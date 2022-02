Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi, domenica 20 febbraio

RISULTATI SERIE D: UN’ALTRA INTENSA DOMENICA!

I risultati di Serie D ci portano oggi, domenica 20 febbraio, a parlare di un’altra intensa giornata che prende il via alle ore 14:30 come di consueto: i nove gironi che formano il campionato saranno protagonisti di un turno che ci sta sempre più avvicinando alla conclusione di una stagione regolare appassionante, caratterizzata da situazioni diverse a seconda del raggruppamento. Aspettando che le partite si giochino, sarebbe chiaramente esercizio molto lungo approfondire ogni singolo girone; parliamo qui per esempio del girone A.

Qui il Novara sta letteralmente dominando e, approfittando della sconfitta interna del Varese contro il Borgosesia, ha 12 punti di vantaggio sulla storica rivale che peraltro è ora terza, scavalcata dalla Sanremese (quattro vittorie consecutive) che ha una partita in più ma anche un vantaggio di 4 punti. Varese che ospita il Chieri, quarto in classifica a -5 dai biancorossi: una sfida da non perdere per rilanciarsi, ma va detto che il Novara vola verso la promozione. Ora però andiamo a valutare meglio altre situazioni per i risultati di Serie D che ci attendono domenica 20 febbraio.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando il quadro dei risultati di Serie D andiamo allora con ordine, e parliamo ora del girone B. C’è una partita di cartello, che è City Nova Desenzano Calvina: i gialloverdi, già conosciuti come NibionnOggiono, comandano la classifica con 50 punti, hanno un vantaggio di 6 lunghezze sul Brusaporto e 8 sullo stesso Desenzano. Tuttavia attenzione, perché la terza forza del girone B ha giocato due partite in meno rispetto a chi la precede: dovesse vincere oggi, farebbe un bel colpo in trasferta sul campo della capolista e soprattutto si porterebbe a -5, poi con i due recuperi potrebbe realmente sfilare il primo posto al City Nova e rimettere tutto in discussione.

Nel girone C invece è lotta serrata: ArzignanoChiampo primo e ormai da parecchio tempo, ma con tre pareggi nelle ultime cinque ha rallentato e permesso all’Union Clodiense di portarsi a -2, con lo stesso numero di partite. L’inseguitrice oggi rischia contro il Campodarsego sesto in classifica, va comunque detto che le prime due hanno un bel margine sull’Adriese, che è terza a -12 dalla capolista. Dunque per i risultati di Serie D si gioca tra poco, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui tanti campi che sono coinvolti in questa domenica.

GIRONE A

Asti Derthona

Borgosesia Imperia

Casale Caronnese

Chieri Città di Varese

Fossano Ticino

Gozzano Bra

Lavagnese Sestri Levante

Novara Ligorna

PDHAE Vado

Saluzzo Sanremese

GIRONE B

Castellanzese Casatese

Ciserano-Bergamo Folgore Caratese

Crema Breno

Franciacorta Real Calepina

Legnano Olginatese

Leon Arconatese

Ponte San Pietro Brusaporto

City Nova Desenzano Calvina

Sona Vis Nova Giussano

Villa Valle Caravaggio

GIRONE C

Ambrosiana San Martino Speme

Caldiero Terme Levico Terme

Campodarsego Union Clodiense

Cartigliano ArzignanoChiampo

Cjarlins Muzane Spinea

Delta Porto Tolle Luparense

Dolomiti Bellunesi Cattolica

Mestre Adriese

Montebelluna Este

GIRONE D

Aglianese San Donnino

Alcione Milano Progresso

Athletic Carpi Tritium

Correggese Mezzolara

Fanfulla Real Forte Querceta

Ghivizzano Borgo Forlì

Lentigione Bagnolese

Rimini Sammaurese

Sasso Marconi Ravenna

Seravezza Pozzi Prato

GIRONE E

Arezzo Rieti

Foligno Follonica Gavorrano

Pianese Cannara

Poggibonsi Flaminia

Pro Livorno Lornano Badesse

San Donato Trestina

Sangiovannese Montespaccato

Scandicci Cascina

Tiferno Lerchi Unipomezia

GIRONE F

Fano Chieti

Castelnuovo Vomano Castelfidardo

Fiuggi Montegiorgio

Nereto Tolentino

Porto D’Ascoli Sambenedettese

Recanatese Alto Casertano

Trastevere Pineto

Vastese Matese

Vastogirardi Notaresco

GIRONE G

Aprilia Monterotondo

Arzachena Giugliano

Carbonia Atletico Uri

Gladiator Afragolese

Muravera Insieme Formia

Nuova Florida Lanusei

Ostia Mare Cassino

Torres Cynthialbalonga

Vis Artena Latte Dolce

GIRONE H

Audace Cerignola Gravina

Bitonto Nola

Brindisi Molfetta

Casertana Nardò

Francavilla Città di Fasano

Lavello Bisceglie

Mariglianese Altamura

Nocerina Sorrento

Rotonda San Giorgio

Virtus Matino Casarano

GIRONE I

Acireale Sancataldese

Cavese Troina

Cittanovese Rende

Gelbison Cilento San Luca

Lamezia Terme Biancavilla

Paternò Giarre

Portici Licata

Real Aversa Castrovilli

S. Agata Santa Maria Cilento

