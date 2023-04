RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: match point per il Pineto

RISULTATI SERIE D: PARTITE AL VIA!

Finalmente si gioca per i risultati di Serie D. Un altro girone può assegnare oggi la sua promozione: si tratta del girone F, di cui avevamo già parlato settimana scorsa perché il Pineto, esattamente come l’Arezzo, ha mancato il primo match point pareggiando e facendosi così recuperare due punti dalla Vigor Senigallia, che ha invece vinto. Con quattro giornate al termine il Pineto è ospite del Trastevere, terzo in classifica a -12: tecnicamente anche questa squadra è ancora in corsa per la promozione diretta ma dovrebbe succedere un miracolo.

Spera invece la Vigor Senigallia, che va sul campo del Vastogirardi nona forza del girone F: chiaramente anche qui il Pineto sarebbe promosso direttamente in Serie D con una vittoria, viceversa dovrebbe comunque aspettare le prossime giornate. In coda invece è molto delicata la situazione del Tolentino, che si trova a -6 dalla possibilità di giocare il playout; deve recuperare un punto il Notaresco, grande delusione della stagione. Vedremo cosa succederà sui campi: a tale proposito mettiamoci comodi, perché finalmente ci siamo e per i risultati di Serie D si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE D: RESA DEI CONTI NEL GIRONE E

Nel parlare dei risultati di Serie D abbiamo accennato al girone E, che oggi può presentarci la resa dei conti: si gioca infatti Arezzo Pianese, ed è la sfida diretta per la promozione. Mancano quattro giornate al termine, l’Arezzo comanda con 7 punti di vantaggio su una Pianese che domenica scorsa ha recuperato due lunghezze: il punto è che il margine è ancora parecchio ampio, e soprattutto il match di oggi ci dice che le due squadre non dovranno comunque guardare ad altri campi per conoscere il loro destino. Il punto è chiarissimo: con una vittoria l’Arezzo sarà aritmeticamente promosso in Serie D, allungando a +10 con soli tre turni da disputare. In caso contrario la Pianese resterà viva: con un successo esterno addirittura i bianconeri arriverebbero a -4 e, almeno virtualmente, rimetterebbero tutto in discussione. Niente da fare invece per il Follonica Gavorrano, terzo in classifica a -13 dalla capolista: ha già blindato i playoff, ma purtroppo non potrà correre per tornare in Serie C. Questo, come già detto, a meno di qualche ripescaggio… (agg. di Claudio Franceschini)

I risultati di Serie D ci propongono oggi altre interessanti partite nel quadro di un campionato che si sta avviando alla conclusione: dobbiamo ricordare che i gironi sono 9 (numerati da A a I) e che per ciascuno di questi raggruppamenti soltanto la prima in classifica ottiene la promozione in Serie C. Le altre che si qualificano ai playoff non corrono comunque per il salto di categoria, che potrebbe comunque avvenire tramite ripescaggi: da questo punto di vista i risultati di Serie D formano un torneo davvero complesso, con tante realtà che sgomitano per un posto al sole.

Fino a questo momento le promozioni aritmetiche sono state due: prima è toccato al Catania che è tornato in Serie C non avendo mai rivali nel girone I, poi è stato il turno del Sestri Levante che lo scorso giovedì ha messo la parola fine alla lotta nel girone A, dove la Sanremese ad un certo punto aveva provato a ridurre una distanza rimasta sempre e comunque ampia. Oggi vedremo quello che succederà sui campi nelle partite che ci consegneranno i tanti risultati di Serie D, domenica 16 aprile si inizia a giocare alle 15:00.

Manca poco dunque al quadro della domenica per questi risultati di Serie D: come abbiamo già detto sono soltanto due le squadre che hanno strappato il pass per la Serie C, Catania e Sestri Levante si sono mostrate realmente dominanti e hanno chiuso i conti con largo anticipo mentre le altre candidate alla promozione tra i professionisti devono ancora cogliere l’aritmetica, in certi casi con una grande battaglia. Come nel girone D, dove la Giana Erminio era andata in fuga ma poi è sensibilmente calata: ne ha approfittato la Pistoiese, ma ora i milanesi sono ancora al comando.

Nel girone G invece è molto bella la sfida tra Sorrento e Paganese: la capolista in questo momento ha 4 punti di vantaggio ma le giornate da disputare per terminare la stagione regolare sono 4, dunque può ancora succedere di tutto. Nel girone E invece l’Arezzo vede la conclusione delle operazioni e potrebbe farcela oggi, in altri gironi la situazione è decisamente più complessa e ingarbugliata e allora si tratta di scoprire cosa succederà oggi con i risultati di Serie D…

GIRONE A

Asti PDHAE

Bra Ligorna

Castanese Chieri

Chisola Castellanzese

Derthona Borgosesia

Fezzanese Gozzano

Legnano Vado

Pinerolo Fossano

Sestri Levante Stresa Vergante

GIRONE B

Alcione Milano Real Calepina

Caronnese Città di Varese

Ciserano-Bergamo Desenzano

Folgore Caratese Arconatese

Franciacorta Breno

Lumezzane Villa Valle

Ponte San Pietro Brusaporto

Seregno Sona

Casatese Varesina

GIRONE C

Adriese Bolzano

Cjarlins Muzane Legnago Salus

Levico Terme Caldiero Terme

Luparense Este

Montebelluna Mestre

Montecchio Maggiore Torviscosa

Portogruaro Campodarsego

Union Clodiense Dolomiti Bellunesi

Villafranca Cartigliano

GIRONE D

Carpi Crema

Forlì Ravenna

Bagnolese Aglianese

Giana Erminio Fanfulla

Lentigione Real Forte Querceta

Mezzolara Scandicci

Pistoiese Sammaurese

Prato United Riccione

Salsomaggiore Correggese

Sant’Angelo Corticella

GIRONE E

Arezzo Pianese

Città di Castello Sangiovannese

Ghivizzano Borgo Terranuova Traiana

Grosseto Tau

Livorno Trestina

Mobilieri Ponsacco Orvietana

Montespaccato Follonica Gavorrano

Ostia Mare Poggibonsi

Seravezza Pozzi Flaminia

GIRONE F

Fano Montegiorgio

Avezzano Tolentino

Matese Sambenedettese

Porto D’Ascoli Nuova Florida

Roma City Notaresco

Termoli Cynthialbalonga

Trastevere Pineto

Vastese Chieti

Vastogirardi Vigor Senigallia

GIRONE G

Angri Atletico Uri

Aprilia Arzachena

Ilvamaddalena Pomezia

Paganese Real Monterotondo

Palmese Vis Artena

Portici Casertana

Sarrabus Ogliastra Lupa Frascati

Sorrento Cassino

Nola Tivoli

GIRONE H

Afragolese Nardò

Altamura Città di Fasano

Barletta Puteolana

Brindisi Molfetta

Casarano Cavese

Gravina Francavilla

Lavello Matera

Nocerina Gladiator

Martina Bitonto

GIRONE I

Catania Sancataldese

Licata Santa Maria Cilento

Locri Lamezia Terme

Mariglianese Acireale

Paternò Canicattì

S. Agata Cittanovese

San Luca Trapani

Ragusa Castrovillari

Vibonese Real Aversa

