Risultati Serie D, Classifiche/ Live score dei gironi: recuperi 22 novembre

RISULTATI SERIE D: SPAZIO ANCORA AI RECUPERI

Sono riflettori puntati anche oggi, domenica 22 novembre 2020 sui risultati della Serie D: il quarto campionato italiano dunque torna in campo, ma non già con la stagione regolare, ma ancora con una fitta schiera di recuperi, che pure interesseranno tutti i nove gironi, cui è suddiviso il campionato. Dunque pur dopo un turno infrasettimanale dedicato esplicitamente al recupero delle partite rinviate nelle prime settimane della stagione 2020-21, ecco che ancora è lunga la lista degli incontri che devono venir ancora disputati. Come ormai è ben noto da tempo, la seconda ondata della pandemia da coronavirus ha messo alle strette il campionato dilettanti, e moltissime squadre sono state costrette a chiedere il rinvio di parecchi incontri, non avendo il numero minimo di giocatori a disposizione. Non solo: pure in questi giorni dedicati ai recuperi, abbiamo assistito a parecchi nuovi rinvii per i medesimi motivi e presto dovranno venir messi in calendario i recuperi dei recuperi. Una situazione certo paradossale e senza dubbio complicata, che richiederà a breve una risposta forte e indicazioni certe per il futuro della Serie D, sempre più fumoso. Nel frattempo godiamoci questa domenica dedicata ai risultati della Serie D, con un programma di recuperi per i nove giorni piuttosto interessante.

RISULTATI SERIE D: I MATCH IN PROGRAMMA

Impazienti di vivere questa domenica riservata ai risultati della Serie D, ecco che andiamo a vedere che cosa ci riserva il programma odierno, con la speranza che questa domenica si possa tornare tutti in campo, nessun’eccezione. Calendario alla mano ecco che dunque alle ore 14.30 per il girone A siamo impazienti di vivre e le sfide FossanoVarese, Sestri Levante-Caronnese, Vado-Pontdonnaz e Saluzzo-Sanremese, mentre per il girone B alla stessa ora sarà la volta di Crema-Breno, Seregno-Vis Nova Giussano e Tritium-Caravaggio. Sarà programma fitto per i recuperi del girone C, visto che sempre alle 14.30 sarà la volta di Cartigliano-Campodarsego, Mestre-Trento, Adriese-Cjarlins Muzane e Montebelluna-Belluno, mentre per il girone C ecco l‘incontro Prato-Ghivizzano: nel girone E sarà invece spazio per Triestina- Scandicci. Proseguendo nel calendario dei recuperi della serie D notiamo sempre alle ore 14.30 ma per il girone F le sfide Real Giulianova-Cynthialbalonga, S. Nicolò Notaresco-Aprilia e Vastese-Olympia Agnonese, mentre per il girone G ecco Nola-Monterosi e Cassino-Muravera: concludiamo ricordando che sempre alle ore 14.30 per il girone H avranno luogo Lavello-Cerignola, Nardò-Casarano, Taranto-Brindisi, Puteolana-Altamura e Gravina-Fasano, mentre occorrerà solo Roccella-Troina per il girone I.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Ore 14.30 Fossano-Varese

Ore 14.30 Senstri-Levante-Caronnese

Ore 14.30 Vado-Pontdonnaz

Ore 14.30 Saluzzo-Sanremese

CLASSIFICA GIRONE A

Bra 16

PDHAE 13

Sanremese (-2), Gozzano 12

Derthona 11

Lavagnese 10

Imperia, Caronnese 9

Chieri, Borgosesia, Castellanzese 8

Saluzzo 7

Arconatese, Folgore Caratese, Legnano, Sestri Levante 6

Vado 5

Fossano 3

Casale 1

Città di Varese 0

GIRONE B

Ore 14.30 Crema-Breno

Ore 14.30 Seregno-vis Nova Giussano

Ore 14.30 Tritium-Caravaggio

CLASSIFICA GIRONE B

Real Calepina 12

Casatese, Franciacorta 11

Crema, Fanfulla, Villa Almé 10

Seregno, NibionnOggiono 9

Caravaggio, Brusaporto 7

Scanzorosciate, Calvina 5

Sona, Ciserano-Bergamo, Vis Nova Giussano, Tritium, Breno 4

Ponte San Pietro 1

GIRONE C

Ore 14.30 Cartgliano-Campodarsego

Ore 14.30 Mestre-Trento

Ore 14.30 Adriese-Cjarlins Muzane

Ore 14.30 Montebelluna-Belluno

CLASSIFICA GIRONE C

Delta Porto Tolle 18

Mestre, Trento 14

Montebelluna, Luparense, Bolzano, Caldiero Terme 13

Este 12

Union Clodiense, Cjarlin Muzane 11

Cartigliano, Belluno 9

Adriese, Manzanese 8

Feltre 6

San Giorgio, Ambrosiana 5

Chions 3

ArzignanoChiampo 2

GIRONE D

Ore 14.30 Prato-Ghivizzano

CLASSIFICA GIRONE D

Prato, Fiorenzuola 10

Aglianese 9

Lentigione, Rimini, Mezzolara, Progresso 8

Real Forte Querceta, Correggese 7

Bagnolese, Pro Livorno, Forlì 6

Seravezza Pozzi, Sasso Marconi 4

Marignaese, Sammaurese 3

Ghivizzano Borgo 2

Corticella 1

GIRONE E

Ore 14.30 Trestina-Scandicci

CLASSIFICA GIRONE E

Trastevere, Cannara 12

Montevarchi, Siena 9

Foligno, Tiferno Lerchi 8

Sangiovannese, Follonica Gavorrano, Flaminia 7

Montespaccato, San Donato 6

Pianese, Lornano Badesse, Trestina, Sinalunghese 5

Ostia Mare 4

Grassina 3

Scandicci 0

GIRONE F

Ore 14.30 Real Giulianova-Cynthialbalonga

Ore 14.30 S Nicolò Notaresco-Aprilia

Ore 14.30 Vastese-Olympia Agnonese

CLASSIFICA GIRONE F

Campobasso 13

Castelnuovo Vomano 12

Notaresco, Recanatese 11

Tolentino 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo, Pineto, Fiuggi 8

Cynthialbalonga, Montegiorgio 7

Vastese (-1), Matese 4

Giulianova, Rieti, Porto Sant’Elpidio, Aprilia 2

Agnonese 1

GIRONE G

Ore 14.30 Nola-Monterosi

Ore 14.30 Cassino-Muravera

CLASSIFICA GIRONE G

Savoia, Monterosi 13

Latina 12

Insieme Formia 10

Muravera 8

Afragolese, Nocerina, Cassino 7

Vis Artena, Arzachena, Carbonia 6

Lanusei 5

Latte Dolce, Calcio Giugliano 3

Gladiator, Nuova Florida 2

Nola 1

Torres 0

GIRONE H

Ore 14.30 Lavello-Cerignola

Ore 14.30 Nardò-Casarano

Ore 14.30 Taranto-Brindisi

Ore 14.30 Puteolana-Altamura

Ore 14.30 Gravina-Fasano

CLASSIFICA GIRONE H

Sorrento 16

Brindisi, Picerno 11

Casarano, Francavilla 10

Lavello 8

Altamura, Taranto, Fidelis Andria, Molfetta, Bitonto 7

Audace Cerignola 5

Città di Fasano, Portici 4

Gravina, Real Aversa, Nardò, Puteolana 3

GIRONE I

Ore 14.30 Roccella-Troina

CLASSIFICA GIRONE G

Monterosi, Savoia 13

Latina 12

Insieme Formia 10

Muravera 8

Nocerina, Afragolese, Arzachena, Cassino, Gladiator 7

Carbonia, Vis Artena 6

Lanusei 5

Latte Dolce, Giuliano 4

Nuova Florida 2

Nola 1

Torres 0



