Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (domenica 24 aprile)

RISULTATI SERIE D: VERSO IL FINALE DI STAGIONE

Siamo pronti a vivere un’altra domenica dedicata ai risultati di Serie D: il 24 aprile si torna in campo per una giornata che prenderà il via alle ore 15:00, e che ci avvicinerà alla conclusione di questo intenso, lunghissimo e incerto campionato di quarta divisione. Nove gironi, una promozione per ciascun raggruppamento, la corsa ai playoff che sarà particolarmente importante, visto che come sempre vale i piazzamenti per eventuali ripescaggi in Serie C che sono già una realtà concreta (si veda il fallimento del Catania) e dunque aprono altre porte per arrivare tra i professionisti.

È la fine del mese di aprile, ma i risultati di Serie D ci terranno compagnia ancora per un po’: questo perché in alcuni gironi ci sono parecchie partite da recuperare, dunque ancora una volta (era già successo l’anno scorso) ci troviamo davanti uno scenario che definiremmo ingarbugliato, anche perché in parecchi gironi la corsa alla promozione è davvero vivace e feroce. Lasciamo dunque parlare i campi, anche se prima come sempre dobbiamo fare un’analisi più approfondita su quelli che possono essere i temi portanti nella giornata dedicata ai risultati di Serie D.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Sicuramente la nostra valutazione dei risultati di Serie D che sono attesi per questa domenica deve partire dal girone H. Qui infatti l’Audace Cerignola può festeggiare la promozione con quattro turni di anticipo: le basterà pareggiare in casa contro il Bitonto per tenere definitivamente alle spalle il Francavilla (ospite della Casertana), perché dopo aver vinto la sfida diretta nell’ultimo turno il divario è aumentato a dismisura e adesso l’Audace Cerignola, che arriva da una luga serie di vittorie, vede lo striscione del traguardo per quella che sarebbe un’impresa storica.

Infatti la Serie C l’aveva conosciuta soltanto nella metà degli anni Trenta del Novecento, quando il nostro calcio aveva appena salutato l’avvento della Serie A a girone unico ed era naturalmente organizzato in maniera molto diversa. Tra le squadre per cui sembra fatta, anche l’ArzignanoChiampo: i vicentini sono a +5 sull’Union Clodiense nel girone C e oggi sono ospiti del San Martino Speme ultimo in classifica, anche qui mancano 5 giornate e dunque di sicuro la promozione non arriverà oggi, ma potrebbe comunque essere fatto il passo decisivo per poi andare a caccia dell’obiettivo aritmetico nelle prossime giornate.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

Caronnese Città di Varese

Casale Imperia

Fossano Chieri

Derthona Gozzano

Lavagnese Novara

PDHAE Asti

Saluzzo Borgosesia

Sanremese Bra

Ticino Sestri Levante

Vado Ligorna

GIRONE B

Breno Real Calepina

Brusaporto Ciserano-Bergamo

Castellanzese Folgore Caratese

Crema Caravaggio

Desenzano Calvina Leon

Legnano Arconatese

Olginatese Franciacorta

Ponte San Pietro Sona

City Nova Vis Nova Giussano

Casatese Villa Valle

GIRONE C

Adriese Caldiero Terme

Ambrosiana Mestre

Campodarsego Luparense

Cartigliano Cjarlins Muzane

Dolomiti Bellunesi Delta Porto Tolle

Este Cattolica

Montebelluna Spinea

San Martino Speme ArzignanoChiampo

Union Clodiense Levico Terme

GIRONE D

Aglianese Lentigione

Alcione Milano Seravezza Pozzi

Correggese Bagnolese

Fanfulla Sasso Marconi

Mezzolara Prato

Ravenna Athletic Carpi

Real Forte Querceta Forlì

Rimini Ghivizzano Borgo

San Donnino Tritium

Progresso Sammaurese

GIRONE E

Arezzo Scandicci

Cascina Pro Livorno

Foligno Flaminia

Follonica Gavorrano Lornano Badesse

Montespaccato Unipomezia

Rieti Trestina

San Donato Pianese

Sangiovannese Cannara

Tiferno Lerchi Poggibonsi

GIRONE F

Alto Casertano Vastese

Pineto Castelfidardo

Fiuggi Porto D’Ascoli

Montegiorgio Matese

Nereto Castelnuovo Vomano

Recanatese Fano

Sambenedettese Notaresco

Trastevere Vastogirardi

Tolentino Chieti

GIRONE G

Arzachena Aprilia

Giugliano Lanusei

Cassino Atletico Uri

Cynthialbalonga Insieme Formia

Muravera Vis Artena

Nuova Florida Gladiator

Ostia Mare Latte Dolce

Monterotondo Carbonia

Torres Afragolese

GIRONE H

Nardò Brindisi

Altamura Molfetta

Audace Cerignola Bitonto

Bisceglie Sorrento

Casarano San Giorgio

Casertana Francavilla

Gravina Rotonda

Lavello Mariglianese

Nola Città di Fasano

Virtus Matino Nocerina

GIRONE I

Biancavilla Troina

Castrovillari Giarre

Gelbison Cilento Rende

Lamezia Terme Cittanovese

Licata Santa Maria Cilento

Paternò S. Agata

Portici Trapani

Real Aversa Acireale

San Luca Sancataldese

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da www.lnd.it)











