Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei recuperi (oggi 14 marzo)

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D torneranno protagonisti anche oggi, domenica 14 marzo 2021, anche se formalmente il campionato di Serie D 2020-2021 osserverà un turno di riposo, occasione sfruttata naturalmente per collocare in calendario un buon numero di recuperi delle partite che non sono state disputate nelle loro date originarie. Anche mercoledì la Serie D ci ha proposto diversi recuperi, oggi saranno ancora di più (con fischio d’inizio alle ore 14.30, salvo eccezioni) e così potrà essere più chiara la situazione nei nove gironi, afflitti finora da un gran numero di rinvii e con classifiche dunque molto parziali.

Oggi si resta fermi, l’ultima giornata completa continuerà dunque ad essere quella di domenica scorsa, ma in realtà anche nelle prossime ore i risultati Serie D avranno moltissimo da dire in questa lunghissima corsa ad ostacoli che è la stagione agonistica 2020-2021, naturalmente condizionata in modo assai forte dalla pandemia di Coronavirus.

RISULTATI SERIE D: IL GIRONE I

Nella nostra panoramica sui risultati Serie D, adesso spendiamo qualche parola in più sul girone I, che sarà uno dei più ricchi di recuperi oggi pomeriggio e sarà dunque al centro dell’attenzione di tifosi ed appassionati. Qui la capolista è l’ACR Messina con 43 punti dopo ventuno partite disputate, ma è naturalmente proprio il numero di partite finora giocate da ogni singola squadra a condizionare i calcoli e i ragionamenti che si possono fare. Ad esempio, abbiamo in terza posizione i cugini dell’FC Messina, che però hanno giocato due partite in meno e proprio oggi sono attesi in campo per il primo dei due recuperi. Le lunghezze di distacco sono cinque, il che significa che l’FC Messina vincendo entrambi i recuperi sarebbe potenzialmente capolista, senza sottovalutare che in mezzo alle due squadre di Messina c’è il Gelbison Cilento, che a sua volta dovrà disputare un recupero (ma non oggi). Ecco dunque l’importanza di una domenica “di pausa” ma con tanti recuperi, che potranno aiutarci a capire meglio le classifiche…

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

PDHAE Legnano

Saluzzo Fossano

GIRONE B

Fanfulla Real Calepina

Vis Nova Giussano Breno

GIRONE C

ArzignanoChiampo Campodarsego

Caldiero Terme Union Clodiense

Delta Porto Tolle Cartigliano

GIRONE D

Aglianese Mezzolara

Fiorenzuola Marignanese

Real Forte Querceta Correggese

Sasso Marconi Sammaurese

GIRONE E

Montespaccato Lornano Badesse

UC Sinalunghese San Donato

GIRONE F

Agnonese Pineto

Campobasso Recanatese

Castelfidardo Fiuggi

Porto Sant’Elpidio Montegiorgio

GIRONE G

Giugliano Latte Dolce

Latina Monterosi

Vis Artena Muravera

GIRONE H

Casarano Sorrento

Gravina Brindisi

Portici Taranto

GIRONE I

Biancavilla Dattilo

Cittanovese Castrovillari

FC Messina Licata

Roccella Rotonda

