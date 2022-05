Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (recuperi, mercoledì 4 maggio)

RISULTATI SERIE D: SI VEDE LA FINE…

Una nuova giornata per i risultati di Serie D sta per prendere il via: alle ore 15:00 di mercoledì 4 maggio assisteremo infatti ad altre partite di questo infinito campionato di quarta divisione. Alcuni verdetti sono già arrivati, per quanto riguarda le promozioni in Serie C: l’Audace Cerignola, che ha dominato il girone H, è stata la prima a festeggiare un traguardo storico seguita a stretto giro di posta dal City Nova (o Sangiuliano City, che rappresenta San Giuliano alle porte di Milano) mentre giusto domenica scorsa abbiamo assistito al grande ritorno del Novara.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il Novara è promosso, l'ArzignanoChiampo rischia!

Naturalmente avvicinandoci alla conclusione della stagione regolare le promozioni (come le retrocessioni e gli accessi a playoff o playout) stanno diventando definitive; questi recuperi del mercoledì potrebbero dunque regalarci altre squadre che festeggeranno l’ambito traguardo del salto di categoria, e allora aspettando che si giochi possiamo davvero metterci comodi e iniziare a fare qualche riflessione circa le partite che ci aspettano nel quadro dei risultati di Serie D, analizzandone i temi più importanti.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il City Nova è promosso, Novara e San Donato quasi!

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo quindi già detto che per i risultati di Serie D legati a questo mercoledì potrebbero arrivare altre promozioni. Può per esempio festeggiare la Gelbison Cilento, che nel girone I (nobilitato negli anni scorsi dalla presenza di Palermo e Bari) va a caccia del primo posto definitivo che ha ormai in mano, e che può timbrare a prescindere da quale sarà il risultato della Cavese (mentre l’Acireale, pareggiando domenica in casa, si è definitivamente staccato).

L’altro girone che prevede un programma intero è il D: qui il Rimini ha 6 punti di vantaggio sul Ravenna e 9 sul Lentigione, le tre squadre stanno letteralmente dominando (basti pensare che la Correggese, quarta in classifica, è a -24 solo dal podio) ma oggi nel caso potrebbe soltanto avvicinarsi al traguardo perché, se anche dovesse guadagnare 3 lunghezze sul Ravenna, avrebbe comunque la doppia sfida diretta a sfavore e comunque dovrà giocare il match interno contro il Lentigione all’ultima giornata. Ad ogni modo oggi la squadra romagnola, che già nel terzo millennio non era andata lontana da una storica Serie A, potrà fare un passo decisivo nella trasferta sul campo dell’Athletic Carpi.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Audace Cerignola matematicamente promossa!

GIRONE D

Athletic Carpi Rimini

Forlì San Donnino

Bagnolese Mezzolara

Ghivizzano Borgo Alcione Milano

Prato Real Forte Querceta

Sammaurese Ravenna

Sasso Marconi Correggese

Seravezza Pozzi

Aglianese

Tritium Progresso

GIRONE F

Vastogirardi Recanatese

GIRONE G

Nuova Florida Gladiator

GIRONE H

Bitonto Mariglianese

Rotonda Audace Cerignola

San Giorgio Nardò

Nola Casarano

Brindisi Lavello

Città di Fasano Bisceglie

GIRONE I

Acireale Lamezia Terme

Cavese Paternò

Cittanovese Portici

Rende San Luca

S. Agata Real Aversa

Sancataldese Licata

Santa Maria Cilento Biancavilla

Trapani Gelbison Cilento

Troina Castrovillari

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA