

GIRONE A

Caronnese Asti

Casale Borgosesia

Fossano Gozzano

Derthona Lavagnese

PDHAE Chieri

Saluzzo Novara

Sanremese Città di Varese

Sestri Levante Bra

Ticino Ligorna

Vado Imperia

GIRONE B

Brusaporto Desenzano Calvina

Castellanzese Breno

Ciserano-Bergamo Caravaggio

Legnano Crema

Leon Real Calepina

Ponte San Pietro Casatese

City Nova Olginatese

Sona Arconatese

Villa Valle Franciacorta

Vis Nova Giussano Folgore Caratese

GIRONE C

Adriese Dolomiti Bellunesi

Ambrosiana Delta Porto Tolle

ArzignanoChiampo Cattolica

Campodarsego Mestre

Cartigliano Caldiero Terme

Este Luparense

San Martino Speme Levico Terme

Union Clodiense Spinea

GIRONE D

Aglianese Ghivizzano Borgo

Alcione Milano Athletic Carpi

Correggese Lentigione

Fanfulla Seravezza Pozzi

Mezzolara Sasso Marconi

Ravenna Rimini

Real Forte Querceta Bagnolese

Sammaurese Tritium

San Donnino Prato

Progresso Forlì

GIRONE E

Arezzo Poggibonsi

Cascina Tiferno Lerchi

Foligno Scandicci

Follonica Gavorrano Cannara

Montespaccato Flaminia

Rieti Lornano Badesse

San Donato Pro Livorno

Sangiovannese Pianese

Trestina Unipomezia

GIRONE F

Alto Casertano Vastogirardi

Pineto Fano

Fiuggi Castelnuovo Vomano

Montegiorgio Vastese

Recanatese Porto D’Ascoli

Notaresco Chieti

Sambenedettese Matese

Trastevere Nereto

Tolentino Castelfidardo

GIRONE G

Arzachena Vis Artena

Giugliano Atletico Uri

Cassino Afragolese

Cynthialbalonga Latte Dolce

Lanusei Insieme Formia

Nuova Florida Carbonia

Ostia Mare Aprilia

Monterotondo Muravera

Torres Gladiator

GIRONE H

Nardò Bitonto

Altamura Sorrento

Audace Cerignola Virtus Matino

Bisceglie Brindisi

Casarano Rotonda

Casertana Mariglianese

Città di Fasano Molfetta

Gravina Francavilla

Lavello Nocerina

Nola San Giorgio

GIRONE I

Biancavilla Sancataldese

Castrovillari Santa Maria Cilento

Gelbison Cilento Cittanovese

Giarre Troina

Lamezia Terme S. Agata

Licata Rende

Portici Acireale

Real Aversa Cavese

San Luca Trapani













