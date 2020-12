Risultati Serie D, Classifiche/ Live score dei gironi (oggi 23 dicembre 2020)

RISULTATI SERIE D: OGGI IN CAMPO

Pur dopo un turno domenicale veramente impegnativo e ricco di scintille, ecco che anche in questo mercoledì 23 dicembre tornano protagonisti i risultati della Serie D. Si scende dunque in campo per l’ultimo turno prima di Natale (ma non sarà l’ultimo dell’anno solare 2020) e con tutti i nove gironi che compongono il quarto campionato nazionale: per i gironi A e C sarà la 11^ giornata, mentre per gli altri gruppi andrà in scena il nono turno regolare. Come al solito il fischio d’inizio su tutti i campi della quarta serie del calcio italiano sarà alle ore 14.30, ma facciamo attenzione al calendario, perchè pure in questo giorni non son state poche le società che hanno dichiarato forfait. Come purtroppo accade ormai da mesi, i rinvii e gli spostamenti di match saranno all’ordine del giorno e dunque il calendario odierno sarà inevitabilmente pieno di buchi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA: FUTURO FUMOSO PER IL CAMPIONATO

In previsione dunque di nuovo rinvii anche per questo mercoledì, tutto dedicato ai risultati della Serie D, va detto che ancor oggi pure le classifiche dei singoli gironi sono pieni di buchi. Di fatto ancora nessuno gruppo procede completo di pari passo col calendario regolare, e ancora moltissimi club hanno almeno una partita da recuperare, se non parecchie: pure non per tutti è stato possibile già fissare nuove date per i recuperi. Un contesto dunque sempre più confuso per il quarto campionato nazionale, dove l’impressione è che si navighi un po’ a vista, nei paletti fissati dalla federazione per la conclusione della stagione regolare. Di recente la Lega Dilettanti ha dato nuove date limite per il campionato ma è evidente che sono veramente troppe ormai le partite da recuperare: basti pensare che vi sono club come il San Donato che non scende in campo da ottobre e che probabilmente inizierà solo nel 2021 il proprio campionato. La situazione desta dunque piò di una preoccupazione: il futuro della stagione ci appare davvero fumoso. Nel frattempo godiamoci i match che ci faranno compagnia oggi.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Arconatese-P.D.H.A.E.

Casale-Imperia

Castellanzese-Bra

Fossano-Chieri

Gozzano-HSL Derthona

Lavagnese-Città di Varese

Legnano-Sestri Levante

Saluzzo-Borgosesia

Sanremese-Caronnese

Vado-Folgore Caratese

GIRONE B

Brusaporto-Crema

Calvina-Tritium

Ciserano Bergamo-Sona

Franciacorta-Vis Nova Giussano

Real Calepina-NibionnOggiono

Scanzorosciate-Fanfulla

Seregno-Breno

USD Casatese-Ponte San Pietro

Villa Alme-Caravaggio

GIRONE C

Ambrosiana-Caldiero Terme

ArzignanoChiampo-Campodarsego

Belluno-Luparense

Chions-Cartigliano

Cjarlins Muzane-Bolzano

Delta Porto Tolle-Adriese

Este-Manzanese

Feltre-Mestre

Trento-Montebelluna

Union Clodiense-San Giorgio-Sedico

GIRONE D

Aglianese-Correggese

Corticella-Progresso

Fiorenzuola-Sammaurese

Forlì-Real Forte Querceta

Bagnolese-Sasso Marconi

Marignanese-Lentigione

Prato-Mezzolara

Pro Livorno-Rimini

Seravezza Pozzi-Ghivizzano Borgo

GIRONE E

Siena-Follonica Gavorrano

Flaminia-Montespaccato

Foligno-Montevarchi Calcio

Ostia Mare-Lornano Badesse

Pianese-Trestina

Sangiovannese-Grassina

Tiferno Lerchi-Cannara

Trastevere Calcio-Scandicci

GIRONE F

Agnonese-Giulianova

Aprilia-Porto Sant’Elpidio

Pineto Calcio-Cynthialbalonga

Campobasso-Vastogirardi

Castelfidardo-Tolentino

Castelnuovo Vomano-Notaresco

Fiuggi-Rieti

Matese-Vastese

Montegiorgio-Recanatese

GIRONE G

AfragoleseMuravera

Carbonia-Latte Dolce

Cassino-Calcio Giugliano

Latina-Arzachena

Monterosi-Nocerina

Savoia-Gladiator

Torres-SS Nola

Vis Artena-Insieme Formia

GIRONE H

Nardo-Taranto

Brindisi-Lavello

Casarano-Francavilla

Città di Fasano-Fidelis Andria

Gravina-Altamura

Picerno-Portici 1906

Puteolana-Audace Cerignola

Real Aversa-Molfetta Calcio

Sorrento-Bitonto

GIRONE I

Castrovillari-Biancavilla

Dattilo-ACR Messina

FC Messina-Cittanovese

Gelbison Cilento- Acireale

Paternò-S. Agata

Roccella-Marina di Ragusa

Rotonda-Licata

San Luca-Rende

Santa Maria Cilento-Troina

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI DELLA SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA