Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei recuperi (mercoledì 21 aprile)

RISULTATI SERIE D: ALTRI RECUPERI

Altri recuperi nella quarta divisione: i risultati di Serie D aprono le loro porte anche mercoledì 21 aprile, per partite che riguarderanno più o meno tutti i gironi (non si giocherà solo nel girone B) e che inizieranno alle ore 15:00. Dunque ci avviamo verso la fine di un campionato che però resta pieno di incognite, perché le gare che a causa della pandemia di Coronavirus sono rimaste indietro sono tante ed è ancora ampiamente possibile che non si arrivi alla data stabilita con il pieno dei match.

Di conseguenza, l’algoritmo che aveva già definito le classifiche dello scorso anno resta una possibilità, come quella che a un certo punto si fermi tutto per permettere di disputare playoff e playout; per il momento siamo appunto nel campo delle ipotesi e, in mancanza d’altro, possiamo solo provare a presentare questo turno infrasettimanale dedicato ai recuperi (che non sono pochi) provando a capire quali possano essere i temi principali che verranno sciorinati sui vari campi.

RISULTATI SERIE D: CLASSIFICHE, SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie D dunque proviamo a capire quali siano i motivi di interesse in questo turno. Spicca l’impegno della Manzanese nel girone C: la squadra friulana gioca il derby contro il Cjarlins Muzane (settimo) e continua l’inseguimento al Trento, ma aver fatto due punti nelle quattro partite precedenti all’ultima vittoria ha fatto scappare la capolista, che ha 8 punti di vantaggio con le stesse gare giocate (cioè, la Manzanese dopo oggi ne avrà ancora una in più). Nel girone D attenzione a Rimini e Real Forte Querceta: rispettivamente quinta e sesta, ma staccatissime anche solo dal terzo posto del Lentigione (che si trova a +13) pur se le due partite da recuperare potrebbero se non altro far sperare in un finale entusiasmante, utile quantomeno a migliorare la loro posizione nei playoff visto che Aglianese e Fiorenzuola sono scappate.

In campo il Siena nel girone E: la Robur (o ex Robur) è ottava ma rispetto a chi la precede ha giocato molto meno, vero è che accusa 17 punti di ritardo dalla capolista Trastevere e ha deluso le aspettative. Nel girone I possiamo citare Rotonda e San Luca, che si affrontano tra poco: quinti con 38 punti (come il Biancavilla), qualora dovessero vincere i tre recuperi potrebbero mettere pressione al Gelbison Cilento in chiave secondo posto, troppo lontano invece l’ACR Messina che sembra ormai aver guadagnato terreno.

GIRONE A

Folgore Caratese Città di Varese

Derthona Sanremese

GIRONE C

Cjarlins Muzane Manzanese

Delta Porto Tolle Ambrosiana

GIRONE D

Correggese Rimini

Real Forte Querceta Bagnolese

Progresso Mezzolara

GIRONE E

Grassina Siena

Lornano Badesse San Donato

GIRONE F

Pineto Matese

Castelfidardo Fiuggi

Porto Sant’Elpidio Agnonese

Vastese Aprilia

GIRONE G

Gladiator Muravera

Insieme Formia Giugliano

Monterosi Cassino

Nuova Florida Afragolese

GIRONE H

Casarano Nardò

Gravina Real Aversa

Lavello Altamura

GIRONE I

Dattilo Licata

Rotonda San Luca

