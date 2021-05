RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score gironi: Campobasso ok, promozione vicina!

RISULTATI SERIE D: I VERDETTI DI OGGI

I risultati Serie D per i recuperi di oggi ci hanno consegnato diversi verdetti importanti, come la vittoria per 1-2 del Città di Varese sul campo della Sanremese nel girone A, oppure il colpaccio dell’ArzignanoChiampo sul campo del Campodarsego per 0-1 nel girone C. Vince il Prato per 2-0 contro la Correggese nel girone D, pareggiano invece il Latina nel girone G e il Brindisi nel girone H, ma la notizia di primo piano arriva naturalmente dal girone F, che vedeva in campo anche la capolista Campobasso, che ha vinto per 0-2 in casa del Vastogirardi. Di conseguenza adesso i molisani hanno ben otto lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica: 67 punti per il Campobasso e 59 per il San Nicolò Notaresco, la promozione potrebbe essere dietro l’angolo e il calcio professionistico dunque dopo il Trento potrebbe riaccogliere anche la squadra di un altro capoluogo di Regione. Nello stesso gruppo ha vinto anche il Rieti, 2-0 nel derby laziale contro l’Aprilia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE D: PARTITE AL VIA!

Tutto è pronto per il via alle partite che oggi pomeriggio ci daranno numerosi risultati Serie D per le sfide di recupero in gran parte dei gironi. Adesso parliamo di una grande piazza, cioè Varese: oggi infatti uno dei recuperi del girone A sarà Sanremese Città di Varese. I lombardi hanno vissuto un campionato molto complicato sia in campo sia per molti problemi con il Covid, ma adesso il Città di Varese è in striscia positiva (due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite giocate) e di conseguenza almeno l’obiettivo della salvezza potrebbe essere alla portata. Il bilancio è di 35 punti in 33 partite giocate, con otto vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte, con 33 gol segnati a fronte dei 39 incassati, che portano la differenza reti del Città di Varese a -6. La Sanremese sarà un ostacolo non facile, perché i liguri sono noni con 49 punti, ma arriverà un nuovo passo dei lombardi verso la salvezza? Adesso però basta parole, perché a parlare dovranno essere solamente i campi: si gioca in Serie D! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GIRONE F

Nella nostra panoramica sui risultati Serie D, adesso possiamo spendere qualche parola in più sul girone F, che attira la nostra attenzione perché è il gruppo nel quale oggi sono in programma il maggior numero di partite di recupero. In primo piano la capolista Campobasso, anche perché i molisani sono attesi in campo in casa del Vastogirarsi e di conseguenza potrebbero allungare ulteriormente in vetta, facendo un altro passo verso la promozione in Serie C. Finora il Campobasso ha raccolto 64 punti in ventinove partite disputate, con un bilancio di diciannove vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, con 55 gol all’attivo e appena 23 incassati, dunque una ottima differenza reti pari a +32. L’unica credibile inseguitrice è il San Nicolò Notaresco, che ha 59 punti ma ha giocato già una partita in più e rischia dunque di scivolare oggi a -8 o almeno a -6, in base al risultato del Campobasso. In zona playoff è da seguire con grande attenzione l’ASD Pineto, che infatti avrà poi anche un’altra partita da recuperare, ma il Campobasso ha in mano una grande occasione per avvicinare sempre più il traguardo più importante. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRA GIORNATA DI RECUPERI

I risultati Serie D saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 26 maggio 2021: in calendario per il massimo campionato dilettantistico del calcio italiano infatti ci sono altri recuperi, dal momento che il torneo procede a ritmo altissimo per completare il proprio programma in una stagione difficilissima. La Serie D 2020-2021 infatti ormai gioca praticamente ogni mercoledì: nel caso di oggi, possiamo notare che vi sono diversi recuperi, mentre ad esempio una settimana fa c’erano ben tre gironi nei quali invece si disputava addirittura una intera giornata.

Sarà in ogni caso l’ennesima giornata intensa di un campionato vissuto praticamente tutto di riconrsa, fin dallo stop in autunno, quando la seconda ondata del Coronavirus cominciò ad essere un problema serio anche per questo campionato di Serie D che ora si avvicina sempre più al momento dei verdetti, per cui i punti in palio oggi potrebbero essere molto importanti per le classifiche dei gironi. Oggi dunque moltissime squadre in campo, l’orario d’inizio salvo eccezioni sarà fissato alle ore 16.00, segno che siamo sempre più vicini all’estate – ma c’è ancora tanto da giocare.

Mentre siamo in attesa di scoprire che cosa succederà per i risultati Serie D in questo intenso mercoledì 26 maggio, diamo qualche indicazione su quanto era invece successo domenica. In copertina possiamo mettere il Trento, capolista del girone C che proprio tre giorni fa ha conquistato la promozione matematica grazie al successo per 2-1 contro il Campodarsego, che ha sancito per il Trento il ritorno in Serie C dopo ben 18 anni di assenza, un grande traguardo per mister Parlato, d’altronde uno specialista in promozioni dalla Serie D. Deve ancora attendere invece nel girone G il Monterosi, che comunque è ad un passo dal traguardo, salvo crolli clamorosi sarà questo il secondo verdetto ufficiale. Molto bene è messo anche il Campobasso nel girone F, dal momento che i molisani hanno cinque punti di vantaggio sul San Nicolò Notaresco con una partita in meno, mentre il girone I continua la sfida a distanza tra le due squadre di Messina, con l’ACR in vantaggio di quattro lunghezze, lo stesso margine che ha pure il Gozzano adesso nel girone A. Le partite di oggi che cosa potranno cambiare nella lotta per le promozioni?

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Chieri Vado 0-0

Sanremese Città di Varese 1-2

GIRONE B

Brusaporto Tritium

GIRONE C

Campodarsego ArzignanoChiampo 0-1

GIRONE D

Prato Correggese 2-0

Progresso Sammaurese 3-3

GIRONE F

ASD Pineto Vastese 1-2

Giulianova Agnonese 0-2

Porto Sant’Elpidio Fiuggi 2-1

Rieti Aprilia 2-0

Vastogirardi Campobasso 0-2

GIRONE G

Arzachena Latina 0-0

GIRONE H

Sorrento Brindisi 2-2

GIRONE I

Marina di Ragusa Dattilo 0-1

Rotonda Acireale RINVIATA

