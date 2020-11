Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (domenica 29 novembre)

Per i risultati di Serie D si torna a giocare regolarmente, almeno sulla carta: domenica 29 novembre i match scattano come sempre alle ore 14:30, ma il programma del girone I è stato integralmente cancellato almeno per questa giornata. Le partite comunque sono tante: anche qui in maniera provvisoria, perché potrebbe sempre arrivare qualche rinvio di sorta. Ad ogni buon conto, il torneo della quarta divisione resta affascinante anche se al momento non possiamo tracciare troppi bilanci definitivi; sono troppe le squadre che devono recuperare tante gare, la situazione è del tutto in divenire e studiando le classifiche dei nove gironi è complicato capire in che modo potranno disegnarsi quando saranno complete. Tuffiamoci comunque nell’atmosfera, perché tra poco saremo in campo e quindi possiamo iniziare a fare una valutazione sul turno parlando in maniera più approfondita dei risultati di Serie D.

Parlando dei risultati di Serie D bisogna appunto tenere conto di quello che è il contesto: a differenza dei campionati di categoria superiore, questo torneo è stato investito pienamente dalla seconda ondata di Coronavirus, nel senso che tante partite sono state rinviate fino a che la Lega ha preso la decisione – condivisa o meno – di fermare il regolare svolgimento del torneo per provvedere ai recuperi, così che la situazione non peggiorasse e non ci fossero squadre che dovessero poi riprendere il discorso in seguito. Del resto il quadro è chiaro: possiamo prendere a esempio il girone B, nel quale nessuna squadra ha giocato più di sei partite (e siamo a fine novembre, con qualche turno infrasettimanale che si è giocato nel frattempo) ma il Caravaggio aveva 4 gare disputate, peraltro è imbattuto e quindi sulla carta potrebbe trovarsi anche al primo posto della classifica o comunque nei primi, in compagnia di Real Calepina, Seregno e Crema. Per questo motivo quando si fanno valutazioni sulla Serie D bisogna sempre andare con i piedi di piombo; la speranza addirittura è che il campionato venga concluso regolarmente, il piano della Lega è quello di fare in modo che sia così ma bisognerà valutarlo settimana per settimana…

GIRONE A

Arconatese Borgosesia

Caronnese Imperia

Castellanzese Casale

Chieri Gozzano

Derthona Fossano

Lavagnese Legnano

CLASSIFICA GIRONE A

Bra, PDHAE 16

Sanremese (-2), Gozzano 12

Derthona 11

Lavagnese 10

Imperia, Sestri Levante, Caronnese 9

Chieri, Borgosesia, Castellanzese 8

Saluzzo 7

Arconatese, Legnano, Folgore Caratese 6

Vado 5

Città di Varese, Fossano, Casale 1

GIRONE B

Caravaggio Crema

Ponte San Pietro Seregno

CLASSIFICA GIRONE B

Real Calepina, Seregno 12

Crema, Casatese, Franciacorta 11

Fanfulla, Villa Almè 10

NibionnOggiono 9

Caravaggio 8

Brusaporto 7

Tritium, Breno, Scanzorosciate, Calvina 5

Sona, Ciserano-Bergamo, Vis Nova Giussano 4

Ponte San Pietro 1

GIRONE C

Chions Manzanese

Feltre ArzignanoChiampo

CLASSIFICA GIRONE C

Delta Porto Tolle 18

Mestre 17

Bolzano, Trento, Cjarlins Muzane 14

Lupanrese, Montebelluna, Caldiero Terme 13

Este, Belluno 12

Manzanese, Union Clodiense 11

Cartigliano 10

Adriese 8

Feltre 6

San Giorgio-Sedico, Ambrosiana, Campodarsego 5

ArzignanoChiampo, Chions 3

GIRONE D

Corticella Seravezza Pozzi

Fiorenzuola Forlì

Real Forte Querceta Lentigione

Rimini Aglianese

Sammaurese Marignanese

CLASSIFICA GIRONE D

Prato, Fiorenzuola 10

Aglianese 9

Lentigione, Rimini, Mezzolara, Progresso 8

Real Forte Querceta, Correggese 7

Bagnolese, Pro Livorno, Forlì 6

Seravezza Pozzi, Sasso Marconi 4

Marignanese, Sammaurese 3

Ghivizzano Borgo 2

Corticella 1

GIRONE E

Follonica Gavorrano Montevarchi

Grassina Sinalunghese

Pianese Montespaccato

San Donato Scandicci

Tiferno Lerchi Ostia Marea

CLASSIFICA GIRONE E

Trastevere, Cannara 12

Montevarchi, Siena 9

Tiferno Lerchi, Foligno, Trestina 8

Sangiovannese, Follonica Gavorrano, Flaminia 7

Montespaccato, San Donato 6

Pianese, Lornano Badesse, Sinalunghese 5

Ostia Mare 4

Gravina 3

Scandicci 0

GIRONE F

Aprilia Vastese

Rieti Porto Sant’Elpidio

CLASSIFICA GIRONE F

Notaresco 14

Campobasso 13

Castelnuovo Vomano 12

Recanatese 11

Tolentino, Cynthialbalonga 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo, Pineto, Fiuggi 8

Vastese (-1), Montegiorgio 7

Matese 4

Rieti, Porto Sant’Elpidio, Aprilia, Agnonese 2

Giulianova 1

GIRONE G

Lanusei Latina

Muravera Giugliano

Nocerina Nola

Nuova Florida Insieme Formia

Vis Artena Latte Dolce

CLASSIFICA GIRONE G

Monterosi 14

Savoia 13

Latina 12

Insieme Formia, Cassino 10

Muravera 8

Nocerina, Afragolese, Arzachena 7

Carbonia, Gladiator, Vis Artena 6

Lanusei 5

Latte Dolce, Giugliano 3

Nuova Florida 2

Nola (-2) 1

Torres 0

GIRONE H

Casarano Taranto

Real Aversa Nardò

CLASSIFICA GIRONE H

Sorrento 16

Picerno, Brindisi (-1) 11

Casarano, Taranto, Francavilla 10

Lavello 9

Bitonto, Fidelis Andria, Altamura, Molfetta 7

Audace Cerignola, Nardò 6

Città di Fasano, Portici 4

Gravina, Real Aversa, Puteolana 3



