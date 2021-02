Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei recuperi, oggi 10 febbraio

RISULTATI SERIE D: IL PUNTO SUI RECUPERI

I risultati Serie D non conoscono interruzioni e anche oggi, mercoledì 10 febbraio, saranno protagonisti sulla ribalta calcistica: in programma infatti ci sono numerosi recuperi di partite che erano state rinviate generalmente per la pandemia di Coronavirus che ha colpito pesantemente anche il campionato di Serie D, in particolare prima di Natale quando il massimo campionato dilettantistico era rimasto fermo per qualche settimana. La Serie D 2020-2021 poi è ripartita e talvolta ha attirato l’attenzione anche del grande pubblico, ad esempio grazie all’arrivo di Maicon al Sona (girone B), ma le difficoltà onestamente non mancano. Il quadro dei risultati Serie D delle partite in programma oggi ce lo dicono in modo molto chiaro: in tutti i nove gironi ci sarà in programma almeno una partita, spesso anche ben di più, perché il programma dei recuperi è ancora molto fitto. Siamo ancora in inverno, dunque salvo indicazioni contrarie il fischio d’inizio dovrebbe essere per tutti alle ore 14.30.

RISULTATI SERIE D: NELLA SCORSA GIORNATA

La presentazione dei risultati Serie D dei recuperi attesi per oggi ci porta a prendere in analisi ciò che era successo domenica nell’ultima giornata finora disputata della Serie D 2020-2021. Nel girone A e nel girone D sono terminati i gironi d’andata (recuperi esclusi) e dunque si può dire che le squadre campioni d’inverno sono rispettivamente il Gozzano (che è atteso in campo anche oggi) e la Manzanese. Nel girone B la capolista è il Seregno, che anzi ha consolidato questa posizione vincendo il match-clou contro la Casatese, discorso simile potremmo farlo nel girone D per l’Aglianese, che infatti domenica ha vinto per 0-3 sul campo del Prato. Si consolida anche la supremazia del Campobasso nel girone F grazie al successo per 1-2 a Fiuggi, mentre l’unico ribaltone al vertice di domenica è stato quello nel girone H, dove adesso la nuova capolista è il Lavello, ma con una sola lunghezza di vantaggio su Altamura e Picerno, che tra l’altro scende in campo oggi. Restando a Sud, nel girone I l’Acr Messina ha pareggiato 3-3 a Marina di Ragusa, che curiosamente invece oggi giocherà contro l’Fc Messina.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgosesia Legnano

Bra Gozzano

PDHAE Fossano

Saluzzo Arconatese

GIRONE B

Breno Real Calepina

GIRONE C

Bolzano Delta Porto Tolle

Campodarsego Chions

Luparense Union Clodiense

Trento Montebelluna

GIRONE D

Rimini Sammaurese

GIRONE E

Follonica Gavorrano Montevarchi

Montespaccato Tiferno Lerchi

Trastevere Foligno

GIRONE F

Montegiorgio Giulianova

Recanatese Fiuggi

SN Notaresco Castelfidardo

Tolentino Agnonese

Vastogirardi Matese

GIRONE G

Calcio Giugliano Arzachena

Muravera Latina

GIRONE H

Bitonto Puteolana

Picerno Sorrento

Taranto Città di Fasano

GIRONE I

Biancavilla Roccella

Cittanovese Castrovillari

FC Messina Marina di Ragusa

Rotonda Gelbison Cilento

