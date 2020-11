Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi, recuperi (18 novembre)

I risultati di Serie D ci introducono alle partite che si giocano mercoledì 18 novembre: il campionato è ufficialmente fermo, la Lega ha infatti deciso di interrompere per almeno un mese il regolare svolgimento delle giornate per dare modo a tante squadre di recuperare le loro partite. Come era prevedibile, nelle serie minori la seconda ondata di Coronavirus ha causato i danni maggiori: tantissime gare sono state rinviate, posticipate a data da destinarsi, creando classifiche dei gironi che non si possono leggere in maniera concreta perché in certi casi c’è chi ha giocato 5-6 partite meno degli altri. Siamo anche arrivati al paradosso, lo abbiamo visto per esempio domenica, dei recuperi nuovamente saltati: si parla di metà del programma che era previsto domenica, è chiaro che se la situazione sarà questa ancora per un po’ bisognerà prendere una decisione perché, più si va avanti, più sarà sempre peggio. Intanto comunque possiamo tuffarci nell’atmosfera dei risultati di Serie D per questi recuperi, presentando il quadro delle partite che scatteranno alle ore 14:30 e le relative classifiche di ciascun girone tra quelli che sono coinvolti oggi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Parlare dei risultati di Serie D, come detto, appare complicato: sono troppe le differenze tra le varie squadre all’interno della singola classifica. Prendiamo per esempio il girone A: il Città di Varese ha sempre perso fino a questo momento ma ha anche giocato 3 partite, mentre c’è chi ne ha disputate 7 come Sanremese e Gozzano che condividono il terzo posto. Difficile ipotizzare che possa andare così, ma sulla carta se i biancorossi dovessero vincere ogni singolo recupero arriverebbero alla stessa altezza della graduatoria. Nel girone B il Caravaggio è imbattuto ma si trova solo al nono posto: semplicemente perché ha giocato solo tre partite, la capolista Real Calepina ne ha invece 6 e un vantaggio di 5 punti mentre il Breno, in zona retrocessione, non ha mai vinto ma anche perso una sola volta, e ha giocato 4 volte. Gli esempi sarebbero tanti, ma una cosa è certa: prima di approfondire il discorso legato ai risultati di Serie D bisognerà aspettare tutti i recuperi o almeno un po’ di tempo, allo stato attuale delle cose possiamo sicuramente commentare la situazione ma accettando che sia del tutto temporanea.

RISULTATI GIRONE A

Ore 14:30 Bra Vado

Ore 14:30 Città di Varese Caronnese

Ore 14:30 Lavagnese Saluzzo

CLASSIFICA GIRONE A

Bra 16

PDHAE 13

Sanremese (-2), Gozzano 12

Derthona 11

Lavagnese 10

Imperia 9

Chieri, Borgosesia, Castellanzese 8

Saluzzo 7

Caronnese, Arconatese, Folgore Caratese, Legnano, Sestri Levante 6

Vado 5

Fossano 3

Casale 1

Città di Varese 0

RISULTATI GIRONE B

Ore 14:30 Breno Tritium

Ore 14:30 Vis Nova Giussano Caravaggio

CLASSIFICA GIRONE B

Real Calepina 12

Casatese, Franciacorta 11

Crema, Fanfulla, Villa Almé 10

Seregno, NibionnOggiono 9

Caravaggio, Brusaporto 7

Scanzorosciate, Calvina 5

Sona, Ciserano-Bergamo, Vis Nova Giussano 4

Tritium, Breno 3

Ponte San Pietro 1

RISULTATI GIRONE C

Ore 14:30 ArzignanoChiampo Bolzano

CLASSIFICA GIRONE C

Delta Porto Tolle 18

Mestre, Trento 14

Bolzano, Montebelluna, Luparense, Caldiero Terme 13

Este 12

Union Clodiense, Cjarlins Muzane 11

Cartigliano, Belluno 9

Manzanese, Adriese 8

Feltre 6

San Giorgio-Sedico, Ambrosiana 5

Campodarsego 4

Chions 3

ArzignanoChiampo 2

RISULTATI GIRONE D

Ore 14:30 Fiorenzuola Forlì

Ore 14:30 Pro Livorno Real Forte Querceta

CLASSIFICA GIRONE D

Prato, Fiorenzuola 10

Aglianese 9

Lentigione, Rimini, Mezzolara, Progresso 8

Real Forte Querceta, Correggese 7

Bagnolese, Pro Livorno, Forlì 6

Seravezza Pozzi, Sasso Marconi 4

Marignaese, Sammaurese 3

Ghivizzano Borgo 2

Corticella 1

RISULTATI GIRONE E

Ore 14:30 Flaminia Tiferno Lerchi

Ore 14:30 Montespaccato Foligno

Ore 14:30 Montevarchi San Donato

CLASSIFICA GIRONE E

Trastevere, Cannara 12

Montevarchi, Siena 9

Foligno 8

Sangiovannese, Follonica Gavorrano, Flaminia 7

Montespaccato, San Donato 6

Pianese, Lornano Badesse, Trestina, Sinalunghese, Tiferno Lerchi 5

Grassina 3

Ostia Mare 1

Scandicci 0

GIRONE F

Ore 14:30 Aprilia Vastese

Ore 14:30 Cynthialbalonga Campobasso

Ore 14:30 Porto Sant’Elpidio Giulianova

CLASSIFICA GIRONE F

Campobasso 13

Castelnuovo Vomano 12

Notaresco, Recanatese 11

Tolentino 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo, Pineto, Fiuggi 8

Cynthialbalonga, Montegiorgio 7

Vastese (-1), Matese 4

Giulianova, Rieti, Porto Sant’Elpidio, Aprilia 2

Agnonese 1

GIRONE G

Ore 14:30 Insieme Formia Gladiator

Ore 14:30 Nola Monterosi

CLASSIFICA GIRONE G

Monterosi, Savoia 13

Latina 12

Insieme Formia 10

Muravera 8

Nocerina, Afragolese, Arzachena, Cassino 7

Carbonia, Vis Artena 6

Lanusei 5

Gladiator, Latte Dolce, Giuliano 4

Nuova Florida 2

Nola 1

Torres 0



