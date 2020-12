Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei recuperi (oggi 6 dicembre)

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D tornano protagonisti anche oggi, domenica 6 dicembre 2020, e per l’ennesima volta dobbiamo parlare di una domenica consacrata ai recuperi del massimo campionato dilettantistico italiano, che ha preso la decisione ormai un mese fa di fermarsi con la disputa di nuove giornate per procedere piuttosto al recupero delle partite che erano saltate fino a quel momento. Ebbene, è passato ormai un mese e siamo ancora impelagati nei recuperi, anche perché pure tra loro ci sono stati spesso rinvii che hanno portato alla necessità di fissare i “recuperi dei recuperi”. Si fa naturalmente di necessità virtù, ma il quadro non è allegro. Domenica scorsa ad esempio era stato integralmente cancellato il programma dei recuperi fissati per quel giorno nel girone I, inoltre quando si ripartirà ci sarà chi sarà magari fermo da un mese e chi nello stesso periodo avrà giocato anche quattro o cinque partite, la speranza naturalmente è quella di riuscire a portare a termine la stagione il più regolarmente possibile.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE: LA SITUAZIONE

Presentando i risultati Serie D possiamo naturalmente ricordare che le partite di oggi prevedono tutte il fischio d’inizio alle ore 14.30, classico della stagione invernale, salvo imprevisti naturalmente sempre possibili. La situazione è in divenire, le classifiche dei nove gironi non regalano ancora un quadro omogeneo e comunque possiamo definire condivisibile la decisione della Lega Dilettanti: se ad un mese dallo stop si è ancora in ballo con i recuperi, è facile capire quale fosse la disastrata situazione finché si era cercato di andare avanti in modo ordinario – con giornate nelle quali si erano talvolta anche avuti più rinvii che match effettivamente disputati. Per questo motivo quando si fanno valutazioni sulla Serie D bisogna sempre andare con i piedi di piombo; si procede dunque di settimana in settimana, ricordando che tutto sommato siamo ancora nel quadro del dilettantismo (sia pure di ottimo livello), dove spesso le attività sono state sospese del tutto – si pensi ad esempio ai campionati giovanili.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Folgore Caratese Caronnese

Saluzzo Sanremese

GIRONE B

Calvina Sona

Vis Nova Giussano Caravaggio

GIRONE C

Feltre ArzignanoChiampo

GIRONE D

Correggese Mezzolara

Prato Ghivizzano Borgo

GIRONE E

Follonica Gavorrano Montevarchi

Montespaccato Foligno

Scandicci Flaminia

Siena Grassina

GIRONE F

Rieti Porto Sant’Elpidio

GIRONE G

Gladiator Nocerina

Torres Vis Artena

Latte Dolce Afragolese

GIRONE H

Città di Fasano Real Aversa

Portici Gravina

Puteolana Altamura

GIRONE I

Messina Gelbison Cilento

