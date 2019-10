Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite dei gironi A, B e C

La quarta serie del calcio italiano torna a sorpresa protagonista in questo mercoledì 30 ottobre e siamo certo impazienti di conoscere i risultati di Serie D che otterremo oggi. Di fatto però non sarà un vero turno infrasettimanale per la prima lega dilettanti: come è noto però i nove giorni di cui è composto il campionato non hanno una composizione omogenea e altri gruppi hanno quindi qualche club in più (come al solito nella suddivisione si è data precedenza alla vicinanza geografica). Ecco perchè allora nell’economia di questa stagione regolare 2019-2020 si è reso necessario per alcuni gruppi disputare un turno in più, come accade proprio oggi. Da programma quindi saranno protagonisti per i risultati della Serie D appena due gruppi, nello specifico il girone B e C. in aggiunta però vi saranno tre recuperi del gruppo A.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

A conti fatti in questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie D, saranno ben pochi i match che ci faranno compagnia, almeno in confronto a quanto di solito accade in questa domenica. Pur però anche oggi dovremo attendere le ore 14,30, per i primi fischi d’inizio, sia per i 10 incontri del girone B e quelli del girone C, come pure dei tre recuperi che sono stati fissati in questa giornata in extremis per il girone A. I riflettori oggi si poseranno anche sugli incontri Sanremese Borgosesia (prevista però alle ore 16,00) e Savona-Bra, prevista sempre per le ore 14,30. Caso poi oggi ben eccezionale è il recupero dell’incontro del gruppo A tra Verbania e Caronnese, di cui però verrà disputato solo il secondo tempo: il match della ottava giornata infatti era stato sospeso all’intervallo per impraticabilità del terreno di gioco, e in questo senso si ripartirà dallo 0-0.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

14:30 Savona-Bra

14:30 Verbania-Caronnese Da finire (0-0)

16:00 Sanremese-Borgosesia

CLASSIFICA SERIE D

1. Fezzanese 9 5 2 2 10:6 17 2. Prato 9 5 1 3 17:10 16 3. Chieri 9 4 4 1 16:9 16 4. Casale 9 4 3 2 11:10 15 5. Real Forte Querceta 9 4 3 2 11:10 15 6. Fossano 9 4 2 3 13:9 14 7. Caronnese 8 4 2 2 13:10 14 8. Ghivizzano Borgo 9 4 2 3 15:12 14 9. Borgosesia 8 3 4 1 12:10 13 10. Sanremese 8 3 3 2 10:7 12 11. Lucchese 9 2 5 2 9:8 11 12. Seravezza Pozzi 9 2 5 2 6:8 11 13. Ligorna 9 2 4 3 9:12 10 14. Savona 8 2 2 4 10:11 8 15. Verbania 8 2 1 5 5:15 7 16. Lavagnese 9 1 3 5 10:15 6 17. Vado 9 1 3 5 8:17 6 18. Bra 8 1 1 6 5:11 4

GIRONE B

14:30 Bolzano-Tritium

14:30 Brusaporto-Virtus Bergamo

14:30 Pontisola-Caravaggio

14:30 Pro Sesto-Inveruno

14:30 Scanzorosciate-NibionnOggiono

14:30 Seregno-Levico Terme

14:30 Sondrio-Milano City

14:30 USD Dro-Castellanzese

14:30 Villa Alme-Folgore Caratese

20:30 Arconatese-Legnano

CLASSIFICA SERIE D

1. Pro Sesto 10 7 2 1 18:9 23 2. Seregno 10 6 3 1 17:5 21 3. Folgore Caratese 10 5 4 1 12:8 19 4. NibionnOggiono 10 5 3 2 15:5 18 5. Scanzorosciate 10 5 3 2 10:6 18 6. Tritium 10 4 5 1 19:14 17 7. Brusaporto 10 5 2 3 8:6 17 8. Sondrio 10 4 4 2 13:9 16 9. Legnano 10 3 5 2 14:12 14 10. Virtus Bergamo 10 3 5 2 13:12 14 11. Arconatese 10 4 2 4 13:14 14 12. Caravaggio 10 3 4 3 15:15 13 13. Pontisola 10 3 4 3 14:14 13 14. Villa Alme 10 2 4 4 10:16 10 15. Inveruno 10 2 2 6 15:22 8 16. Castellanzese 10 2 2 6 11:18 8 17. Bolzano 10 1 3 6 6:12 6 18. Levico Terme 10 1 3 6 12:22 6 19. Milano City 10 0 6 4 5:12 5 20. USD Dro 10 1 2 7 5:14 5

GIRONE C

14:30 Adriese-Belluno

14:30 Caldiero Terme-Cjarlins Muzane

14:30 Campodarsego-Vigasio

14:30 Cartigliano-Luparense

14:30 Chions-Ambrosiana

14:30 Feltre-Este

14:30 Legnago Salus-Union Clodiense

14:30 Mestre-Tamai

14:30 Montebelluna.Delta Rovigo

14:30 Villafranca-San Luigi

CLASSIFICA SERIE D

1. Cartigliano 10 6 3 1 19:10 21 2. Campodarsego 10 5 4 1 16:10 19 3. Adriese 10 5 4 1 21:10 19 4. Luparense 10 5 4 1 25:14 19 5. Union Clodiense 10 4 5 1 18:10 17 6. Caldiero Terme 10 5 2 3 8:9 17 7. Legnago Salus 10 4 4 2 13:12 16 8. Este 10 3 5 2 13:12 14 9. Feltre 10 3 5 2 15:15 14 10. Cjarlins Muzane 10 4 2 4 17:21 14 11. Ambrosiana 10 4 2 4 14:13 14 12. Chions 10 4 2 4 17:13 14 13. Delta Rovigo 10 3 4 3 13:15 13 14. Belluno 10 3 3 4 12:14 12 15. Mestre 10 3 2 5 14:15 11 16. Vigasio 10 3 1 6 9:16 10 17. Villafranca 10 2 4 4 11:12 10 18. Montebelluna 10 1 6 3 8:12 9 19. Tamai 10 0 3 7 9:20 3 20. San Luigi 10 0 1 9 11:30 1

