Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (mercoledì 27 aprile)

RISULTATI SERIE D: ANCORA RECUPERI!

I risultati di Serie D tornano a farci compagnia mercoledì 27 aprile: le partite cominciano alle ore 15:00 e sono recuperi di gare che erano saltate a causa del Covid o di altri fattori. Avremo un piatto completo per quanto riguarda alcuni gironi, mentre in altri si giocheranno soltanto una manciata di partite per non dire soltanto una; chiaramente siamo in un momento interessante, importante e anche decisivo della stagione, perché si sta concludendo la fase a gironi e dunque le varie promozioni e retrocessioni sono davvero dietro l’angolo.

Fino a oggi soltanto l’Audace Cerignola ha conquistato l’accesso alla Serie C, un evento storico che mancava da 80 anni; per tutto il resto bisogna aspettare ma i recuperi di oggi, per i risultati di Serie D, potrebbero comunque indirizzare la classifica di qualche girone e consegnare qualche altro verdetto. Si tratta ovviamente di scoprire cosa succederà sui vari campi; iniziamo allora la nostra analisi sul mercoledì che ci porterà in dote altri risultati di Serie D, parlando di qualche tema sensibile nel turno infrasettimanale della quarta divisione.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Serie D andiamo allora a studiare il girone A: qui il Novara ha ottenuto domenica un allungo sulla Sanremese e adesso si trova a +5 con quattro giornate da giocare. Non potrà comunque festeggiare la promozione oggi, ma affrontando il Fossano che è in zona playout può facilmente prendersi una vittoria che sarebbe quasi definitiva; la Sanremese è invece ospite del Ligorna, che si deve salvare. La lotta per i playoff, che potrebbero alla fine determinare qualche ripescaggio, è serrata: sostanzialmente fatta per il Casale, non per il Derthona (reduce da 4 punti nelle ultime cinque giornate) e il Varese, che però è tornato alla vittoria dopo un periodo buio ed è salito a +4 sul Bra.

Attenzione ai biancorossi, perché è opinione comune che se dovessero vincere i playoff del girone A sarebbero, per la loro storia, tra le principali candidate alla riammissione in Serie C. Nel girone B invece può festeggiare il City Nova, che è a +9 sul Brusaporto: oggi la squadra che l’anno scorso era conosciuta come NibionnOggiono può stappare lo champagne e volare in Serie C con una vittoria casalinga contro il Franciacorta, che ha ancora qualche timida speranza di centrare la qualificazione ai playoff ma parte da -5 e, tra l’altro, ha anche due squadre tra sé e il quinto posto. Staremo a vedere quello che succederà…

GIRONE A

Asti Casale

Borgosesia PDHAE

Bra Ticino

Chieri Saluzzo

Città di Varese Vado

Gozzano Lavagnese

Imperia Caronnese

Ligorna Sanremese

Novara Fossano

Sestri Levante Derthona

GIRONE B

Arconatese Desenzano Calvina

Caravaggio Brusaporto

Ciserano-Bergamo Crema

Folgore Caratese Casatese

Franciacorta City Nova

Leon Legnano

Real Calepina Ponte San Pietro

Sona Breno

Villa Valle Castellanzese

Vis Nova Giussano Olginatese

GIRONE C

ArzignanoChiampo Adriese

Caldiero Terme Dolomiti Bellunesi

Cattolica San Martino Speme

Cjarlins Muzane Ambrosiana

Delta Porto Tolle Cartigliano

Levico Terme Este

Luparense Union Clodiense

Mestre Montebelluna

Spinea Campodarsego

GIRONE D

Sasso Marconi Progresso

GIRONE E

Cannara Foligno

Flaminia Follonica Gavorrano

Lornano Badesse Montespaccato

Pianese Arezzo

Poggibonsi San Donato

Pro Livorno Tiferno Lerchi

Scandicci Sangiovannese

Trestina Cascina

Unipomezia Rieti

GIRONE F

Vastogirardi Pineto

GIRONE G

Atletico Uri Lanusei

Vis Artena Cassino

GIRONE H

Nola San Giorgio

GIRONE I

Acireale Castrovillari

Biancavilla Sancataldese

Giarre Licata

Troina Santa Maria Cilento











