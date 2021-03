Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei recuperi (oggi 24 marzo)

RISULTATI SERIE D: I RECUPERI DI OGGI!

I risultati Serie D ci faranno compagnia nelle prossime ore perché anche oggi, mercoledì 24 marzo 2021, sono in programma diversi recuperi di partite che sono state rinviate per Covid nelle scorse settimane. Il cammino del campionato di Serie D 2020-2021 prosegue dunque a questo ritmo, forte e al contempo zoppicante, perché anche settimana scorsa vi erano stati dei recuperi al mercoledì (abitudine ormai assai frequente), ma ad ogni giornata ci sono dei rinvii, come abbiamo visto anche nel weekend appena trascorso, dunque il calendario dei recuperi (oltre ai turni infrasettimanali già in programma in partenza) sembra davvero non ridursi mai, anche se siamo sempre più vicini al culmine della stagione. Oggi dunque potremo annotare ancora una volta numerosii risultati Serie D perché avremo in programma davvero molte partite di recupero in gran parte dei gironi del massimo campionato dilettantistico italiano, con fischio d’inizio previsto in linea di massima alle ore 14.30, essendo ancora valido l’orario invernale che a breve cambierà. Anche oggi dunque potremmo registrare cambiamenti, magari anche significativi, nelle classifiche dei gironi di Serie D.

RISULTATI SERIE D: NELLA SCORSA GIORNATA

Dovendo presentare i risultati Serie D per i recuperi di oggi, possiamo naturalmente evidenziare in breve alcune delle notizie più interessanti emerse dalla giornata disputata invece domenica pomeriggio. Intanto va detto che i rinvii di domenica sono stati tredici, che fanno così salire a 83 i recuperi da disputare, a partire da quelli di oggi che torneranno ad abbassare questo numero. Sicuramente la partita più importante dell’ultima domenica di Serie D era il derby di Messina, vinto dalla capolista ACR ai danni dei cugini dell’FC, adesso sempre secondo ma con cinque lunghezze di distacco dalla vetta. Il gol di Aliperta ha deciso la sfida di Messina, mentre un altro big-match al Sud è finito 0-0 domenica: dal girone I ci spostiamo all’H per ricordare quindi il pareggio a reti bianche fra Taranto e Casarano, che di conseguenza resta secondo con due lunghezze di ritardo dai cugini pugliesi. Tra le capolista è stata una ottima domenica per il Seregno, leader del girone B che ha infatti vinto per 0-3 sul campo della Vis Nova Giussano.

RISULTATI SERIE D, I RECUPERI

GIRONE B

Brusaporto Casatese

GIRONE C

Caldiero Terme Union Clodiense

Cjarlins Muzane Campodarsego

Trento Manzanese

GIRONE D

Forlì Bagnolese

Rimini Sammaurese

GIRONE F

Agnonese Pineto

Recanatese Tolentino

GIRONE G

Giugliano Nocerina

GIRONE H

Bitonto Casarano

Lavello Altamura

Portici Brindisi

Sorrento Gravina

Taranto Molfetta

GIRONE I

Dattilo Cittanovese

Paternò Rotonda

Roccella Gelbison Cilento

